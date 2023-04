Huippupelaaja ajoi kännissä törkeää ylinopeutta ja tappoi 4-vuotiaan pojan – on nyt Venäjällä

Jalkapalloilija Rai Vloet tuomittiin 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen.

Alankomaalainen jalkapalloilija Rai Vloet, 27, ajoi marraskuussa 2021 kolarin, jossa kuoli 4-vuotias poika. Vloet oli tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena, sillä hänen veressään oli alkoholia 1,18 promillea.

Lue lisää: Huippu-urheilija kaahasi humalassa ja neljävuotias lapsi kuoli – oma työnantaja syyttää valehtelusta: ”Jos olisimme tienneet”

Tällä viikolla Vloet sai tuomion teostaan Haarlemissa. Oikeusistuin langetti pelaajalle 2,5 vuoden vankeustuomion, kertoo Algemeen Dagblad. Tuomio olisi voinut olla ankarampikin, mutta oikeus katsoi jutun saaman laajan julkisuuden aiheuttaneen vahinkoa Vloetille. Vloet oli paikalla maaliskuun lopulla, kun asiaa käsiteltiin Haarlemin oikeusistuimessa.

Vloet voi valittaa tuomiosta.

Onnettomuudessa kuolleen Gio-pojan omaiset olivat pettyneitä tuomioon. Poliisitutkimusten mukaan Vloetin auton nopeus oli 193 km/h, kun moottoritiellä oli 130 km/h nopeusrajoitus. Onnettomuus tapahtui Hoofddorpin lähistöllä.

Vloet pelasi syksyllä 2021 kotimaassaan Heracles Almelossa, mutta seura antoi hänelle lähtöpassit sen jälkeen, kun selvisi, että hän oli antanut seuralle virheellisiä tietoja onnettomuudesta.

Maaliskuussa 2022 Vloet siirtyi kazakstanilaisen Astanan riveihin, josta matka jatkui syyskuussa 2022 venäläiseen Ural Jekaterinburgiin.

Hollantilaismediassa on pohdittu Venäjällä asuvan Vloetin halukkuutta suorittaa vankeusrangaistus kotimaassaan. Pelaajan asianajaja Erik Thomas ilmoitti, että tuomion täytäntöönpanon ajankohdasta voidaan joissain tapauksissa keskustella viranomaisten kanssa. Algemeen Dagbladin mukaan pelaaja saa tiedon rangaistuksen täytäntöönpanosta muutaman kuukauden sisällä.

Vloet on PSV Eindhovenin juniorimyllyn tuote. Hän on pelannut oranssipaitojen poika- ja nuorten maajoukkueissa vuosina 2011–2015. PSV:n edustusjoukkueessa hänelle kertyi vain 9 liigaottelua. Hän on edustanut myös muita hollantilaisseuroja ja pelannut Italiassa Frosinonen riveissä 5 ottelua.