Joel Pohjanpalo näki videon itsestään ja teki mullistavan havainnon

Huuhkajien hyökkääjä nauttii elämästään Venetsiassa. Hän kertoo sisäistäneensä italialaisia tapoja.

Joel Pohjanpalolla koitti alkusyksystä uusi vaihe jalkapallouralla. Saksalaisseura Leverkusenissa pitkään ollut, mutta seurassa lopulta vähälle vastuulle jäänyt hyökkääjä siirtyi Italian kakkostason eli Serie B:n Veneziaan. Ja vaikka seuralla onkin ollut hankalaa, Pohjanpalo on päässyt hyvin maalien makuun.

28-vuotiaalla kärkimiehellä myös italialaistuminen on jo hyvässä vauhdissa.

– Teemu Pukki laittoi minulle videon, jonka Perparim Hetemaj oli lähettänyt meidän edellisestä matsista. Siinä tuli keskitys oikealta laidalta, ja pääsin just ennen topparia palloon. Toppari ehti kuitenkin juuri ja juuri blokkaamaan sen. Oli siis ihan satavarma kulma, mutta italialaisdumarit väänsi sen sitten maalipotkuksi.

– Siinä sitten levittelen käsiä ja katson linjatuomariin, ja sitten kädet tulevat klassisesti näin eteen, italialaiset kädet... Hitto, olin iloinen itsestäni, Pohjanpalo virnuilee näyttäen tuota todellakin varsin klassista, suuren vääryyden kokeneen italialaispalloilijan "tunnusmerkkiä".

– Ja kyllä treeneissä kuuluu mamma miaa koko ajan. Joten ehkä olen jollain tavalla varmasti italialaistunut.

Pohjanpalo on pelannut 29 Serie B:n ottelua (27 avauksessa) ja koonnut kymmenen maalia sekä kuusi maalisyöttöä.

Seuran ja sen suomalaisten (Pohjanpalon ohella maajoukkuemaalivahti Jesse Joronen) kaudesta ovat kuitenkin jääneet liikaa uupumaan ne tärkeimmät eli pisteet: Venezia on sarjassa 16:ntena eli matkalla karsimaan sarjapaikastaan. Suora putoaminenkin on pelottavan lähellä, sarjan tasaisessa tyvipäässä.

Kauteen toiveita elätellen lähteneen Venezian vaikeudet johtivat valmentajavaihdokseen marraskuussa. Uusi luotsi Paolo Vanoli on ollut Pohjanpalon mieleen.

– Oli aika katastrofaalinen alku vanhan valmentajan kanssa, ja silloin asiat olivat epäammattimaisia seurassa. Uuden valmentajan myötä ero vanhaan on kuin yöllä ja päivällä. Hän on vanha Antonio Conten kakkosvalmentaja, ollut Conten kanssa Italian maajoukkueessa, Chelseassa ja Interissä. Metodeiltaan todennäköisesti hyvin samanlainen, tuntien muutamia, jotka ovat pelanneet Conten alaisuudessa.

Joel Pohjanpalo on paukuttanut 13 A-maajoukkuemaalia.

– Olen nähnyt urani aikana 28 päävalmentajaa, ja hän menee top vitoseen helposti. Erittäin hyvä valmentaja ja muuttanut koko toiminnan seurassa, Pohjanpalo kehuu Vanolia.

– Mutta miten sen nyt sanoisi, damage was already done (vahinko oli jo tapahtunut) silloin alkukaudesta. Yritetään nyt pelastaa vielä ja pitää seura sarjassa, ja ensi kauteen sitten puhtaalta pöydältä taas tavoittelemaan meidän tavoitetta eli nousua Serie A:han.

Luottoa Pohjanpaloonkin tuntuu valmennuksella olevan, myös johtajuuden suhteen. Pohjanpalo on noussut seuran kapteenistoon.

– Varakapteenina olen, ja se on kuukauden jälkeen Venezian kokoisessa seurassa totta kai hieno kunnia ja meriitti. Se, että ovat siihen minut halunneet. Olen erittäin onnellinen siitä, ja yritän tehdä parhaani kentällä ja kentän ulkopuolella ja näyttää omalla esimerkillä sitä, miksi siihen rooliin on päässyt, Pohjanpalo toteaa.

Pohjanpalo kirjoitti nimensä suomalaiseen jalkapallohistoriaan vajaat kaksi vuotta sitten, kun hän iski maalillaan Suomelle voiton Tanskasta Huuhkajien kautta aikain ensimmäisessä arvoturnausottelussa.

Joel Pohjanpalo iski historiallisen maalin toissa vuonna Parkenilla.

Tuo 12. kesäkuuta 2021 Kööpenhaminan Parken-stadionilla pelattu EM-lopputurnausottelu jäi lähtemättömästi mieleen muullakin lailla, traagisella ja pelottavalla tavalla Tanskan tähden Christian Eriksenin sydämen pysähdyttyä.

Nopeaa apua saanut Eriksen toipui upeasti ja on yhä ammattinsa huipulla. Suomea hän ei kuitenkaan kohtaa nilkkavamman takia, kun maat aloittavat uudet EM-karsinnat torstaina Parkenilla.

– Henkilökohtaisesti hienot muistot tuosta EM-ottelusta, maali ja voitto. Kaikki tietää, mitä sitä ennen tapahtui, ja se menee kaiken edelle. Ristiriitaiset tuntemukset siitä matsista, mutta hienoa, että päästään aloittamaan nämä karsinnat tällä pelillä. Harmi, että Eriksen on loukkaantuneena eikä pääse pelaamaan, mutta toivottavasti saadaan hieno matsi faneille. Sitä varmasti kaikki toivovat. Ja totta kai tuloksena samaa, mitä viimeksi, Pohjanpalo sanoo.