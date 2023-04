Vakio: Manchester City ja Tottenham viikon varmimmat

Chelsean peräsimeen palannut Frank Lampard kohtaa uuden pestinsä ensimmäisessä kotiottelussa hyvävireisen Brightonin.

1 Manchester C–Leicester (1)

Valioliiga: City otti askeleen lähemmäs mestaruustavoitetta, kun se voitti itse Palacen vieraissa 4–1 ja Arsenal menetti samaan aikaan pisteitä. Leicester ei ole nimennyt vielä uutta vastuuvalmentajaa ja on tuuliajolla niin pelillisesti kuin tuloksellisesti. Viimeisin 0–1-tappio Bournemouthia vastaan alitti jälleen pahasti odotukset. City rasittuu viikolla Mestarien liigassa, mutta on siitä huolimatta noin 80 prosentin suosikki.

2 Tottenham–Bournemouth (1)

Valioliiga: Spurs palasi voittokantaan, kun Brighton kaatui kotikentällä 2–1. Peliesitys ei voitosta huolimatta ollut erityisen laadukas. Bournemouth on nostanut osakkeitaan tuntuvasti kevätkaudella. Viimeisin 1–0-voitto Leicesteriä vastaan oli ansaittu. Ero perustasossa puhuu isäntien puolesta, vaikka Tottenhamin esitykset ailahtelevat. Laadukkaampi kotijoukkue hoitaa ottelun hieman useammin kuin kuusi kertaa kymmenestä.

3 Chelsea–Brighton (2)

Valioliiga: Chelsea vaihtaa valmentajiaan, mutta tulokset pysyvät muuttumattomana. Viimeksi tuli 0–1-tappio Wolvesin vieraana. Brighton ei saanut mitä ansaitsi hävittyään Spursin vieraana 1–2 kelpo esityksestä huolimatta. Joukkueiden kuluvan kauden suoritustaso on hyvin lähellä toisiaan ja isäntien rasittuessa Mestarien liigan ottelussa keskiviikkona lähdetään lauantain otteluun täysin tasaväkisistä asetelmista.

4 Everton–Fulham (1)

Valioliiga: Evertonin tappioton jakso tuli päätökseen joukkueen hävittyä Manchester Unitedin vieraana täysin ansaitusti 0–2. Fulhamin alkuvuoden hyvä vire alkaa olla enää muisto. 0–1-tappio kotona West Hamia vastaan oli jo viides peräkkäinen. Vieraiden pistesaldo liioittelee suoritusten laatua, Everton taas on petrannut tuntuvasti Sean Dychen alaisuudessa. Asetelmat suosivat Evertonia ja kotivoitto toteutuu kerran kahdesta.

5 Wolverhampton–Brentford (12)

Valioliiga: Wolves palasi voittokantaan kaadettuaan kotikentällä Chelsean hyvän peliesityksen päätteeksi 1–0. Brentford joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Newcastlea vastaan, vaikka pelasi odotuksiin nähden kelpo pelin. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiperia ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 40 prosentin suosikkiaseman.

6 Southampton–Crystal P (X2)

Valioliiga: Southamptonin tilanne sarjan jumbona ei helpota, vaikka 1–4-tappioon päättyneestä kotiottelusta Cityä vastaan tuskin pisteitä oli budjetoitukaan. Palace on napannut Roy Hodgsonin alaisuudessa kaksi täyttä pistesaalissa. Kummassakin ottelussa se on noussut tappioasemasta voittoon. Viimeksi Palace jyräsi Leedsin yli 5–1. Itseluottamusta uhkuva Palace lähtee otteluun vieraissakin marginaalisena suosikkina.

7 Stoke–West Bromwich (12)

Championship: Stoke jäi viikonloppuna voitoitta kummassakin ottelussaan, eivätkä pelilliset esitykset yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. WBA:n suoritus oli odotuksiin nähden surkea, kun se keräsi viikonlopun aikana vain yhden pisteen otteluista Rotherhamia ja QPR:ää vastaan. WBA on pelivoimassa Stokea edellä, mutta kotietu tasoittaa puntteja niin, ettei varsinaisesta ennakkosuosikista voi tasapäisessä ottelussa puhua.

8 Millwall–Preston (1)

Championship: Millwall on jäänyt voitoitta neljässä ottelussa peräkkäin. Maanantaina kärsityssä 0–1-tappiossa Hullin vieraana se oli kuitenkin maalipaikkojen valossa parempi. Preston nappasi viikonloppuna kaksi voittoa Readingin ja QPR:n kustannuksella. Kova pistetahti on nostanut sen jo iskuetäisyydelle pudotuspelipaikoista. Millwall on laadukkaampi, vaikka viime aikojen tuloskunto kertoo muuta. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

9 QPR–Coventry C (X2)

Championship: QPR tasasi pisteet maanantaina WBA:ta vastaan 2–2, mutta on kokonaisuudessaan pelannut valmentajavaihdoksen jälkeen jopa entistä heikommin. Coventry pelasi viikonloppuna kahdesti tasan. Viimeisimmässä 2–2-tasapelissä Watfordia vastaan se olisi ansainnut täyden pistesaaliin. Coventry on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja vieraissakin suosikki.

10 Watford–Bristol C (12)

Championship: Watfordin haaveet pudotuspeleistä alkavat olla mennyttä, eikä se nykyisillä esityksillä paikkaa niissä ansaitsekaan. Maanantain 2–2-tasapelissä Coventryn vieraana Watford jäi selkeästi heikommaksi osapuoleksi, vaikka johti peliä varhain kahdella maalilla. Bristol pelasi kelpo pelin kaadettuaan Stoken vieraissa 2–1 ja on turvallisesti keskikastissa. Watford on pelivoimassa vain hieman edellä, mutta kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikki.

11 Rotherham–Luton (2)

Championship: Rotherhamin pääsiäisviikonloppu ei olisi voinut tuloksellisesti paljon paremmin sujua, kun se keräsi otteluista Norwichia ja WBA:ta vastaan neljä pistettä. Lutonin maanantain 3–1-kotivoitto Blackpoolista nosti sen sarjataulukossa jo kolmanneksi, kun kilpakumppanien ottelut päättyivät suotuisiin tuloksiin. Joukkueiden välinen ero perustasossa on suuri ja Luton on vieraskentälläkin selkeä 53 prosentin suosikki.

12 Swansea–Huddersfield (X2)

Championship: Swansea on voittanut neljästä viime pelistään kolme. 2–0-vierasvoitto sarjajumbo Wiganista oli ansaittu ja linjassa odotusten kanssa. Hudds on nousemassa kuiville pahalta näyttäneestä putoamisuhasta. Viime viikkojen erittäin haastavasta ohjelmasta huolimatta se on kerännyt 11 pistettä kuuteen peliin. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa, mutta kotietu pitää Swansean niukkana suosikkina.

13 Sunderland–Birmingham (1)

Championship: Sunderland pääsi pitkästä aikaa voiton makuun kaadettuaan Cardiffin vieraissa ansaitusti 1–0. Birmingham on kelpo vireessä ja noussut keskikastin turvaan putoamiskamppailun ytimestä. 0–0-tasapeli kotona Stokea vastaan ylitti pelillisesti odotukset. Sunderlandin unelma pudotuspeleistä elää vielä, vaikka yltäminen sinne epätodennäköistä onkin. Sunderland on pykälän verran laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu lähes 50 prosentin todennäköisyydellä.