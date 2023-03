Vakio: Manchester City ja Tottenham kierroksen runkovarmat

Sean Dyche on saanut Evertonin rivejä järjestykseen, mutta Chelsean perustason pitäisi riittää kotivoittoon joukkueiden kohtaamisessa.

1 Southampton–Tottenham (2)

Valioliiga: Sotonille tarjoutui sunnuntaina mahdollisuus napata isot kolme pistettä Unitedin vieraana, mutta joukkue joutui tyytymään yli tunnin miesylivoimasta huolimatta maalittomaan tasapeliin. Viikolla kotikentällä Brentfordia vastaan tuli 0–2-tappio, eikä peliesityksellä olisi pisteitä kuulunut ansaitakaan.

Tottenham kuittasi Mestarien liigan pettymyksen melko tarkasti odotuksia vastaavalla esityksellä kaadettuaan Forestin 3–1. Tottenhamin otteet ovat kieltämättä ailahdelleet läpi kauden, mutta tällä hetkellä se on varsin hyvissä asemissa varmistamaan paikkansa neljännellä sijalla ja ensi kauden Mestarien liigassa.

Sotonille jää vain kaksi päivää aikaa palautua keskiviikon rästipelistä, mikä parantaa vieraiden ennestään selkeää suosikkiasemaa niin, että vierasvoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu Tottenham kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Brentford–Leicester (12)

Valioliiga: Brentford kärsi viikonloppuna niukan, mutta maalipaikkojen valossa ansaitun 0–1-tappion Evertonin vieraana. Viikolla pelattu rästiottelu Southamptonin vieraana hoitui kuitenkin tyylikkäästi 2–0 ja voitto oli myös maalipaikkojen valossa täysin ansaittu.

Leicester joutui sekin taipumaan kotikentällä 1–3-tappioon Chelseaa vastaan, eikä peliesityksellään enempää olisi ansainnutkaan. Leicesterin kokoonpano on ollut repaleinen läpi kauden ja viime aikoina avauskokoonpanosta ovat pudonneet muun muassa Youri Tielemans sekä tammikuussa hankittu Victor Kristiansen. Chelsea-tappiossa ulosajon kärsinyt Wout Faes on sivussa pelikieltoisena ja kolhun saaneen Harvey Barnesin osallistuminen epävarmaa.

Brentford rasittuu viikolla rästipelissä, mutta Leicesterin poissaolot tasoittavat puntteja. Kotietu pitää Brentfordin lyhyestä palautumisajasta huolimatta noin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, mutta lähtökohdat vaikuttavat enemmän kotijoukkueen menestystä puoltavina.

3 Wolverhampton–Leeds U (X2)

Valioliiga: Wolves hävisi Newcastlen vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2. Myös peliesitys jäi selvästi odotuksista, vaikkeivät ne altavastaajana otteluun lähteneen Wolvesin osalta erityisen korkealla olleetkaan. Vain kolmen pisteen kaula putoamisviivaan pitää Wolvesin varpaillaan, vaikka uudet hankinnat ovat pelaamista hieman piristäneetkin.

Leeds tasasi pisteet kotiottelussa Brightonia vastaan 2–2, mutta olisi hyvin voinut hävitäkin vieraiden luotua odotetusti ottelun parhaat maalipaikat. Leedsin pelaajamateriaalissa riittää laatua, eikä se suoritustasonsa puolesta kuuluisi niin syvälle putoamiskamppailun ytimeen kuin tämänhetkinen sarjasijoitus osoittaa. Putoamisen välttäminen on kuitenkin kova työmaa vasta viikkoja sitten joukkueen peräsimeen tulleelle Javi Gracialle.

Kumpikin joukkue on piristynyt uudessa valmennuksessa, eikä merkittävästä tasoerosta voida puhua suuntaan taikka toiseen. Wolves on kotiedun turvin niukka 40 prosentin suosikki. Kotivoitto on keräämässä vakiossa todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja kohteen edullisimmat merkit löytyvät Leedsin venymisestä pisteille.

4 Aston Villa–Bournemouth (1X)

Valioliiga: Villa tasasi sunnuntaina pisteet West Hamin vieraana 1–1 ja myös laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Villan peliesityksissä on riittänyt hajontaa myös Unai Emeryn alaisuudessa, mutta isossa kuvassa on menty askel eteenpäin.

Bournemouth nappasi ison pistesaaliin, kun se onnistui voittamaan kotiottelunsa Liverpoolia vastaan tasaisessa 1–0. Bournemouth on pelivoimassa sarjan heikoimpia joukkueita, mutta myös se on pystynyt petraamaan siitä, mitä sen suoritustaso heikoimmillaan syyskaudella oli.

Villa on kiistatta laadukkaampi joukkue ja kotivoitto toteutuu noin 56 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Villa on kerännyt kymmenisen pinnaa liikaa peliä taakseen ja kotivoiton rinnalle on syytä harkita vaihtomerkkiä.

5 Chelsea–Everton (1)

Valioliiga: Chelsea jatkoi voittojen tiellä kaadettuaan Leicesterin vieraissa 3–1. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaitty. Kaksi peräkkäistä voittoa Valioliigassa sekä paikka Mestarien liigan kahdeksan parhaan sakissa antavat pientä uskoa Chelsean kurssin kääntymisestä.

Everton onnistui pitämään varhaisen johtoasemansa loppuun saakka 1–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa Brentfordia vastaan. Sean Dyche tiimeineen on saanut Evertonin rivejä aiempaa parempaan järjestykseen, eikä asema putoamiskamppailun suhteen ole enää lainkaan niin hälyttävä kuin ennen valmentajavaihdosta.

Chelsea on löytämässä viimein itseluottamustaan peräkkäisten voittojen myötä, mutta myös Everton on petrannut tekemistään. Selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat isännät kuitenkin noin 65 prosentin suosikeiksi. Uskotaan Chelsean perustason riittävän ja merkitään vain niukasti ylipelattu kotivoitto varmaksi.

6 Manchester C–Burnley (1)

FA-cup: City kaatoi viikonloppuna Crystal Palacen vieraskentällä 1–0 ja esiintyi tarkasti ennakko-odotusten mukaan. Tiistaina Mestarien liigassa nähtiin varsinainen näytös, kun City runnoi kotikentällään RB Leipzigia vastaan taululle tylyt 7–0-voittolukemat. Erling Haaland osui ottelussa peräti viidesti mikä lupaa hyvää Cityn mestaruusjahdille eri kilpailuissa.

Burnley janoaa sekin menestystä myös cupissa, kun viikkokierroksen 3–1-vierasvoitto Hullista kasvatti sarjajohtoa 13 pisteeseen. Cityn kohtaaminen Etihadilla on Burnleyn päävalmentajalle Vincent Kompanylle varmasti erityislaatuinen ottelu, eikä joukkoja varmasti tarvitse erikseen motivoida tärkeään otteluun suursuosikkia vastaan.

Kummankin joukkueen palautumisaika on jäänyt viikkokierroksen jäljiltä lyhyeksi, mikä voi näkyä ottelun tempossa. Ero perustasossa on Cityn eduksi huima ja isännät ansaitsevat kiistattoman 80 prosentin suursuosikkiaseman, vaikka se oletettavasti kierrättää pelaajistoaan jonkin verran. Vakiossa oikein pelattu City kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Stoke–Norwich C (1)

Championship: Stoken peliesitys oli linjassa odotusten kanssa, kun se kaatoi viime perjantaina kotikentällä Blackburnin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–2. Viikkokierroksella pisteet tasattiin laadukkaamman Boron vieraana 1–1 ja peliesitys oli jälleen vahva. Stoke on tällä hetkellä paremmassa iskussa kuin kertaakaan kuluvalla kaudella.

Norwichin peliesitys jäi sunnuntaina odotuksista 0–1-tappioon päättyneessä kotiottelussa Sunderlandia vastaan, vaikkei tappio ollutkaan maalipaikkojen valossa täysin ansaittu. Viikolla pisteet tasattiin heikon Huddersfieldin vieraana 1–1 ja peliesitys alitti jälleen rajusti ennakko-odotukset.

Norwich on perustasoltaan edellä, mutta otteet ailahtelevat pelistä toiseen. Kelpo vireessä oleva Stoke nauttii kotiedusta sekä päivää pidemmästä palautumisajasta ja ansaitsee noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu Stoke merkitään kohteessa varmaksi asti.

8 Middlesbrough–Preston (1)

Championship: Boro on onnistunut viimeisen kuukauden aikana kirimään kakkossijaa halussa pitävän Sheffieldin kaulaa kiinni ja suorasta noususta saatetaan vielä nähdä kova taistelu. Boro on viime aikoina myllyttänyt heikompia joukkueita, mutta kärkipään joukkueiden kohtaamisissa se ei ole ollut terävimmillään. Viikolla kotiottelussa Stokea vastaan pisteet tasattiin 1–1 ja myös laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti.

Prestonin edellinen tappio on reilun kuukauden takaa. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa, joista viimeisimmässä se haki pisteet Rotherhamilta 2–1. Voitto tuli kuitenkin maalipaikkoihin nähden onnekkaasti, sillä joukkueet kirjauttivat lähes identtiset määrät maaliodottamaa.

Kumpikin joukkue on kelpo vireessä, mutta ero perustasossa on Boron eduksi selkeä ja kotivoitto toteutuu noin 58 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kymmenisen pinnaa ylipelattu, mutta ainakin pienissä järjestelmissä selkeää ennakkosuosikkia on tarpeen painottaa riveissä varmana.

9 Sunderland–Luton (1)

Championship: Sunderland onnistui sunnuntaina nappaamaan 1–0-vierasvoiton Norwichin kustannuksella, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Viikolla kotiottelu Sheffieldiä vastaan hävittiin 1–2, mutta tällä kertaa tappion välttäminen olisi ollut pelitapahtumiin nähden ansaittua.

Luton puolestaan onnistui viikonloppuna kaatamaan juuri Sheffield Unitedin 1–0, vaikkei esiinnyt maalipaikkojen valossa juuri kotijoukkuetta etevämmin. Vahva vire ja tuloskunto saivat jatkoa viikkokierroksella, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoitui kliinisesti 1–0.

Luton on joukkueista noin luokan verran laadukkaampi, mutta kotietu nostaa Sunderlandin marginaaliseksi suosikiksi. Vakiossa Luton on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten kohteen paras etu löytyy Sunderlandin menestykseen nojaavasta pelivalinnasta.

10 Rotherham–Cardiff C (2)

Championship: Rotherham kärsi viikonlopun kierroksella 0–2-tappion Birminghamin vieraana, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa merkittävästi kotijoukkuetta jälkeen. Viikkokierros toi toisen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Prestonia vastaan hävittiin 1–2. Rotherhamin puolustukseksi on todettava, että laadukkaat maalipaikat jakautuivat ottelussa jälleen tappiosta huolimatta varsin tasaisesti.

Cardiff kärsi sekin lauantaina 0–2-tappion Prestonin vieraana, eikä pystynyt haastamaan kotijoukkuetta kunnolla taisteluun pisteistä. Viikkokierroksen kotiottelussa WBA:ta vastaan peliesitys oli jälleen kelvollinen, kun pisteet tasattiin maalipaikkoihinkin nähden loogisesti 1–1.

Putoamisviivan tuntumassa peräkkäisillä sijoilla kamppailevat joukkueet vastakkain. Pelivoimassa Cardiff on kuitenkin isäntiä edellä, mutta päivää lyhyempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä on rasite. Koti- ja lepoetu kallistavat vaakakuppia Rotherhamin suuntaan ja otteluun lähdetään täysin tasabookki-asetelmasta. Vakiossa kotivoitto on alustavasti ylipelattu ja paras etu tulee noin 34 prosentin todennäköisyydellä toteutuvasta vierasvoitosta.

11 Reading FC–Hull (X2)

Championship: Reading joutui taipumaan lauantain kotiottelussa 0–1-tappioon Millwallia vastaan, eikä peliesityksellään juuri enempää olisi ansainnutkaan. Viikkokierrokselta kirjattiin puolestaan 1–2-vierastappio Blackburnia vastaan ja täysi pistemenetys oli Readingille jo neljäs peräkkäinen.

Hull tasasi viikonloppuna pisteet Coventryn vieraana 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa vielä odotettuakin selvemmin alakynteen. Viikolla peliesitys kotikentällä Burnleyta vastaan oli hyvä, mutta tulostaululle kirjattiin pelitapahtumien kulkuun nähden yllättävän selkeä 1–3-tappio.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan samaa kaliiperia ja Reading on kotiedun turvin niukka 39 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on tässäkin kohteessa saamassa liikaa peliä ja vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteen parhaan edun.

12 QPR–Birmingham (12)

Championship: QPR sai viimein tappioputkensa poikki ja myös ensimmäisen voiton uuden valmennustiimin alaisuudessa voitettuaan kotiottelun Watfordia vastaan 1–0. Niukkojen ja tasaisesti joukkueiden välille jakautuneiden maalipaikkojen valossa voitto oli kuitenkin onnekas. Voitto jäikin laihaksi lohduksi, kun viikolla tuli nöyryyttävä 1–6-tappio Blackpoolin vieraana.

Birmingham pääsi sekin pitkästä aikaa voiton makuun, vaikka 2–0-voittoon päättyneen kotimatsin pelitapahtumat etenivätkin tasaväkisissä merkeissä. Birminghamin ilo voitosta jäi Ärrien tavoin lyhyeksi, kun viikkokierroksella Watfordin vieraana hävittiin 0–3. Peliesitys ei kuitenkaan ollut suurilukuisesta tappiosta huolimatta merkittävän heikko.

Kumpikaan ryhmä ei ole ollut parhaimmillaan. Isäntien meno on ollut apeampaa ja se on taantunut läpi kauden vaisusti suorittaneen Birminghamin tasolle. Isännät lähtevät tasaväkiseen kamppailuun kotiedun turvin hieman päälle 40 prosentin suosikkeina. Vakiossa kotivoitto on hivenen ylipelattu ja vierasvoitto on alustavasti merkeistä edullisin.

13 Millwall–Huddersfield (12)

Championship: Millwallin viime viikkojen kelpo vire sai jatkoa, kun viikonlopun vierasottelu Readingia vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0. Sama tahti jatkui viikkokierroksella ainakin tuloksen puolesta, kun kotiottelu Swanseaa vastaan hoitui 2–1. Tällä kertaa pisteet jäivät The Denille maalipaikkoihin nähden onnekkaasti.

Putoamiskurimuksen kanssa kamppailevan Huddersfieldin otteluohjelma jatkui vaativana, mutta se onnistui silti tasaamaan pisteet viikolla Norwichia vastaan 1–1. Pistejako oli linjassa myös odotettua tasaväkisemmissä merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa. Edeltävän kierroksen 0–1-tappio WBA:ta vastaan tuli sen sijaan maalipaikkoihin nähden täysin ansaitusti.

Joukkueiden välinen tasoero menee Millwallin eduksi selkeällä marginaalilla ja myös päivää pidempi palautumisaika puoltaa vahvan kotijoukkueen menestystä. Isännät ansaitsevat lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on karkaamassa rajusti päälle todennäköisyysarvion ja ainakin vaihtomerkki on syytä mahduttaa mukaan todennäköisen kotivoiton rinnalle.