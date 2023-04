Vakio: Brightonin vierasvoitto Chelseasta kierroksen varmaidea

Manchester City ja Tottenham eivät kaipaa kotiotteluissaan vaihtomerkkejä.

1 Manchester C–Leicester (1)

Valioliiga: City otti askeleen lähemmäs mestaruustavoitetta, kun se voitti itse Palacen vieraissa 4–1 ja Arsenal menetti samaan aikaan pisteitä. Askel kenties kaikista suurinta tavoitetta otettiin myös tiistaina Mestarien liigassa, kun City kaatoi kotona Bayern Münchenin vakuuttavan peliesityksen päätteeksi 3–0.

Leicester nimitti valmentajakseen loppukauden ajaksi Dean Smithin. Pelillisesti joukkue on ollut viime viikot niin tuuliajolla, että on vaikea nähdä Smithin saavan suoritustasoon merkittävää nostetta. Viimeisin 0–1-tappio Bournemouthia vastaan alitti jälleen pahasti odotukset ja Smithin debyyttiottelussa vastaan asettuu sarjan laadukkain joukkue.

City rasittuu viikolla Mestarien liigassa, mutta on siitä huolimatta noin 80 prosentin suosikki. Suursuosikki on kerännyt vakiossa odotetusti todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta vaihtomerkit on syytä sijoittaa muihin kohteisiin kuin usein osuvan kotivoiton suojaksi.

2 Tottenham–Bournemouth (1)

Valioliiga: Spurs palasi voittokantaan, kun Brighton kaatui kotikentällä 2–1. Peliesitys ei voitosta huolimatta ollut erityisen laadukas eikä pistesaalis ansaittu. Spurs on kelpo asetelmissa top-4 -taistelua ajatellen. Otteisiin on kuitenkin löydettävä ryhtiä, mikäli se haluaa haastaa selvästi parempivireiset kilpailijansa.

Bournemouth on nostanut osakkeitaan tuntuvasti kevätkaudella. Viimeisin 1–0-voitto Leicesteristä oli pelitapahtumiin nähden ansaittu. Bournemouthin pelityyli ei tarjoa yllätyksiä, mutta silti se on tehnyt kevätkaudella kelpo tulosta suoraviivaisella lähestymistavallaan.

Ero perustasossa puhuu isäntien puolesta, vaikka esitykset ailahtelevat. Laadukkaampi kotijoukkue hoitaa ottelun nimiinsä hieman useammin kuin kuusi kertaa kymmenestä. Kotivoitto on vakiossa ronskisti ylipelattu, mutta pienissä järjestelmissä vaihtomerkkejä tarvitaan muihin kohteisiin.

3 Chelsea–Brighton (2)

Valioliiga: Chelsea vaihtaa valmentajiaan, mutta tulokset sekä peliesitykset pysyvät muuttumattomina. Viime viikonlopun 0–1-tappio Wolvesin vieraana oli ehkä maalipaikkoihin nähden ansaitsematon, mutta peliesitys ei myöskään yltänyt selkeää suosikkiasemaa puoltaneiden odotusten tasolle. Viikolla Chelsea kärsi 0–2-tappion Mestarien liigassa Real Madridia vastaan, vaikka aloitti pelin vahvasti.

Brighton hävisi viime kierroksella Tottenhamin vieraana kelpo esityksestä huolimatta 1–2. Tappio oli Brightonille ensimmäinen sitten helmikuun lopun ja myös peliesitykset tulosten takana ovat olleet vähintään yhtä laadukkaita.

Joukkueiden kuluvan kauden suoritustaso on hyvin lähellä toisiaan. Isäntien haitaksi laskettava rasitus UCL-ottelusta kääntää vaakakuppia entisestään Brightonin suuntaan, ja vieraat nousevat ottelussa jopa marginaaliseksi ennakkosuosikiksi. Vakion pelijakauma on hitusen kallellaan isäntien suuntaan, joten alipelattu Brighton merkitään rohkeasti varmaksi.

4 Everton–Fulham (1)

Valioliiga: Evertonin tappioton jakso tuli päätökseen sen hävittyä Manchester Unitedin vieraana maalipaikkoihin nähden täysin ansaitusti 0–2. Sean Dyche on saanut odotetusti Evertonin rivit aiempaa parempaan järjestykseen, eikä putoaminen näytä välittömästä uhasta huolimatta todennäköiseltä.

Fulhamin alkuvuoden hyvä vire alkaa olla enää muisto. 0–1-tappio kotikentällä West Hamia vastaan oli jo viides peräkkäinen. Ykköskärki Aleksandr Mitrovicin pitkä pelikielto on kolaus, mutta Fulhamin onneksi se on kerännyt pisteitä tiheään jo ennen kauden loppusuoraa.

Vieraiden pistesaldo liioittelee suoritusten laatua, kun taas Everton on petrannut tuntuvasti Dychen alaisuudessa. Asetelmat suosivat Evertonia ja kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta kipeämmin pisteitä tarvitseva kotivoitto pidetään riveissä varmana.

5 Wolverhampton–Brentford (1X)

Valioliiga: Wolves palasi voittokantaan kaadettuaan kotikentällä Chelsean hyvän peliesityksen päätteeksi 1–0. Wolves oli vaikean syyskauden takia pitkään yksi sarjan epäonnisimmista joukkueista, mutta nyt sarjasijoitus keskikastin tuntumassa alkaa olla linjassa pelivoiman kanssa.

Brentford joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Newcastlea vastaan, vaikka pelasi kelvollisen ottelun. Voitoitta neljästi peräkkäin jäänyt Brentford ei ole esiintynyt viime aikoina juurikaan odotuksia heikommin, mutta pisteiden menettäminen on ollut odotettua, sillä alkuvuodesta pistetili kertyi tiheään usein onnekkaasti.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiperia ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja peliä lähestytään usein osuvalla 1X -yhdistelmällä.

6 Southampton–Crystal P (1X)

Valioliiga: Southamptonin tilanne sarjan jumbona ei helpota, vaikka 1–4-tappioon päättyneestä kotiottelusta Cityä vastaan tuskin pisteitä oli ennakkoon budjetoitukaan. Sotonin onneksi tilanne sarjan häntäpäässä on suhteellisen tasainen, ja yksikin voitto kohentaisi säilymismahdollisuuksia tuntuvasti.

Palace on napannut Roy Hodgsonin alaisuudessa kaksi täyttä pistesaalissa, joissa kummassakin se on noussut tappioasemasta voittoon. Viimeksi joukkue jyräsi Leedsin yli vieraskentällä peräti 5–1 ja Palacen pelaajat tuntuvat jälleen nauttivan pelaamisesta.

Joukkueiden välinen tasoero on pienempi mitä sarjataulukko kertoo, mutta henkinen tila täysin päinvastainen. Itseluottamusta uhkuva Palace lähtee otteluun vieraissakin marginaalisena suosikkina, mutta on kerännyt vakiossa roimasti todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen. Vakiossa on syytä laittaa merkit alipelatun Sotonin ryhdistäytymisen varaan.

7 Stoke–West Bromwich (12)

Championship: Stoke jäi viikonloppuna voitoitta kummassakin ottelussaan, eikä myöskään pelilliset esitykset yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. Tätä edelsi kuitenkin pitkä jakso, jossa Stoke oli yksi odotuksiin nähden sarjan parhaiten suorittaneista joukkueista. Mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat olemattomat ja kauden kilpailullinen panos saattaa jäädä uupumaan jo varhain.

WBA:n pääsiäisviikonlopun suoritus oli surkea, kun se keräsi vain yhden pisteen otteluista Rotherhamia ja QPR:ää vastaan. Erityisen heikko esitys nähtiin Rotherhamin vieraana 1–3-tappiossa, jossa WBA oli myös maalipaikkojen valossa selvästi heikompi osapuoli.

WBA on pelivoimassa Stokea edellä, mutta kotietu tasoittaa puntteja. Stoken voitto on 36 prosentin arviolla noin yhden prosenttiyksikön vieraiden vastaavaa todennäköisempää. Vakiokansa on kohteen ympäripyöreydestä samaa mieltä ja runsas rastitus on tarpeen.

8 Millwall–Preston (1)

Championship: Millwall on jäänyt voitoitta neljä kertaa peräkkäin. Maanantain 0–1-tappiossa Hullin vieraana se oli kuitenkin maalipaikkojen valossa selvästi parempi. Voitoton jakso on sattunut juuri kriittisimmillä hetkillä ja antanut monille muille top-6 -sijoituksista haaveileville joukkueille mahdollisuuden.

Preston nappasi viikonloppuna kaksi voittoa Readingin ja QPR:n kustannuksella. Kova pistetahti on nostanut sen jo iskuetäisyydelle pudotuspelipaikoista ja juuri tulevan lauantain vastustaja Millwall on yksi pahimmista kilpakumppaneista.

Millwall on joukkueista laadukkaampi, vaikka joukkueiden viime aikojen tuloskunto kertoo muuta. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja keskimääristä suurempaa kotietua nauttiva Millwall merkitään oikein pelattuna varmaksi.

9 QPR–Coventry C (1X)

Championship: QPR tasasi pisteet maanantaina WBA:ta vastaan 2–2, mutta on kokonaisuudessaan pelannut valmentajavaihdoksen jälkeen jopa entistä heikommin. Materiaalin laadun ja nykyisen suoritustason pitäisi riittää sarjapaikan säilyttämiseen, mutta kilpailu sarjan tasaisessa häntäpäässä on armottoman kovaa.

Coventry pelasi viikonloppuna kahdesti tasan. Viimeisimmässä 2–2-tasapelissä Watfordia se olisi ansainnut täyden pistesaaliin. Coventry havittelee edelleen paikkaa kuuden joukossa, jonne sen pelillisten edellytyksien pitäisi riittää. Surkea alkukausi on syönyt pisteitä, mutta nykyvireessään Coventry haastaa kenet tahansa taisteluun pisteistä.

Coventry on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja vieraissakin niukka 37 prosentin suosikki. Vakiossa Coventry on kerännyt todennäköisyysarviota reippaamman kannatuksen, mikä pakottaa tarttumaan pelivalinnassa kipeästi pisteitä tarvitsevan QPR:n menestykseen.

10 Watford–Bristol C (12)

Championship: Watfordin haaveet pudotuspeleistä alkavat olla mennyttä, eikä se nykyisillä esityksillään paikkaa niissä ansaitsekaan. Maanantain 2–2-tasapelissä Coventryn vieraana se jäi selkeästi heikommaksi osapuoleksi, vaikka johti peliä varhain kahdella maalilla. Chris Wilderin saapuminen joukkueen peräsimeen ei ole muuttanut suoritustasoa kuuden viimeisen ottelun aikana juuri suuntaan taikka toiseen.

Bristol pelasi odotuksiin nähden kelpo pelin, kun se kaatoi Stoken vieraissa 2–1. Sijoitus keskikastissa vastaa tarkasti pelivoimaa ja myös koko kautta voi pitää nykyistä sijoitusta vastaaviin sijoituksiin päättyessä varsin onnistuneena.

Watford on noin luokan verran pelivoimassa edellä ja kotikentällä noin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakion pelijakaumassa ei ole suurta vääristymää suuntaan taikka toiseen ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

11 Rotherham–Luton (2)

Championship: Rotherhamin pääsiäisviikonloppu ei olisi voinut tuloksellisesti paljon paremmin sujua, kun se keräsi otteluista Norwichia ja WBA:ta vastaan neljä pistettä. WBA:ta vastaan napatussa 3–1-voitossa Rotherham oli maalipaikkojen valossa jopa parempi, mikä oli ennakko-odotuksiin nähden erinomainen suoritus.

Lutonin maanantain 3–1-kotivoitto Blackpoolista nosti sen sarjataulukossa jo kolmanneksi, kun kilpakumppanien ottelut päättyivät suotuisiin tuloksiin. Pelivoimassa Luton on vasta seitsemäs, mutta resursseihin nähden nykyisen suoritustason ylläpitäminen on varsin kunnioitettava suoritus.

Joukkueiden välinen ero perustasossa on suuri ja Luton ansaitsee vieraskentälläkin selkeän 53 prosentin suosikkiaseman. Vierasvoitto on kerännyt vakiossa hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta on kelpo varmavalinta ainakin pieniin järjestelmiin.

12 Swansea–Huddersfield (1)

Championship: Swansea on voittanut neljästä viime pelistään kolme. Viimeisin 2–0-vierasvoitto sarjajumbo Wiganista oli ansaittu ja linjassa odotusten kanssa. Kirivaihde on lyöty silmään auttamatta liian myöhään pudotuspelejä ajatellen, vaikka matemaattisesti kärkikuusikko on edelleen saavutettavissa.

Hudds on nousemassa kuiville pahalta näyttäneestä putoamisuhasta. Viime viikkojen erittäin haastavasta otteluohjelmasta huolimatta se on kerännyt 11 pistettä kuuteen peliin. Varianssi on kuitenkin ollut Terrierien kannalta suotuisa, kuten viimeksi 2–2-kotitasurissa Blackburnia vastaan, jossa se jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Swansea on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä 56 prosentin suosikki. Vieraiden pistetarve on kuitenkin isäntiä akuutimpi, joten helpolla hyvistä tuloksista itseluottamusta saanut Hudds ei Swanseaa päästä. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään kuitenkin peliprosenttien pohjalta varmaksi.

13 Sunderland–Birmingham (X2)

Championship: Sunderland pääsi pitkästä aikaa voiton makuun, kun se voitti Cardiffin vieraskentällä ansaitusti 1–0. Hyvin sujunut kevätkausi on pitänyt Sunderlandin iskuetäisyydellä top-6 -sijoituksista, eikä pudotuspeleihin eteneminen nykyisellä suoritustasolla ole mahdottomuus, vaikkei myöskään erityisen todennäköistä.

Birmingham on kelpo vireessä ja noussut keskikastin turvaan putoamiskamppailun ytimestä. Viimeisin 0–0-tasapeli kotikentällä Stokea vastaan ylitti pelillisesti odotukset. Viimeiseen seitsemään otteluun Birmingham on hävinnyt ainoastaan maaliskuussa Watfordin vieraana, eikä peliesitys tuolloinkaan ollut heikko.

Sunderland on noin luokkaa laadukkaampi ja pudotuspeleistä haaveileva kotiyleisö antaa joukkueelle vahvan tukensa. Tasoero on kuitenkin maltillinen, eikä Sunderlandin suosikkiasema kipua kuin 50 pinnaan kotiedusta huolimatta. Vakiossa kotivoitto on selkeästi ylipelattu, eikä mahdu mukaan pelivalintaan.