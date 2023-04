Vakiovihje: Manchester City viikon varma – Wolves haastaa Chelsean

Vakiokupongilla on pääsiäisenä Valioliigan lisäksi Italian Serie A:n ja Espanjan La Ligan kohteita.

1 Tottenham–Brighton (X2)

Valioliiga: Spursin 3–3-tasapeli Southamptonin vieraana ja Antonio Conten pelin jälkeiset kommentit olivat alkusoittoa italialaisvalmentajan väistymiselle tehtävästä. Maanantaina 1–1-tasapeliin päättynyt vierasottelu Evertonia vastaan oli ensimmäinen ilman Contea, mutta pelillisesti esitys jäi edelleen odotuksista.

Brighton joutui tyytymään tasapeliin, kun pisteet tasattiin kotona Brentfordia vastaan 3–3 vahvasta peliesityksestä huolimatta. Viikkokierroksella peli Bournemouthin vieraana taas ei yltänyt aivan odotusten mukaiselle tasolle, mutta tuloksena oli silti 2–0-vierasvoitto.

Isännät ovat pelivoimassa vain hädin tuskin edellä, mutta kotietu pitää Tottenhamin noin 40 prosentin suosikkina. Vakion peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

2 Brentford–Newcastle U (2)

Valioliiga: Brentford onnistui puristamaan 3–3-tasapelin Brightonin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa sen olisi kuulunut hävitä. Viikkokierroksella Manchester Unitedia vieraana tuli maalipaikkojenkin valossa ansaittu 0–1-tappio.

Newcastle pelasi viikonloppuna hden kauden parhaista otteluistaan kaadettuaan kotikentällä Manchester Unitedin täysin ansaitusti 2–0. Viikkokierros osoittautui Eddie Howen miehistölle ainakin tuloksellisesti vieläkin paremmaksi, kun se kaatoi West Hamin vieraissa vakuuttavan esityksen päätteeksi peräti 5–1.

Kummankin ryhmän palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyeksi. Joukkueiden välinen tasoero menee kiistatta Newcastlelle, joka on vieraissakin noin 47 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja noin kerran kahdesta toteutuva vierasvoitto merkitään varmaksi.

3 Wolverhampton–Chelsea (12)

Valioliiga: Wolvesin peliesitys jäi odotuksista, kun se tasasi pisteet itseään heikomman Forestin vieraana 1–1. Voitot ovat karttaneen viime viikkoina muutenkin, eikä turvamarginaalia putoamisviivaan ole enää kuin pisteen verran.

Chelsea kärsi 0–2-tappion kotikentällä Aston Villaa vastaan. Maalipaikkojen valossa ansaitsematon pistemenetys ei lohduttanut seurajohtoa, joka päätti vapauttaa Graham Potterin tehtävästään sunnuntaina. Tiistaina ensimmäinen ottelu ilman Potteria ei tuonut merkittävää muutosta peliesitykseen eikä oikeastaan tulokseenkaan, kun Chelsea joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Liverpoolia vastaan sinällään kelvollisesta esityksestä huolimatta.

Vierasjoukkue on kiistatta laadukkaampi, mutta tilanne taustoissa on haastava. Viimeisimpien tietojen mukaan seuralegenda Frank Lampard olisi ottamassa vetovastuun Chelseassa jo lauantain matsissa. Wolves pystyy haastamaan Chelsean kotikentällään, mutta selkeä ero perustasossa nostaa vieraat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä voittavaksi suosikiksi. Vakiossa tarkasti oikein pelattuun kohteeseen merkitään kummankin joukkueen voitot sisältävä yhdistelmä.

4 Fulham–West Ham (1X)

Valioliiga: Fulhamin peliesitys jäi odotuksista 1–2-tappiossa Bournemouthia vastaan, vaikka kokoonpano-ongelmien takia osattiin odottaakin normaalia haastavampaa vierasottelua. Ongelmat tai puutteet jatkuvat avauskokoonpanossa ainakin Aleksander Mitrovicin osalta, sillä FA-cupin ottelun tapahtumista langetettiin ylimääräistä pelikieltoa kahdeksan ottelun verran.

West Hamin ilo viikonlopun voitosta ja Southamptonin kustannuksella napatuista kolmesta pisteestä jäi lyhyeksi. Viikkokierroksen kotiottelu Newcastlea vastaan palautti Hammersin maanpinnalle, kun joukkue hävisi karmein 1–5-loppulukemin. David Moyesin päivät joukkueen peräsimessä lienevät luetut, mutta täysin Moyesin piikkiin pelaajien heikkoja otteita ja henkilökohtaisia virheitä ei voi laittaa.

Fulham on ylisuorittanut tuloksellisesti otteisiinsa nähden ja West Ham on joukkueista laadukkaampi. Vieraiden palautumisaika jää viikkopelin jäljiltä niin lyhyeksi, että rasituksesta tehtävä korjaus nostaa Fulhamin marginaaliseksi ennakkosuosikiksi. Vakion peliprosentit ovat tässäkin kohteessa tarkasti linjassa todennäköisyyksien kanssa, joten lapulle rastitaan usein osuva 1X -yhdistelmä.

5 Leicester–Bournemouth (1)

Valioliiga: Leicesterin peliesitys Palacen vieraana jäi odotuksista ja 1–2-tappio tiesi lopulta päävalmentaja Brendan Rodgersin potkuja. Ensimmäinen ottelu ilman Rodgersia päättyi sekin 1–2-tappioon kotikentällä Aston Villaa vastaan, eikä Leicester ottelusta juuri enempää olisi maalipaikkojenkaan valossa ansainnut.

Bournemouth nappasi todella arvokkaan voiton kaadettuaan kotikentällä Fulhamin ansaitusti 2–1. Cherriesin osakkeet ovat nousseet huomattavasti siitä mitä ne heikoimmillaan tämän kauden aikana olivat. Nykyisellä suoritustasolla sillä on täydet mahdollisuudet sarjapaikkansa säilyttämiseen.

Leicesterin itseluottamus on koetuksella, eikä managerinvaihdos tuonut kaivattua piristysruisketta ainakaan vielä viikkopelissä Aston Villaa vastaan. Isännät ovat perustasoltaan edellä ja kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Ennakkosuosikit ja edulliset varmavalinnat ovat haastavalla kierroksella kortilla ja kotivoitto merkitään isäntien haastavammasta tilanteesta huolimatta varmaksi asti.

6 Aston Villa–Nottingham (1)

Valioliiga: Villan vahva vire sai jatkoa viikkokierroksella, kun se kaatoi Leicesterin vieraissa 2–1. Voitosta voittoon etenevä Villa uhkuu itseluottamusta, mutta välillä myös onni on ollut myötä, kuten edellisen viikonlopun 2–0-vierasvoitossa Chelsean kustannuksella, jossa täysi pistesaalis tuli lopulta melko selvästi vastoin pelitapahtumia.

Forest esiintyi viikonlopun 1–1-tasapelissä Wolvesia vastaan edukseen ja olisi voinut napata ottelusta täyden pistesaliinkin. Viikkokierroksella Leedsin vieraana paketti ei kestänyt kasassa ensimmäistä varttia pidempää ja Forest hävisi lopulta maalipaikkoihin nähden täysin ansaitusti 1–2.

Ero perustasossa puhuu useamman luokan laadukkaamman Villan puolesta, joka ansaitsee kotikentällä noin 65 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Yksi kierroksen selkeimmistä ennakkosuosikeista on vakiossa vain niukasti ylipelattu ja kotivoitto kuuluu ainakin pienissä järjestelmissä kierroksen runkomerkistöön.

7 Southampton–Manchester C (2)

Valioliiga: Sotonin ahdinko paheni entisestään sen hävittyä viikonloppuna West Hamin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. Tekemiseen on tullut isossa kuvassa johdonmukaisuutta Ruben Sellesin alaisuudessa, mutta etenkin hyökkäyskolmanneksen tekeminen jää pelistä toiseen auttamatta liian vaisuksi.

City teki selvää jälkeä Liverpoolista ja kruisaili lopulta kotikentällä ansaittuun 4–1-voittoon. Ensi viikolla jatkuva Mestarien liiga on Cityn prioriteetissä korkealla, mutta varaa pistemenetyksiin ei kotimaankaan sarjassa ole, sillä kilpakumppani Arsenal on paremmassa iskussa kuin kertaakaan tällä kaudella.

Joukkueiden välinen tasoero ei juuri suurempi voisi olla ja vierasjoukkue lähtee otteluun massiivisena 75 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa suursuosikin kannatus on säilynyt maltillisena ja kierroksen todennäköisin merkki, eli vierasvoitto, kuuluu riviin kuin riviin.

8 Atalanta–Bologna (X2)

Serie A: Atalanta kaatoi viikonloppuna sarjan heikoimpiin lukeutuvan Cremonesen vieraskentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 3–1. Kaksi peräkkäistä voittoa antavat itseluottamukselle nostetta, jota tarvitaan, kun taistelu europelipaikoista käy tällä kaudella tiukkana.

Bologna kohtasi viimeksi melko pahoista kokoonpano-ongelmista kärsineen Udinesen ja nappasi kotikentällä 3–0-voiton. Voitto oli ansaittu, mutta peliesitys ei ollut aivan yhtä laadukas kuin selkeät loppulukemat antavat ymmärtää.

Kummankin joukkueen kevätkausi on sujunut nousujohteisesti. Tasoero puhuu kuitenkin Atalantan puolesta ja isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on keräämässä vakiossa hieman liikaa peliä, joten ennakkosuosikista otetaan tässä kohdin rohkea ohitus.

9 Torino–Roma (1)

Serie A: Torino pelaa kelvollista sesonkia ja on toistaiseksi saanut peliesitystensä oikeuttaman määrän pisteitä, ellei jopa aavistuksen liian vähän. Maanantaina se pelasi 1–1-tasapelin Sassuolon vieraana. Peliesitys oli hyvä ja Torino pystyi luomaan isäntiä enemmän laadukkaita maalipaikkoja.

Roma palasi kahden vaisun tappiomatsin jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu heikompaa Sampdoriaa vastaan voitettiin 3–0. Pelillisestä ennalta-arvattavuudesta on tullut tälläkin kaudella yksi Roman heikkouksista, mutta laadukkaat yksilöt ovat toistaiseksi kantaneet joukkuetta riittävästi ja menestysmahdollisuudet ovat kelvolliset.

Roman otteet ailahtelevat, siinä missä Torino tuntuu suorittavan tasoonsa nähden tasaisemmin. Ero perustasossa riittää tekemään Romasta vieraskentälläkin niukan 40 prosentin ennakkosuosikin. Vieraiden kannatus on menossa vakiossa hieman liian suureksi ja lapulle merkitäänkin alipelatun Torinon venyminen kotikentällä voittoon asti.

10 Lazio–Juventus (X2)

Serie A: Lazion pitkään kestänyt tappioton jakso sarjapeleissä sai jatkoa, kun se kaatoi viikonloppuna Monzan vieraskentällä 2–0. Voitto oli maalipaikkojen valossa juuri ja juuri ansaittu, mutta Lazio sortui sille tällä kaudella tyypilliseksi tulleeseen passiivisuuteen johtoasemassa.

Juventus hoiti sekin hommansa tuttuun tyyliin minimisuorituksella, kun viikonlopun kotiottelu Veronaa vastaan voitettiin 1–0. Viikolla Coppa Italian välierien avausosassa pisteet tasattiin kuumaverisessä ottelussa Interiä vastaan 1–1 ja pistejako oli linjassa myös pelitapahtumien kulun kanssa.

Lazio on kivunnut sarjataulukossa aina toiseksi, mutta hyötynyt toki sekin Juventuksen kärsimästä pistemenetystuomiosta. Pelivoimassa Juventus on edellä, mutta koti- ja lepoetu pitävät Lazion marginaalisena suosikkina. Vakion peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää ja pelivalinnaksi nousee laadukkaamman Juventuksen menestys kera alipelatun tasapelin.

11 Espanyol–Athletic (X2)

LaLiga: Espanyol kärsi neljännen peräkkäisen tappion hävittyään Gironan vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2. Heikot tulokset ja putoamisviivan alapuolelle valahtaminen tiesivät lähtöpasseja päävalmentaja Diego Martinezille. Tilalle nimitettiin pelaajana Espanyolissa vaikuttanut Luis Garcia, joka on hankkinut kannuksiaan valmentajana vasta selvästi alemmilla sarjatasoilla.

Athleticin peliesitys ei yltänyt odotusten mukaiselle tasolle, kun se tasasi pisteet Getafea vastaan maalittomana päättyneessä kotiottelussa. Viikolla baskijoukkue kariutui ulos Copa del Reyn jatkopeleistä dramaattisesti, kun Osasuna iski jatkopaikan tuoneen maalin jatkoajan viimeisillä minuuteilla.

Espanyolin tilanne on tukala, mutta uusi kasvo penkin päässä voi parantaa ilmapiiriä ja tuoda nostetta tekemiseen ainakin lyhyellä aikavälillä. Athletic ei sekään ole ollut parhaassa iskussa, mutta ansaitsee noin 40 pinnan vierassuosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on paikallaan.

12 Real Sociedad–Getafe (1)

LaLiga: Real Sociedadin peliesitys jäi odotettua vaisummaksi, kun se hävisi Villarrealin vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 0–2. Isossa kuvassa Sociedadin otteet ovat kuitenkin olleet melko kelvollisia ja kauden loppusuoran häämöttäessä asemat nykyisen neljännen sijan puolustamiseen hyvät.

Getafe vältti tappion neljännessä matsissa peräkkäin ja esiintyi vahvasti tasattuaan pisteet Athleticin vieraana 0–0. Pelityyli on edellistenkin valmentajien ajoilta totutun puolustusvoittoinen. Getafe ei kaipaa pallonhallintaa, vaan eteneminen on tilanteen salliessa varsin suoraviivaista.

Sociedad on kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta Getafe ei luovuta pisteitä isännille helpolla. Ero perustasossa nostaa Sociedadin kotikentällä noin 57 prosentin suosikiksi. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta haastavalla kierroksella selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

13 Real Madrid–Villarreal (1)

LaLiga: Los Blancos palasi tositoimiin tyylillä, kun kotiottelu Valladolidia vastaan hoidettiin 6–0. Sama meno jatkui viikolla Copa del Reyn välierässä, jossa Real kaatoi Barcelonan vieraissa peräti 4–0. Ensi viikolla edessä on jatkopelit Mestarien liigassa, mikä saattaa vaikuttaa merkittävästikin lauantain avauskokoonpanoon.

Villarreal kariutui ennen maajoukkuetaukoa ulos Konferenssiliigasta, mutta vahva vire sarjapeleissä on nostanut sen kotimaassa eurosijoille. Viikonloppuna kotiottelu Real Sociedadia vastaan hoitui vahvalla esityksellä 2–0.

Isäntien valmistautuminen Mestarien liigan jatkumiseen on huomiotavan arvoinen asia, mutta rotaatioon varautumisesta huolimatta suosikkiasema kipuaa 65 pinnan tuntumaan. Kotivoitto on kerännyt vakiossa odotetusti liikaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä on selkeä ennakkosuosikki merkittävä varmaksi.