Vakio: Chelsea ja Tottenham hakevat edelleen virettään

Tottenham ja Manchester City ovat eurokiireistään huolimatta lauantain otteluissaan ylivoimaisia suosikkeja.

1 Tottenham–Nottingham (1)

Valioliiga: Tottenham kärsi 0–1-tappion Wolvesin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa sen vastaava voitto olisikin ollut selvästi tappiota perustellumpi skenaario. Tie Mestarien liigassa nousi keskiviikkona pystyyn, kun toinen osaottelu AC Milania vastaan päättyi Lontoossa maalittomaan tasapeliin.

Forest tasasi viimeksi pisteet kotikentällä Evertonia vastaan 2–2, ja pistejako on melko tarkasti linjassa pelitapahtumien kulun kanssa. Forestin kaula ensimmäiseen putoajaan on parhaillaan neljä pistettä, mutta pelivoimassa Forest kuuluu tammikuun siirtoikkunassa hankituista vahvistuksistaan huolimatta sarjan heikoimpiin kokonaisuuksiin.

Isäntien palautumisaika jää europelin jäljiltä lyhyeksi, mutta merkittävä ero perustasossa sekä kotietu nostavat kotivoiton todennäköisyyden aina 70 prosentin tuntumaan. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta ainakin pienen rahan järjestelmissä suursuosikki Spurs kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Leicester–Chelsea (12)

Valioliiga: Leicester joutui taipumaan 0–1-tappioon Southamptonin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta etevämmin. Suorituksiin ei tunnu löytyvän tasaisuutta, vaikka tammikuun siirtoikkunassa hankitut vahvistukset ovat toistaiseksi täyttäneet paikkansa hyvin.

Chelsea nappasi ainakin uskottavuutensa kannalta tärkeän 1–0-kotivoiton Leedsin kustannuksella, mutta peliesitys ei vieläkään yltänyt odotusten mukaiselle tasolle. Mestarien liigan pudotuspelien avausosassa Dortmundia vastaan kärsitty pettymys käännettiin toisessa osaottelussa 2–0-voitoksi, mikä tiesi etenemistä jatkopeleihin.

Chelsea ei ole ollut parhaimmillaan ja viikolla pelattu europeli rasittaa. Ero perustasossa on Chelsean eduksi kiistaton, ja se ansaitsee lyhyestä palautumisajastaan huolimatta noin 50 prosentin suosikkiaseman. Vakion pelijakauma on tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja selkeän ennakkosuosikin rinnalle nostetaan Leicesterin venyminen rivin mahdollista arvoa nostamaan.

3 Leeds U–Brighton (2)

Valioliiga: Leeds joutui taipumaan viime kierroksella 0–1-tappioon Chelsean vieraana, vaikkei esiintynytkään maalipaikkojen valossa merkittävästi isäntiä heikommin. Leeds on ollut koko kautta tarkastellessa peliesityksiinsä nähden epäonninen. Kolmen ensimmäisen ottelun perusteella Javi Gracia tiimeineen on saanut alisuorittaneen joukkueen esitykset vastaamaan odotuksia.

Brighton jyräsi kotikentällään West Hamin yli ja nappasi maalipaikkojenkin valossa täysin ansaitun 4–0-voiton. Suoritustaso on ollut vakaata läpi alkuvuoden, eikä eurosijoitusten tavoittelu ole Brightonin kohdalla utopiaa, vaikka se vaatisikin entistä laadukkaampia esityksiä.

Leeds ei ole niin heikko mitä tulokset antavat äkkiseltään ymmärtää, mutta Brightoniin nähden tasoero on selkeä. Ero perustasossa nostaa vieraat noin 47 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaan suosikkiasemaan. Vakiossa oikein pelattu Brighton merkitään varmaksi, vaikka isommissa järjestelmissä vaihtomerkillekin on kohteessa paikkansa.

4 Everton–Brentford (12)

Valioliiga: Everton tasasi pisteet Forestin vieraana 2–2. Peliesitys oli linjassa odotusten kanssa ja pistejakoa voi pitää kummankin joukkueen kannalta reiluna lopputulemana. Evertonin tekeminen on kohentunut Sean Dychen alaisuudessa, mutta hyökkäyspää jää auttamatta liian köykäiseksi otteluissa, joissa Dominic Calvert-Lewin jää kokoonpanon ulkopuolelle. Kärkipelaajan pelikunto selviää vasta lähempänä ottelua.

Brentford kaatoi maanantai-iltana paikallisvastustaja Fulhamin 3–2 ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Ottelu oli Brentfordille jo 12:s peräkkäinen ilman tappiota Valioliigassa, joka on erittäin kunnioitettava suoritus siitäkin huolimatta, että matkan varrelle on mahtunut myös onnekkaita tuloksia.

Everton on saanut valmennusvaihdon myötä uutta potkua, mutta vieraita on syytä pitää edelleen perustasoltaan selkeästi laadukkaampana ryhmänä. Kotietu pitää Evertonin kiinni marginaalisessa suosikkiasemassa. Pelijakauma on asettunut vakiossakin tasabookiksi ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

5 Crystal P–Manchester C (2)

Valioliiga: Palacen peliesitys jäi jälkeen ennakko-odotuksista, kun se hävisi Villan vieraana maalipaikkoihin nähden perustellusti 0–1. Ehdottomiin avainpelaajiin lukeutuvan Wilfried Zahan paluu kokoonpanoon ei tuonut kaivattua piristysruisketta viime aikoina vaatimattomaksi jääneeseen hyökkäyspelaamiseen. Villaa vastaan ulosajon kärsinyt Cheick Doucoure on lauantaina sivussa pelikieltonsa takia.

Manchester City teki tarvittavan, kun se nappasi viimeksi kliinisen 2–0-kotivoiton Newcastlen kustannuksella. Valioliigan mestaruustaistelussa takamatkassa Arsenaliin nähden riittää kirittävää, mutta myös ensi viikolla jatkuva Mestarien liiga on luonnollisesti tärkeä prioriteetti.

Palace on onnistunut viime kausina haavoittamaan Cityä, mutta tällä hetkellä joukkueiden vireystila perustasota puhumattakaan ei puolla tätä. Toki Cityn valmistautuminen ensi viikon tärkeään Mestarien liiga peliin näkyy varmasti jollain tapaa mm. pelaajavalinnoissa, mutta selkeä ero perustasossa tekee vierasvoitosta noin 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan tapauksen. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki merkitään varmaksi.

6 Swansea–Middlesbrough (X2)

Championship: Swansean vaisut otteet saivat jatkoa, kun se hävisi viimeksi Lutonin vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 0–1. Syyskauden loppupuolella pelivoimarankingissa kärkikuusikkoa hätyytellyt Swansea on taantunut pahemman kerran, vaikka löytyy edelleen rankingista jonkin verran nykyistä sarjasijoitustaan korkeammalta.

Boro palasi voittokantaan tyylillä, kun se kaatoi kotikentällä Readingin peräti 5–0. Seitsemän pisteen takamatka toisessa sijassa ja suorassa nousupaikassa kiinni olevaan Sheffieldiin nähden on tässä vaiheessa kautta paljon, mutta Boro on ehdottomasti selkein ennakkosuosikki kolmanneksi nousijaksi.

Kuten todettua, on Swansea taantunut pahasti kauden parhaasta vireestään. Myös kotijoukkueen motivaatio voi olla pian kyseenalaistettavissa, kun taas Boro tavoittelee nousua keinolla millä hyvänsä. Ero perustasossa puhuu Boron puolesta, joka ansaitsee vieraskentälläkin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Boro on selkeästi ylipelattu, mutta näistä asetelmista vierasvoiton jättäminen ulos riveistä kylmää. Vaihtomerkki asetetaan vierasvoiton suojaksi.

7 Sheffield U–Luton (X2)

Championship: Sheffieldin asema kärkikahinoissa horjuu, kun se kärsi viime viikonloppuna jälleen yllättävän 0–1-tappion heikompaa Blackburnia vastaan. Viikolla pelattu rästiottelu Readingin vieraana sen sijaan hoitui maalipaikkojenkin valossa ansaitusti 1–0.

Luton porskuttaa vahvassa vireessä. Vahvat peliesitykset ja niistä seurannut kova pistetahti ovat nostaneet sen hyviin asemiin kärkikuusikossa. Viimeksi kotiottelu Swanseaa vastaan hoidettiin niukan, mutta maalipaikkojen valossa ansaitun 1–0-voiton turvin.

Isäntien otteet ovat ailahdelleet hieman viime aikoina, mutta pelivoimassa Sheffield on edelleen noin luokan verran Lutonia edellä. Viikolla pelatusta rästiottelusta on kuitenkin syytä laskea pieni rasitushaitta isännille ja kotivoitto toteutuu noin 47 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoittoa on pelattu hieman liikaa ja pelivalinta kallistuu yllätysvalmiin Lutonin suuntaan.

8 QPR–Watford (X2)

Championship: QPR:n tilanne synkkenee entisestään. Viimeisin 1–3-tappio Rotherhamin vieraana oli toinen peräkkäinen Gareth Ainsworthin johtaman valmennustiimin alaisuudessa. Myös peliesitykset ovat jääneet kummassakin ottelussa selvästi jälkeen odotuksista.

Watford tasasi pisteet kotikentällä Prestonia vastaan 0–0, eikä yltänyt myöskään pelillisesti sen selkeää suosikkiasemaa puoltaneiden odotusten tasolle. Watford on taantunut kevätkaudella tuntuvasti ja tällä hetkellä sen eteneminen kuuden parhaan joukkoon ei näytä lainkaan niin todennäköiseltä kuin vielä vuodenvaihteen tienoilla.

QPR:n itseluottamus on kateissa ja se jää myös pelivoimassa selvästi Watfordia heikommaksi. Laadukkaampi ja paremmassa henkisessä tilassa oleva Watford ansaitsee niukan 40 prosentin suosikkiaseman vieraskentälläkin. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja sitä lähestytään vaihtomerkillä suosikki Watfordin voittoa varmistellen.

9 Coventry C–Hull (1)

Championship: Coventryn vahva vire sai jatkoa, kun se kaatoi Huddersfieldin vieraskentällä 4–0. Vahvan kevätkauden takuumies Viktor Gyökeres iski jälleen kaksi maalia ja antoi yhden maaliin johtaneen syötön. Kovaa jälkeä Championshipissa tällä ja edelliskaudella tehnyt ruotsalaishyökkääjä tuonee Coventrylle kesän siirtoikkunassa ison tilipussin.

Hull onnistui nappaamaan 2–0-kotivoiton WBA:n kustannuksella, vaikka jäikin maalipaikkojen valossa melko selvästi heikommaksi osapuoleksi. Hullin otteet ovat ailahdelleet tuntuvasti läpi kauden, ja sarjasijoituksessa on ilmaa peliesitysten keskimääräiseen laatuun nähden.

Coventry on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi kokonaisuus. Noin 52 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä sitä on syytä painottaa varmana hieman ylipelattunakin.

10 Preston–Cardiff (X2)

Championship: Preston tasasi viimeksi pisteet Watfordin vieraana 0–0, ja maalittomia loppulukemia voi pitää reiluna kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Aikaisemmilla kausilla ailahtelevista otteistaan tunnettu Preston on löytänyt tällä kaudella tekemiseensä tasapainoa, ja etenkin puolustuspeli on ottanut kehitysaskeleita. Sen kustannuksella on kuitenkin jouduttu tinkimään omasta maalipaikkatuotannosta.

Cardiff nappasi tärkeät pisteet, kun se voitti kotiottelunsa Bristolia vastaan 2–0. Täysi pistesaalis tuli kuitenkin hieman onnekkaasti pelitapahtumiin nähden. Koko kautta tarkastellessa Cardiff on kuitenkin kyntänyt tuloksellisesti ja sen pitäisi välttää nykyisellä suoritustasolla putoamisuhka melko vaivattomasti.

Joukkueiden sarjasijoitukset eivät peilaa todellista suoritustasoa. Preston lähtee otteluun niukkana 40 prosentin suosikkina vain kotiedun turvin. Vakiossa Preston on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

11 Reading FC–Millwall (2)

Championship: Reading jäi viime viikonloppuna täysin jyrän alle vierasottelussa Middlesbroughta vastaan ja hävisi pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–5. Viikolla pelatussa rästipelissä jouduttiin taipumaan 0–1-tappioon Sheffieldiä vastaan. Readingin huitelee sarjataulukossa keskikastin tuntumassa, vaikka suoritustasonsa puolesta se ei juuri erotukaan sarjan heikoimmista kokonaisuuksista.

Millwall kärsi top-6 taistelun kannalta tärkeässä ottelussa 2–3-tappion Norwichia vastaan, mutta pelasi tappiosta huolimatta vahvan ottelun. Millwall on kohdannut viimeisen kuukauden aikana pääasiassa sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvia vastustajia ja otteluohjelman vaativuuteen nähden varsin laadukkaasti.

Tasoero on Millwallin eduksi kiistaton ja isäntien lyhyt palautumisaika viikkopelin jäljiltä parantaa sen lähtökohtia entisestään. Millwall ansaitsee vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu vierasvoitto merkitään varmaksi asti.

12 Birmingham–Rotherham (1)

Championship: Birmingham sai tappioputkensa katki, kun se tasasi pisteet Wigania vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa se olisi ansainnut vierasottelusta niukan voiton. Myös isossa kuvassa Birmingham on jäänyt tällä kaudella vähemmälle huomiolle, mitä se olisi peliesitystensä valossa ansainnut, vaikkei sen keskimääräinen suoritustaso liikaa vakuuta.

Rotherham esiintyi selvästi yli odotusten, kun se kaatoi kotikentällä QPR:n peräti 3–1. Myös maalipaikat menivät ottelussa Rotherhamin eduksi. Rotherham on pelivoimassa sarjan heikoimpia, mutta kahdeksan pisteen kaula ensimmäiseen putoajaan antaa kohtalaiset mahdollisuudet säilymiselle.

Isännät löytyvät pelivoimassa luokkaa korkeammalta ja kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakion peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää ja lähes kerran kahdesta osuva kotivoitto merkataan varmaksi.

13 West Bromwich–Huddersfield (1)

Championship: WBA palasi viikolla pelatussa rästipelissä voittokantaan, kun se voitti kotiottelun Wigania vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Edeltävällä kierroksella Hullin vieraana se kärsi 0–2-tappion, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. WBA kuuluu pelivoimaltaan sarjan laadukkaimpiin kokonaisuuksiin, ja paikka kuuden sakissa näyttää tämänhetkisestä takamatkasta huolimatta todennäköiseltä.

Huddersfieldin peliesitys viime viikonlopun kotiottelussa Coventrya vastaan ei jättänyt epäselvyyttä tuloksen oikeudenmukaisuudesta, kun se hävisi selkein 0–4-lukemin. Viikolla pelatussa rästipelissä Hudds onnistui puristamaan 0–0-tasapelin Bristolia vastaan, mutta jäi maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi.

WBA on kärsinyt viime viikkoina pistemenetyksiä itseään heikompiakin joukkueita vastaan, mutta on ollut näissä usein pelitapahtumiin nähden epäonninen. Tasoero on WBA:n eduksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Suursuosikki on kerännyt vakiossa hieman liikaa peliä, mutta usein osuva kotivoitto naulataan päätöskohteessa varmaksi.