Vakio: Espanja Malagassa selkeä suosikki ilman Haalandia pelaavaa Norjaa vastaan

Vakiokupongilla on Englannin Ykkösliigan ja EM-karsintojen otteluita. Kahdessa kohteessa oikea merkki arvotaan painotetulla arvonnalla.

1 Shrewsbury–Bristol R (1)

Ykkösliiga: Ottelu on peruttu. Vakiossa kohteen merkki arvotaan peliprosenttien mukaisella painotuksella. Alustavasti lähes 60 prosentin kannatuksen kerännyt ykkönen on merkeistä perustelluin valinta kupongille.

2 Peterborough–Derby (X2)

Ykkösliiga: Peterborough’lla on alla kaksi peräkkäistä voittoa, mutta isossa kuvassa se on jäänyt odotuksista kevätkaudella. Derby sen sijaan on parantanut juoksuaan kauden edetessä ja nousu takaisin Championshipiin on selvästi kotijoukkueen mahdollisuuksia todennäköisempi skenaario. Myös tasoero puhuu Derbyn puolesta, mutta kotietu tasoittaa puntit siinä määrin, että ennakkosuosikin puolesta on vaikea ottaa ottelussa kantaa.

3 Exeter–Accrington S (1)

Ykkösliiga: Kauden positiivisimpiin yllättyjiin lukeutuva Exeter operoi keskikastissa ja on ollut sarjanousijaksi varsin tehokas hyökkäyspäässä. Voitot ovat karttaneet Accringtonia niin viime viikkojen kuin koko kauden otannalla ja sarjapaikan puolesta joudutaan taistelemaan todennäköisesti loppuun saakka. Exeteriä voi perustellusti pitää selvästi vieraita laadukkaampana joukkueena ja kotivoitto toteutuu useammin kuin kerran kahdesta.

4 Charlton–Wycombe (12)

Ykkösliiga: Charlton on voittanut kahdesti peräkkäin, mutta takamatkaa kuuden sakkiin on edelleen liikaa realististen nousuhaaveiden kannalta. Wycombe menetti luottovalmentajansa QPR:ään, mutta suorituksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiperia ja Charlton onkotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki.

5 Burton Albion–Cambridge U (1)

Ykkösliiga: Ottelu on peruttu. Vakiossa kohteen merkki arvotaan peliprosenttien mukaisella painotuksella. Alustavasti yli 50 prosentin kannatuksen kerännyt ykkönen on merkeistä perustelluin valinta kupongille.

6 Portsmouth–Port Vale (1X)

Ykkösliiga: Portsmouth on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle, vaikka peliesitysten laatu sinne isossa kuvassa oikeuttaisikin. Port Vale pelaa sarjanousijaksi kelpo kautta ja paikka alemmassa keskikastissa on ansaittu. Viime aikojen vire ei ole kuitenkaan ollut häävi. Portsmouth on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki.

7 Fleetwood–Lincoln C (X2)

Ykkösliiga: Fleetwood yllätti kenties itsensäkin voitettuaan selvästi laadukkaamman Derbyn vieraskentällä 2–0. Voitto tuli kuitenkin melko selvästi vastoin tasaisissa merkeissä edenneitä pelitapahtumia. Lincoln kärsi 0–3-tappion Peterborough'lle, vaikkei jäänyt aivan loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen. Isännät ovat ylisuorittaneet esityksiinsä nähden enemmän ja ovat vain marginaalisia suosikkeja kotiedun turvin.

8 MK Dons–Morecambe (1)

Ykkösliiga: Rajusti alle odotusten suorittanut Dons on noussut kahden peräkkäisen voittonsa turvin niukasti putoamisviivan yläpuolelle. Morecambe on ollut sarjan heikoimpia läpi kauden, mutta sitä osattiin pelaajamateriaaliltaan vaatimattomalta joukkueelta odottaakin. Dons on joukkueista laadukkaampi ja täysi pistesaalis on putoamiskamppailun kannalta poikkeuksellisen arvokas. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

9 Armenia–Turkki (X2)

EM-karsinta: Kansojen liigan B-taso oli Armenialle liikaa ja jääminen lohkojumboksi selvällä marginaalilla tiesi välitöntä paluuta alemmalle tasolle. Armenian menestysmahdollisuudet lepäävät edelleenkin paljolti Henrikh Mkhitaryanin oivallusten varassa, mutta ikä on auttamatta syönyt laatupelaajan terävyyttä parhaista vuosista.

Turkki voitti oman lohkonsa C-tasolla, muttei esiintynyt läheskään niin vakuuttavasti kuin helppo lohko olisi antanut odottaa. Edellisissä EM-kisoissa pahasti flopanneen Turkin mahdollisuudet kisapaikan uusimiseen ovat hyvät, sillä pelaajamateriaalinsa puolesta se on selvästi muun muassa Walesia ja avausvastustaja Armeniaa edellä.

Armenia on kiistatta useamman luokan heikompi joukkue. Turkki ansaitsee noin 60 prosentin suosikkiaseman vieraskentälläkin, mutta on tunnettu otteidensa ailahtelusta.

10 Espanja–Norja (1)

EM-karsinta: Espanjan matka katkesi jälleen varhaisessa vaiheessa arvokisojen pudotuspeleissä. Samalla Luis Enrique sai väistyä päävalmentajan paikalta ja sisään tuotiin uutta verta Luis de la Fuenten muodossa. Seurajoukkuetasolla kokematon de la Fuente on valmentanut viime vuodet Espanjan eri ikäkausimaajoukkueita ja ansainnut laadukkaalla työllään näytön paikan kovimmassa pestissä.

Norja on jäänyt niukasti ulos kaksista viime arvokisoista, mutta vasta uransa huippua lähestyvien nuorten laatupelaajien voimin sillä on jälleen hyvät mahdollisuudet edetä EM-kisoihin. Kirkkaimmat tähdet ovat Martin Odegaard ja Erling Haaland, joista jälkimmäinen jättäytyi pois vamman takia.

Espanjan materiaalin yleislaatu on kiistaton ja se on laadukkaamman materiaalin ja kotietunsa ansiosta noin 65 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Selkeä ennakkosuosikki on keräämässä vakiossa odotetusti hieman todennäköisyyttään ronskimpaa kannatusta, mutta selkeä kotisuosikki on syytä pitää riveissä varmana.

11 Kroatia–Wales (1)

EM-Karsinta: Kroatian ennakko-odotukset ylittänyt MM-kisaurakka päättyi pronssimitaliin. Suoritukset eivät läheskään aina karsinnoissa häikäise, mutta viime vuosien menestyksen salaisuus lieneekin hyvän ja huonon päivän välinen ero joka Kroatialla tuntuu olevan keskimääräistä pienempi. Kroatia on jälleen karsintalohkonsa kiistaton ennakkosuosikki.

Walesin kisaurakka Qatarissa puolestaan tyssäsi alkulohkoon ja samalla varmistunutta Gareth Balen eläköitymistä voi pitää yhden aikakauden päätöksenä. Viime vuosien arvokisojen vakiokävijälle Walesille voi povata haastavia aikoja, sillä moni muukin menestyksen aikakauden runkopelaaja on uran ehtoopuolella, eikä nuoremman sukupolven pelaajissa ole samantasoisia yksilöitä yhtä laajalla skaalalla.

Ero perustasossa on isäntien eduksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Isännät ovat vakiossa niukasti ylipelattu, mutta on vaikea nähdä vieraiden pystyvän venymään pisteille. Ykkönen varmaksi.

12 Israel–Kosovo (12)

EM-karsinta: Israelin suoritustaso on parantunut viime vuosien aikana ja syksyllä sinetöityi nousu Kansojen liigan A-ryhmään. Otteet aiemmissa Kansojen liigan painoksissa sekä arvokisojen karsinnoissa ovat nekin olleet nousujohteisia. Joukkueen ykköstähden Munas Dabburin maalivire on odotetusti taantunut hurjien Salzburg -kausien jälkeen, mutta hän on edelleen Israelin konkreettisin hyökkäysuhka.

Kosovo pelasi sekin odotuksiin nähden kelpo Kansojen liigan rupeaman sijoituttuaan oman lohkonsa kakkoseksi. Maajoukkueen uudelleenjärjestelyn ja UEFA:n kilpailuihin liittymisen jälkeen otteet ovat olleet nousujohteisia. Ykköstähdet Amir Rrahmani ja Vedat Muriqi ovat omissa seurajoukkueissaan huippuiskussa ja myös maajoukkueen menestyksen avaintekijöitä.

Israel on joukkueista perustasoltaan hieman laadukkaampi, mutta Kosovo pystyy haastamaan sen laadukkaiden yksilöidensä onnistuessa. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Oikein vakiossa pelattu kohde ei tarjoa juurikaan etua ja runsas rastitus on paikallaan.

13 Andorra–Romania (2)

EM-karsinta: Andorra pystyi välttämään kotitappiot Kansojen liigan D-tasolla, mutta EM-karsintoihin se lähtee totutusti lohkonsa heikoimpana joukkueena. Kohtalainen suoritus Kansojen liigassa antaa toki hieman lisää itseluottamusta, mutta vastustajien taso on Andorralle auttamatta liikaa ja keinot tappioiden välttämiseen vähissä.

Romania on karsintalohkon toiseksi laadukkain joukkue, vaikka sen taso on viime vuosina pudonnut siitä mitä se oli esimerkiksi 2016 EM-kisoissa – aikaisempien vuosikymmenien menestysajoista puhumattakaan.

Joukkueiden välinen ystävyysottelu päättyi viime vuoden lopulla Romanian 5–0-voittoon ja kaikki muu kuin useamman maalin voittoa vieraille voi pitää yllätyksenä. Romania on vieraskentälläkin lähes 80 prosentin suosikki ja vakiossa alipelatuksi jäänyt suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.