ESPN: Cristiano Ronaldon valmentajaa uhkaa potkut – välit supertähteen eivät ole kunnossa

Saudi-Arabiassa valmentajaa vaihdetaan poikkeuksellisen herkästi.

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldon valmentaja saattaa vaihtua lähiaikoina. Urheilukanava ESPN:n mukaan Saudi-Arabian liigan Al-Nassrin nykyistä valmentajaa Rudi Garciaa uhkaa erottaminen.

ESPN:n mukaan Garcialla on yksi ottelu näyttöaikaa. Garcia on onnistunut luotsaamaan joukkueen seitsemään voittoon kahdeksasta edellisestä pelistä. Sijoitus sarjassa on silti vasta toinen.

Garcian ja Ronaldon välejä on kuvattu haastaviksi. Ronaldo liittyi joukkueeseen MM-kisojen jälkeen.

Kohtalon ottelussa Al Nassri kohtaa sarjanelosena olevan Al Hilalin. Espanjalaisen Marcan mukaan Al Hilal on tavoitellut riveihinsä Lionel Messiä ja tarjonnut hänelle 400 miljoonan euron vuosipalkkaa.

ESPN:n mukaan Garcia on saanut olla pestissään jo pidempään kuin Saudi-Arabian liigan valmentajat keskimäärin.

Garcia aloitti työssään viime vuoden heinäkuussa, kun valmentajapestit liigassa ovat keskimäärin vähän yli neljän kuukauden mittaisia.