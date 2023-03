Josh Cavallo on sinut itsensä kanssa, mutta törkyviestit eivät ole loppuneet.

Australialainen jalkapalloilija Josh Cavallo kertoi homoseksuaalisuudestaan 17 kuukautta sitten. Hän oli silloin ainoa avoimesti homo miesjalkapalloilija maailman pääsarjoissa.

Hän on saanut sen jälkeen paljon positiivisia viestejä, mutta mukaan mahtuu edelleen törkyä ja uhkauksia. Sosiaalinen media ja suorat viestit eivät ole katsoneet ”sopivaa” ajankohtaa.

– Yleensä olen asian kanssa ok, koska palaute on vain jonkun ihmisen epävarmuutta. Joskus se osuu, kun sitä vähiten odottaa. Jos kotisohvalla istuessani puhelimeni kilahtaa ja asia nousee esille, sitä ei haluaisi miettiä. Se on rankkaa, koska on kulunut kohta kaksi vuotta, ja silti saan tappouhkauksia, Cavallo kertoi BBC:lle.

23-vuotias Cavallo sai uransa ensimmäisen ammattilaissopimuksen 16-vuotiaana – samoihin aikoihin, kun ymmärsi olevansa homoseksuaali.

Hän peitteli pitkään homouttaan, mutta asiasta kertominen oli lopulta suuri helpotus. Hän kuvaili ulostuloaan myöhemmin ”voitonpäiväkseen” sanoen, ettei koskaan ole ollut niin onnellinen.

Cavallo oli salannut seksuaalisen suuntautumisensa pitkään ja ajautunut yksinäisyyteen asian paljastumisen pelossa.

– Siinä näyttelee olevansa joku muu kuin on, ja se tuntuu raskaalta – etenkin, kun yrittää samalla kehittyä pelaajana.

Cavallo kertoi BBC:lle, että haluaa nyt toimia esikuvana niille, jotka edelleen kärsivät hiljaisuudessa.

Pelaaja edustaa nykyistä seuraansa Adelaide Unitedia kolmatta kautta. Hän debytoi A-liigan Western Unitedissa kaudella 2019–2020.

Hän on edustanut Australiaa nuorten maajoukkuetasolla.