Vakio: Arsenal ja Brighton kierroksen varmat

Todennäköisyysarvioihin nähden roimasti ylipelatuista Middlesbrough'sta, Coventrystä ja Hullista otetaan rivin arvoa nostavat ohipelit.

1 Arsenal–Leeds (1)

Valioliiga: Arsenal voitti jo kuudennen ottelun putkeen, kun kotiottelu Crystal Palacea hoitui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 4–1. Asema sarjakärjessä on mestaruustaiston kannalta suotuisa, kun europelit eivät ole enää rasitteena. Loukkaantumiset ovat suurin riski. Tälläkin hetkellä tärkeistä pelaajista ainakin William Saliba ja Thomas Partey kärsivät eriasteisista vammoista.

Leeds onnistui hakemaan täyden pistesaaliin Wolvesin vieraana 4–2-voitollaan, vaikkei esiintynyt merkittävästi isäntiä laadukkaammin. Javi Gracian alaisuudessa haalitut muutamat täydet pistesaaliit ovat nostaneet Leedsin täpärästi kuiville putoamisuhasta, mutta pelillinen suoritustaso itsessään ei ole juuri kohentunut. Poissaolot painavat myös Leedsiä, kun sivussa ovat Wilfried Gnonto, Max Wöber ja Tyler Adams.

Tasoero on Arsenalin eduksi kiistaton ja loukkaantumiset painavat vierasjoukkuetta isäntiä enemmän. Kotivoitto toteutuu noin 77 prosentin todennäköisyydellä. Suursuosikki on kerännyt vakiossa odotetusti hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta usein osuva kotivoitto säilyy riveissä varmana.

2 Brighton–Brentford (1)

Valioliiga: Brighton oli maajoukkuetaukoa edeltävillä viikoilla kelpo vireessä, vaikka 1–0-kotivoitto Palacea vastaan jäi pelillisesti hieman odotuksista. Eurosijoituksista ollaan jäljessä vain muutama piste ja pelejä on vähemmän pelattuna kuin kilpakumppaneilla.

Brentford on sekin pelannut kelpo kevätkauden, vaikka tulokset ovat isossa kuvassa menneet hieman yläkanttiin peliesitysten laatuun nähden. Sijoitus kymmenen parhaan joukossa olisi Brentfordin resursseihin nähden erinomainen suoritus.

Brightonin suoritustaso on mennyt merkittävästi eteenpäin kauden aikana ja se on kotikentällä noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Kohteen peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

3 Crystal P–Leicester (12)

Valioliiga: Palacen alakulo niin tuloksissa kuin peliesityksissä tiesivät Patrik Vieiran väistymistä päävalmentajan tontilta. Valinta uudeksi vastuunkantajaksi oli tuttu ja turvallinen, luottomies Roy Hodgson palasi eläkkeeltä loppukauden kattavalla sopimuksella.

Leicesterin otteet ailahtelevat ja loukkaantumiset sävyttivät taukoa edeltäneitä viikkoja, mutta potentiaalista näkyy ajoittain välähdyksiä. Viimeksi selvästi normaalia heikommalla avauskokoonpanolla tuli 1–1-tasapeli Brentfordin vieraana ja esitys oli odotuksiin nähden kelvollinen.

Palace on heikompi joukkue, mutta kotietu ja uuden valmennuksen piristysruiske nostavat sen marginaaliseksi 37 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

4 Bournemouth–Fulham (1)

Valioliiga: Bournemouth romahti tylyyn 0–3-tappioon kotikentällä Aston Villaa vastaan, eikä peliesitys juuri parempaan olisi oikeuttanutkaan. Pelillisesti Bournemouthin kevätkausi on vastannut melko tarkasti odotuksia, eikä suoritustaso olw niin heikossa jamassa kuin syyskauden synkimmillä hetkillä.

Fulhamin paikka FA-cupin välierässä jäi kelpo esityksestä huolimatta haaveeksi, kun Manchester Unitedin vieraana tuli 1–3-tappio. Tappion lisäksi ottelusta tulee rasitteena sekä Willianin että Aleksandar Mitrovicin ulosajoista tulleet pelikiellot, jotka estävät kaksikon osallistumisen lauantain Bournemouth-otteluun.

Joukkueiden välinen tasoero on sarjataulukon osoittamaa maltillisempi, mutta Fulham on silti selvästi laadukkaampi. Vieraita on syytä rokottaa poissaoloista tuntuvasti ja vaakakuppi kääntyy isäntien suuntaan niin, että marginaalinen suosikkiasema on kotikentällä perusteltu. Vakiossa Fulham on merkitty selkeäksi suosikiksi, joten kohteen edullisin merkki on alipelattu kotivoitto.

5 Nottingham–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Forestin 1–2-tappio Newcastlea vastaan oli kuudes peräkkäinen ilman voittoa. Onnekseen Forest on keräsi syyskaudella ja alkuvuodesta pisteitä nykyistä tahtia tiheämmin, mutta nykyinen suoritustaso ajaa joukkuetta kierros kierrokselta putoamiskamppailun ytimeen.

Wolves joutui taipumaan kotikentällä 2–4-tappioon Leedsiä vastaan, vaikka olisi ansainnut vähintään pisteen. Wolves tarvitsee sekin pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa, mutta nykyisen suoritustason pitäisi riittää ilman isompia haasteita.

Forest on saanut nauttia suotuisasta varianssista, mutta nyt todellisuus putoamisuhan muodossa näyttää viimein olevan edessä. Ero perustasossa menee Wolvesin eduksi siinä määrin, että niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Forest on merkitty niukaksi suosikiksi, joten useat kierroksen edulliset rivit kiertävät Wolvesin alipelatun voiton kautta.

6 Chelsea–Aston Villa (12)

Valioliiga: Chelsean kone ei ota edelleenkään käynnistyäkseen. Viimeisin 2–2-tasapeli kotikentällä Evertonia vastaan oli selvästi odotettua heikompi esitys. Osa vaisuista otteista voidaan laittaa runsaiden loukkaantumisten piikkiin, vaikka uusia pelimiehiä tuotiin tammikuussa mukaan paljon. Poissaolijoiden listata löytyy lauantaina todennäköisesti muun muassa Kai Havertz, Raheem Sterling, Mason Mount, Reece James ja Wesley Fofana.

Aston Villa pelasi viimeksi vahvan ottelun ja kaatoi kotikentällä Bournemouthin maalipaikkoihin nähden reilusti 3–0. Villa on sekin kärsinyt kauden aikana loukkaantumisista ja lauantain ottelua ajatellen merkittävin kokoonpanotieto on maajoukkuetauon aikana loukkaantunut Matty Cash.

Tasoero puhuu edelleen Chelsean puolesta, mutta kotivoiton todennäköisyys jää maltilliseen 55 prosentin tuntumaan. Isännät ovat keräämässä vakiossa selvästi todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja ylipelattu kotivoitto jätetäänkin tylysti ulos riveistä.

7 Norwich–Sheffield U (12)

Championship: Norwich jäi ennen taukoa kolmesti peräkkäin ilman voittoa ja myös peliesitykset ovat olleet vaatimattomia. Viimeisin 0–0-tasapeli Stoken vieraana oli jälleen yksi kevätkaudella nähdyistä aneemisista peliesityksistä. Pistemenetysten myötä mahdollisuuden kuuden sakkiin ovat kuihtuneet olemattomiin.

Sheffieldin kohdalla kevätkauden eteneminen on aiheuttanut hieman samankaltaista horjumista kuin Norwichilla ja vahvasti hallussa ollut toinen sija on selvästi uhatumpana kuin pari kuukautta takaperin. Kaikki on kuitenkin edelleen omissa käsissä ja ennen maajoukkuetaukoa varmistui myös paikka FA-cupin välierissä.

Norwich on jäänyt pelivoimassa jälkeen vieraista, mutta on kotiedun turvin marginaalinen ennakkosuosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on tässä kohtaa enemmän kuin paikallaan.

8 Huddersfield–Middlesbrough (1X)

Championship: Putoamisuhassa oleva Huddersfield otti arvokkaan 1–0-vierasvoiton Millwallista, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynyt voittoon oikeuttavalla tavalla. Täysi pistepotti ottelusta tuli tarpeeseen, sillä Huddersfieldin otteluohjelma jatkuu tulevat viikot haastavana eikä peleistä ole budjetoitavissa montaakaan pistettä.

Boro jyräsi ennen taukoa Prestonin yli 4–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa ja havittelee edelleen suoraan nousuun oikeuttavaa kakkossijaa. Ennen viikonlopun kierrosta Boro on kakkossijaa hallussaan pitävää Sheffieldiä kolme pistettä perässä pelin enemmän pelanneena. Kakkossijalle yltäminen toteutuu tällä hetkellä noin kerran neljästä.

Joukkueiden välinen tasoero on kiistaton ja vieraat ovat hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavia suosikkeja. Boro on kerännyt vakiossa reilusti todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen ja rohkeimmat jättävät ylipelatun vierasvoiton tylysti pois riveistä.

9 West Bromwich–Millwall (1)

Championship: WBA on pystynyt kirimään syyskauden aikana syntynyttä takamatkaansa pudotuspelisijoille. Mikäli otteet jatkuvat vahvoina on mahdollisuudet kuuden sakkiin edelleen realistiset. Pelivoimassa WBA on ollut läpi kauden yksi kärkijoukkueista.

Millwall on ennen viikonlopun kierrosta sarjassa kuudentena ja paikka kuuden sakissa näyttää WBA:n vastaavaa todennäköisemmältä. Ennen maajoukkuetaukoa kärsitty epäonninen 0–1-tappio kotikentällä Huddersfieldiä vastaan oli harvinainen työtapaturma muutoin tasaisesti suorittaneelle Millwallille.

WBA on joukkueista noin luokkaa laadukkaampi ja kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt niukasti todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta kelpo suosikkivarmojen ollessa kierroksella kortilla säilyy kotivoitto varmana.

10 Birmingham–Blackburn (1)

Championship: Birminghamin voitot peräpään joukkueita vastaan ovat nostaneet sen pykälän korkeammalle akuutista putoamisuhasta. Viimeisin 1–0-vierasvoitto QPR:stä tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumia.

Blackburnin taival FA-cupissa tyssäsi ennen maajoukkuetaukoa 2–3-tapppioon Sheffieldiä vastaan. Sarjapeleissä Blackburnin suoritustaso ei ole ollut merkittävästi edes sarjan keskimääräistä parempaa. Silti se on onnistunut napsimaan täysiä pistesaaliita siinä määrin, että kuuden sakkiin eteneminen on jo todennäköisempää kuin sieltä ulos kariutuminen.

Birminghamin sarjasijoitus vastaa suoritustasoa, mutta Blackburn on kerännyt rajusti esitystensä oikeuttamaa enemmän pisteitä. Siitä huolimatta tasoero joukkueiden välillä menee vieraiden eduksi, mutta kotiyleisön tuki nostaa Birminghamin marginaaliseksi suosikiksi. Vakion peliprosentit ovat todennäköisyysarvioon nähden päinvastaiset ja selvästi alipelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

11 Cardiff C–Swansea (X2)

Championship: Cardiff on haastavissa asemissa sarjan peräpäässä, mutta suoritustason pitäisi riittää säilyttämään sarjapaikka. Etenkin kun sillä on peli muita peräpäänjoukkueita vähemmän pelattuna. Viimeisin 1–1-tasapeli kotikentällä WBA:ta vastaan oli odotuksiin nähden kelpo suoritus.

Swansea voitti ennen taukoa kotiottelun Bristolia vastaan ansaitusti 2–0, mutta isossa kuvassa suoritustaso on romahtanut siitä mitä se parhaimmillaan tällä sesongilla on ollut. Sarjapaikan sinetöinti vaatii vielä pisteiden keruuta, joten varaa löysäilyyn ei varsinkaan nykyisellä suoritustasolla ole.

Walesilaiset joukkueet vastakkain ja paikallispelille tyypillistä varovaisuutta saatetaan päästä todistamaan. Isäntien pistetarve on kova ja paikallispelistä huolimatta laskettava pieni kotietu oikeuttaa marginaaliseen suosikkiasemaan. Vakiossa kotivoiton pinnat ovat koholla ja merkeistä edullisin on alustavasti vierasvoitto.

12 Coventry–Stoke (2)

Championship: Coventryn väkevät otteet saivat jatkoa, kun se kaatoi ennen taukoa Blackpoolin vieraskentällä 4–1. Syyskausi oli Coventrylle varsin haasteellinen, mutta nyt joukkue pelaa hyvin lähellä tasoa, johon se viime kauden otteidensa perusteella arvioitiin myös tämän kauden alkaessa. Mahdollisuudet kuuden joukkoon ovat kelvolliset, mutta yrittäjiä on jonoksi saakka.

Stoke pelasi sekin vahvan ottelun, vaikka joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta maalittomaan tasapeliin Norwichia vastaan. Stoke on ollut yksi kevätkauden parhaista suorittajista, mutta heikko syyskausi on syönyt mahdollisuudet pudotuspeleihin olemattomiksi.

Kumpikin joukkue on ollut vahvassa vireessä läpi kevätkauden, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa, vaikka isännät ovat keränneet selvästi enemmän pisteitä. Coventry on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa roimasti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

13 Hull–Rotherham (X2)

Championship: Hull joutui tyytymään ennen taukoa 1–1-tasapeliin Readingin vieraana, mutta olisi maalipaikkojen valossa ansainnut niukan voiton. Vaikkei voittoja viime viikkoina ole herunutkaan, on Hullin asema keskikastissa turvallinen. Eroa putoamisviivaan on ennen viikonlopun kierrosta kymmenisen pinnaa.

Rotherhamin taukoa edeltänyt matsi Cardiffia vastaan keskeytyi olosuhteiden heikentyessä, mikä saattoi olla onni, sillä kolmas peräkkäinen tappio näytti todennäköiseltä. Rotherham on keikkunut pitkään putoamisviivan yläpuolella, vaikka pelivoimassa se on ollut sarjan vaatimattomin joukkue lähes koko kevätkauden.

Hull ansaitsee korkeamman perustason ja kotikenttäetunsa takia hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Hull on pelattu lähes 70 pinnan suosikiksi, joten rohkeimmat pelaajat rakentavat rivinsä suoraan ainakin kovemman pistetarpeensa takia motivoituneemman vierasjoukkueen varaan.