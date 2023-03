Vakio: Kosovo pystyy haastamaan Israelin – Espanja selkeä suosikki Malagassa Norjaa vastaan

Vakiokupongilla on maaottelutauon aikana Englannin Ykkösliigan ja EM-karsintojen otteluita.

1 Shrewsbury–Bristol R (1)

Ykkösliiga: Shrewsbury oli syyskaudella yksi sarjan epäonnisimmista ryhmistä, mutta alkuvuoden voittoputki on tasannut tilejä ja paikka ylemmässä keskikastissa kuvaa suoritustasoa tarkasti. Roversin paluu Ykkösliigaan on sujunut melko odotetusti. Alla on kaksi peräkkäistä tappiota kovempia vastustajia vastaan, mutta sarjapaikan säilyttämisen ei pitäisi koitua haasteeksi. Shrewsbury on reilua luokkaa laadukkaampi ja voittaa kotonaan hieman harvemmin kuin kerran kahdesta.

2 Peterborough–Derby (X2)

Ykkösliiga: Peterborough’lla on alla kaksi peräkkäistä voittoa, mutta isossa kuvassa se on jäänyt odotuksista kevätkaudella. Derby sen sijaan on parantanut juoksuaan kauden edetessä ja nousu takaisin Championshipiin on selvästi kotijoukkueen mahdollisuuksia todennäköisempää. Myös tasoero puhuu Derbyn puolesta, mutta kotietu tasoittaa puntit siinä määrin, että ennakkosuosikista on vaikea ottaa kantaa.

3 Exeter–Accrington S (1)

Ykkösliiga: Kauden positiivisimpiin yllättäjiin lukeutuva Exeter operoi keskikastissa ja on ollut sarjanousijaksi varsin tehokas hyökkäyspäässä. Voitot ovat karttaneet Accringtonia niin viime viikkojen kuin koko kauden otannalla ja joukkue joutuu taistelemaan sarjapaikasta todennäköisesti loppuun saakka. Exeteriä voi perustellusti pitää selvästi vieraita laadukkaampana ja kotivoitto toteutuu useammin kuin kerran kahdesta.

4 Charlton–Wycombe (12)

Ykkösliiga: Charlton on voittanut kahdesti peräkkäin, mutta realististen nousuhaaveiden kannalta takamatkaa kuuden sakkiin on edelleen liikaa. Wycombe menetti luottovalmentajansa QPR:ään, mutta suorituksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiperia, ja Charlton on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki.

5 Burton Albion–Cambridge U (1)

Ykkösliiga: Burton esiintyi selvästi odotettua paremmin kaadettuaan Port Valen vieraskentällä 3–2. Pahasti putoamisviivan alapuolelle jämähtäneen Cambridgen edellisestä voitosta on ehtinyt taas kulua kuukauden päivät ja se olikin ainoa tämän vuoden puolella voitettu ottelu. Burton on noin kaksi luokkaa laadukkaampi, ja kotivoitto toteutuu kerran kahdesta.

6 Portsmouth–Port Vale (1X)

Ykkösliiga: Portsmouth on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle, vaikka peliesitysten laatu sinne isossa kuvassa oikeuttaisikin. Port Vale pelaa sarjanousijaksi kelpo kautta ja paikka alemmassa keskikastissa on pelillisesti ansaittu. Viime aikojen vire ei ole kuitenkaan ollut häävi. Portsmouth on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki.

7 Fleetwood–Lincoln C (X2)

Ykkösliiga: Fleetwood yllätti kenties itsensäkin voitettuaan selvästi laadukkaamman Derbyn vieraskentällä 2–0. Voitto tuli kuitenkin melko selvästi vastoin tasaisissa merkeissä edenneitä pelitapahtumia. Lincoln kärsi 0–3-tappion Peterborough’lle, vaikkei jäänyt aivan loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen. Isännät ovat ylisuorittaneet esityksiinsä nähden enemmän ja ovat vain marginaalisia suosikkeja kotiedun turvin.

8 MK Dons–Morecambe (1)

Ykkösliiga: Rajusti alle odotusten tällä kaudella pelannut nut Dons on noussut kahden peräkkäisen voiton turvin niukasti putoamisviivan yläpuolelle. Morecambe on ollut sarjan heikoimpia läpi kauden, mutta sitä osattiin pelaajamateriaaliltaan vaatimattomalta joukkueelta odottaakin. Dons on joukkueista laadukkaampi ja täysi pistesaalis on putoamiskamppailun kannalta poikkeuksellisen arvokas. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

9 Armenia–Turkki (X2)

EM-karsinta: Kansojen liigan B-taso oli Armenialle liikaa ja jääminen lohkojumboksi selvällä marginaalilla tiesi välitöntä paluuta alemmalle tasolle. Turkki voitti oman lohkonsa C-tasolla, muttei esiintynyt läheskään niin vakuuttavasti kuin helppo lohko olisi antanut odottaa. Armenia on kiistatta useamman luokan heikompi joukkue. Turkki on noin 60 prosentin suosikki vieraskentälläkin, mutta on tunnettu otteiden ailahtelusta.

10 Espanja–Norja (1)

EM-karsinta: Espanjan matka katkesi jälleen varhaisessa vaiheessa arvokisojen pudotuspeleissä. Norja on jäänyt niukasti ulos kaksista viime arvokisoista, mutta vasta uransa huippua lähestyvien nuorten laatupelaajien voimin sillä on jälleen hyvät mahdollisuudet edetä EM-kisoihin. Espanjan materiaalin yleislaatu on kiistaton ja se on laatu- sekä kotietunsa ansiosta noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

11 Kroatia–Wales (1)

EM-Karsinta: Kroatian ennakko-odotukset ylittänyt MM-kisaurakka päättyi pronssimitaliin. Walesin kisaurakka puolestaan tyssäsi alkulohkoon. Sen mukanaan tuonutta Gareth Balen eläköitymistä voi pitää yhden aikakauden päätöksenä. Kroatia on lohkon kiistaton ennakkosuosikki. Walesin mahdollisuudet kisoihin ovat ohuet. Ero perustasossa on isäntien eduksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä.

12 Israel–Kosovo (12)

EM-karsinta: Israelin suoritustaso on parantunut viime vuosien aikana ja syksyllä sinetöitiin nousu Kansojen liigan A-ryhmään. Kosovo pelasi sekin hyvän Kansojen liigan sijoituttuaan oman lohkonsa kakkoseksi. Israel on hieman laadukkaampi, mutta Kosovo pystyy haastamaan laadukkaiden yksilöidensä onnistuessa. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

13 Andorra–Romania (2)

EM-karsinta: Andorra pystyi välttämään kotitappiot Kansojen liigan D-tasolla, mutta EM-karsintoihin se lähtee totutusti lohkonsa heikoimpana joukkueena. Romania puolestaan on karsintalohkon toiseksi laadukkain, vaikka taso onkin viime vuosina hieman pudonnut. Joukkueiden välinen ystävyysottelu päättyi viime vuoden lopulla Romanian 5-0-voittoon ja kaikki muu kuin useamman maalin voitto vieraille on yllätys.