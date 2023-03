Vakio: Arsenal jatkaa voittoputkessa – Hodgson palaa Crystal Palacen peräsimeen

Brighton lähtee selkeänä suosikkina kotiotteluun niin ikään hienon kauden pelannutta Brentfordia vastaan.

1 Arsenal–Leeds (1)

Valioliiga: Arsenal voitti jo kuudennen ottelun putkeen, kun kotiottelu Crystal Palacea hoitui 4–1. Myös pelitapahtumien perusteella Tykkimiehet ansaitsi selkeän voiton. Leeds onnistui hakemaan täyden pistesaaliin Wolvesin vieraana 4-2-voitolla, vaikkei esiintynyt merkittävästi isäntiä laadukkaammin. Tasoero on Arsenalin eduksi kiistaton ja kotivoitto toteutuu hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä.

2 Brighton–Brentford (1)

Valioliiga: Brighton on ollut maajoukkuetaukoa edeltävillä viikoilla kelpo vireessä, vaikka 1–0-kotivoitto Palacesta jäi pelillisesti hieman odotuksista. Brentford on sekin pelannut kelpo kevätkauden, vaikka tulokset ovat isossa kuvassa menneet hieman yläkanttiin peliesitysten laatuun nähden. Brightonin suoritustaso on mennyt merkittävästi eteenpäin ja se on kotikentällä noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

3 Crystal P–Leicester (X2)

Valioliiga: Palacen alakulo niin tuloksissa kuin peliesityksissä tiesivät Patrik Vieiran väistymistä päävalmentajan tontilta. Valinta uudeksi vastuunkantajaksi oli tuttu ja turvallinen, kun luottomies Roy Hodgson palasi eläkkeeltä loppukauden kattavalla sopimuksella. Leicesterin otteet ailahtelevat ja loukkaantumiset sävyttivät taukoa edeltäneitä viikkoja, mutta potentiaalista näkyy ajoittain välähdyksiä. Palace on heikompi joukkue, mutta kotietu ja uuden valmennuksen piristysruiske nostavat sen niukaksi suosikiksi.

4 Bournemouth–Fulham (12)

Valioliiga: Bournemouth romahti tylyyn 0–3-tappioon kotikentällä Aston Villaa vastaan, eikä peliesitys juuri parempaan olisi oikeuttanutkaan. Fulhamin paikka FA-cupin välierässä jäi kelpo esityksestä huolimatta haaveeksi, kun Manchester Unitedin vieraana tuli 1–3-tappio. Joukkueiden välinen tasoero on sarjataulukon osoittamaa maltillisempi, mutta kuitenkin niin suuri, että Fulham on marginaalinen vierassuosikki.

5 Nottingham–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Forestin 1–2-tappio Newcastlea vastaan oli kuudes peräkkäinen ottelu ilman voittoa. Wolves joutui taipumaan kotikentällä 2–4-tappioon Leedsiä vastaan, vaikka olisi maalipaikkojen ansainnut vähintään pisteen. Forest on saanut nauttia suotuisasta varianssista, mutta nyt todellisuus putoamisuhan muodossa näyttää viimein olevan edessä. Ero perustasossa menee Wolvesin eduksi siinä määrin, että niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu.

6 Chelsea–Aston Villa (12)

Valioliiga: Chelsean kone ei ota edelleenkään käynnistyäkseen. Viimeisin 2–2-tasapeli kotikentällä Evertonia vastaan oli selvästi odotettua heikompi esitys. Aston Villa pelasi vahvan ottelun kaadettuaan kotikentällä Bournemouthin 3–0. Tasoero puhuu edelleen Chelsean puolesta, mutta kotivoiton todennäköisyys jää maltilliseen 55 prosentin tuntumaan.

7 Norwich–Sheffield U (12)

Championship: Norwich jäi ennen taukoa kolmesti peräkkäin ilman voittoa ja myös peliesitykset ovat olleet vaatimattomia. Sheffieldin kevätkausi on aiheuttanut samankaltaista horjumista ja vahvasti hallussa ollut toinen sija on uhatumpi kuin pari kuukautta sitten. Norwich on jäänyt pelivoimassa jälkeen vieraista, mutta on kotiedun turvin marginaalinen suosikki.

8 Huddersfield–Middlesbrough (2)

Championship: Putoamisuhassa oleva Huddersfield otti arvokkaan 1–0-vierasvoiton Millwallista, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynyt voittoon oikeuttavalla tavalla. Boro jyräsi ennen taukoa Prestonin yli 4–0-kotivoittoon ja havittelee edelleen suoraan nousuun oikeuttavaa kakkossijaa. Joukkueiden välinen tasoero on kiistaton ja vieraat ovat hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavia suosikkeja.

9 West Bromwich–Millwall (1)

Championship: WBA on pystynyt kirimään takamatkaansa syyskauden pudotuspelisijoille ja ollut läpi kauden pelivoimassa mukana kärkikahinoissa. Millwall on sekin vahvasti tyrkyllä kuuden sakkiin, vaikka ennen maaottelutaukoa tulikin epäonninen 0–1-tappio Huddersfieldiä vastaan. WBA on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä noin 50 prosentin suosikki.

10 Birmingham–Blackburn (1X)

Championship: Birminghamin voitot peräpään joukkueita vastaan ovat nostaneet sen pykälän korkeammalle akuutista putoamisuhasta. Blackburnin taival FA-cupissa tyssäsi 2–3-tapppioon Sheffieldille. Birminghamin sarjasijoitus vastaa suoritustasoa, mutta Blackburn on kerännyt rajusti esitystensä oikeuttamaa enemmän pisteitä. Siitä huolimatta tasoero joukkueiden välillä menee vieraiden eduksi, mutta kotietu nostaa Birminghamin marginaaliseksi suosikiksi.

11 Cardiff C–Swansea (1)

Championship: Cardiff on haastavissa asemissa sarjan peräpäässä, mutta suoritustason pitäisi riittää säilymiseen. Viimeisin 1–1-tasapeli kotikentällä WBA:ta vastaan oli kelpo suoritus. Swansea voitti ennen taukoa kotiottelun Bristolia vastaan ansaitusti 2–0, mutta isossa kuvassa suoritustaso on romahtanut siitä mitä se parhaimmillaan tällä sesongilla on ollut. Isäntien pistetarve on kova ja kotietu oikeuttaa niukkaan 40 pinnan suosikkiasemaan.

12 Coventry–Stoke (12)

Championship: Coventryn väkevät otteet saivat jatkoa, kun se kaatoi ennen taukoa Blackpoolin vieraskentällä 4–1. Stoke pelasi sekin vahvan ottelun, vaikka joutui tyytymään hallinnasta huolimatta maalittomaan tasapeliin Norwichia vastaan. Kumpikin on ollut vahvassa vireessä läpi kevätkauden, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa, vaikka isännät ovat keränneet selvästi enemmän pisteitä. Coventry on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki.

13 Hull–Rotherham (1)

Championship: Hull joutui tyytymään ennen taukoa 1–1-tasapeliin Readingin vieraana, mutta olisi maalipaikkojen valossa ansainnut niukan voiton. Rotherhamin taukoa edeltänyt matsi Cardiffia vastaan keskeytyi olosuhteiden heikentyessä, mikä saattoi olla sen onni, sillä kolmas peräkkäinen tappio näytti todennäköiseltä. Hull on kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki sarjan hännille rankattua Rotherhamia vastaan.