Taras Stepanenko piileksi kellarissa, kun Venäjä hyökkäsi – lasten riipaiseva kysymys pysäytti/ei unohdu

Shahtar Donetskin kapteeni Taras Stepanenko kertoo Sanomalle, miksi jalkapallo on sota-aikana hänen velvollisuutensa. – Tuemme toisiamme ja yritämme auttaa saavuttaaksemme voiton sodassa. Tällä tavalla olemme nyt vahva maa.

On jokseenkin hämmästyttävää, että puolustussotaa käyvässä Ukrainassa pelataan tällä haavaa ammattijalkapalloa. Se ei ole aina tavallista jalkapalloa normaaleissa olosuhteissa, mutta ehkä pelien jatkuminen on osoitus siitä, että Ukrainassa pidetään sota-aikanakin lujasti kiinni arkisesta elämästä.

Shahtar Donetskin kapteeni Taras Stepanenko, 33, sanoo, että jalkapallon pelaaminen on hänen tehtävänsä sota-aikana.

Stepanenko istuu maanantaina hotellihuoneessa Ukrainassa ja kertoo videopuhelun välityksellä, millaista on pelata jalkapalloa sodan keskellä.

– Ajattelen, että kaikilla maamme ihmisillä on omat velvollisuutensa. Kun kuulin jalkapallon alkavan jälleen maassamme, ajattelin, että se olisi vaarallista, mutta samalla se olisi minun velvollisuuteni pelata maalleni ja seuralleni.

Ukrainan jalkapalloliigan kausi alkoi viime elokuun lopussa. Talvitauon jälkeen sarja käynnistyi uudelleen viime viikon alussa.

Shahtar Donetskin ja FC Metalistin joukkueet pitivät ennen sarjakauden avausta elokuussa 2022 hiljaisen hetken muistaakseen sodassa menehtyneitä. Ottelu pelattiin Kiovan olympiastadionilla.

– Vuosi on muuttanut meitä paljon. Mielestäni Ukraina on paljon yhtenäisempi maa nyt. Tuemme toisiamme ja yritämme auttaa saavuttaaksemme voiton sodassa. Tällä tavalla olemme nyt vahva maa, Stepanenko sanoo.

Hän oli kotona Kiovassa perheensä kanssa helmikuussa 2022, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä kolmesta suunnasta vallatakseen Ukrainan. Stepanenko kertoo pelänneensä silloin, mitä tapahtuisi ja mikä heitä odottaisi. Hän pelkäsi perheensä, sukulaistensa, ystäviensä ja niiden ihmisten puolesta, jotka olivat ensimmäisinä Venäjän joukkojen tiellä.

– Se oli kovaa aikaa, ja sitä se on vieläkin, mutta ensimmäiset kaksi kolme kuukautta olivat todella kauheita, hän kertoo ja näyttää herkistyvän muistellessaan tapahtumia.

– Tavallisina ihmisinä emme tienneet, että invaasio tapahtuisi. Kun hyökkäys alkoi, en tiennyt, mitä pitäisi tehdä ja minne veisin perheeni turvaan. Kiova oli paniikissa ja tiet muihin kaupunkeihin olivat täynnä autoja.

Ensimmäiset kaksi päivää Stepanenko perheineen pysyi talonsa kellarissa. Sen jälkeen oli lähdettävä.

– Yksi teistä, joita Venäjän joukot käyttivät invaasion alussa, kulki kotimme läheltä. Näin helikopterien lentävän, kuulin panssarivaunujen ääniä, räjähdysten ääniä ja aseiden ääniä.

– Lähdimme seitsemän aikaan aamulla Kiovasta. Minulla oli kolme lastani takapenkillä, ja olin todella peloissani heidän takiaan. He katsoivat minua ja kysyivät, mitä oli tapahtumassa. Se oli todella paha kokemus.

Shahtar Donetskin kotistadion Donbass-areena tammikuussa 2022. Seura ei ole voinut pelata stadionillaan toukokuun 2014 jälkeen.

Ensimmäisen kerran Shahtar Donetsk joutui muuttamaan kotikaupungistaan Donetskista toukokuussa 2014, kun Venäjän tukemat joukot taistelivat kaupungista Ukrainan armeijaa vastaan. Seura siirsi tuolloin toimistonsa Kiovaan. Nykyään joukkue harjoittelee Kiovassa.

Viime vuonna alkanut Venäjän hyökkäyssota siirsi Shahtarin europelit Puolan Varsovaan. Ukrainan liigan pelejä Shahtar on kuitenkin pelannut Ukrainassa muiden liigan seurojen tapaan, mutta ottelut pelataan suljetuilla stadioneilla.

Shahtarin viestintäpäällikön Yuri Sviridovin mukaan otteluiden turvallisuutta ei tietenkään voida taata mitenkään. Ohjusiskujen ja ilmahälytysten sattuessa kohdalle joukkueet joutuvat menemään pommisuojaan. Sitä on tapahtunut useamman kerran Shahtarin otteluiden aikana.

– Istumme suojassa stadionilla ja odotamme ilmahälytyksen päättymistä ja ottelun jatkumista. Se on epätavallista pelaajille, että he saattavat pelata parikymmentä minuuttia ja sitten heidän pitää odottaa suojassa pari tuntia, että peli voisi jatkua. Ei sellainen ole normaalia jalkapalloa, Sviridov sanoo.

Sviridov kertoo seuran elävän tällä hetkellä kodittomana ilman kotikaupunkia, kannattajia ja perheitä. Seuran työntekijät ovat kokeneet myös henkilökohtaisia menetyksiä vuoden aikana.

– Juniorivalmentaja kuoli Hersonissa. Yhden pelaajan appiukko kuoli. Yhden pelaajan serkku vammautui vakavasti. Mitä pidempään sota jatkuu sitä enemmän meillä on pelaajia, jotka ovat menettäneet jonkun läheisistään.

Stepanenkon mukaan pelaajat ovat kuitenkin tottuneet kuluvan vuoden aikana pelaamaan vallitsevissa olosuhteissa.

– Voi sanoa, että on hullua pelata jalkapalloa tässä tilanteessa, mutta olemme sopeutuneet. Olen ylpeä maastani ja jalkapalloilijoista, jotka pelaavat. Mielestäni tilanteemme on ainutlaatuinen historiassa. Meillä on suuret sydämet ja vahvat ihmiset.”

Shahtar on osallistunut sotaponnisteluihin ja avustustyöhön vuoden aikana.

Sviridov kertoo seuran jakaneen eurooppalaisten seurojen lähettämiä avustuspaketteja, avanneen pakolaiskeskuksen Lviviin, jakaneen hyväntekeväisyysotteluista saadun miljoonatulon humanitäärisenä apuna ja aloittaneen projektin orpolasten hyväksi. Tällä haavaa seura tukee kolmeakymmentä orpolasta parantaakseen heidän elinolosuhteitaan.

Lisäksi Shahtar kertoi lahjoittaneensa 25 miljoonaa euroa Chelseaan siirtyneen Mikhailo Mudrykin siirtosummasta Ukrainan sotaponnisteluihin.

Stepanenko sanoo yrittävänsä jalkapallon avulla kertoa maansa tilanteesta.

– Monet ikäisistäni miehistä ovat tällä hetkellä mitä vaarallisimmissa paikoissa sodassa. Hyvä ystäväni on ”nollapisteessä” lähellä Venäjän joukkoja. Hän kuulee joka päivä räjähdyksiä ja näkee kuolemaa. Se on hänen velvollisuutensa. Minun velvollisuuteni on edustaa maatani ja kertoa Ukrainan tilanteesta. Ei ole kyse vain jalkapallosta, vaan maastamme.

– Joskus ystäväni ei kirjoita minulle viestejä neljään viiteen päivään, ja on vaikeata odottaa hänen vastaustaan. Odotan joka päivä hänen viestejään.

Shahtarin pelaajat juhlivat maalia Varsovassa pelatussa Euroopan liigan ottelussa Rennesiä vastaan.

Torstaina Shahtar kohtaa Euroopan liigan neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa Varsovassa hollantilaisseura Feyenoordin. Stepanenkon mukaan ottelut Feyenoordia vastaan ovat heille tärkeitä mutta vaikeita.

– Jokainen ottelu on meille vaikea, koska meillä on paljon uusia ja nuoria pelaajia.

– Yritämme tehdä parhaamme, mutta joskus se on vaikeata, kun meidän pitää matkustaa paljon. Pelaamme torstaina Varsovassa Fayenoordia vastaan, ja sen jälkeen meillä on ottelu sunnuntaina Keski-Ukrainassa. Meidän pitää matkustaa 20 tuntia Kryvyi Rihiin. En tiedä, miten pärjäämme fyysisesti ja henkisesti, mutta meillä on riittävästi pelaajia, jotka tukevat toinen toistaan.

Real Madridin Toni Kroos kamppaili Šahtarin Taras Stepanenkoa vastaan lokakuussa pelatussa Mestarien liigan ottelussa.

Stepanenko kokee jalkapallomaailman tukeneen Ukrainaa ja Ukrainan jalkapalloa, mutta muiden urheilujärjestöjen kohdalla on toisinkin.

– Jos puhutaan olympialaisista, tenniksestä tai nyrkkeilystä, niin näiden järjestöjen johtajat eivät ymmärrä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Heidän pitäisi käydä Bahmutissa, Harkovassa, Irpinissä tai Butshassa. Jos he näkisivät, mitä Venäjä on tehnyt, he ymmärtäisivät, että venäläisten urheilijoiden pitäisi pysyä kilpailukiellossa. Heillä on vain yksi valinta: joko he tukevat Venäjää tai Ukrainaa.

– Ajattelen, että he joutuvat vastuuseen päätöksistään, kun sota on ohi.

Eurooppa-liigan ottelu Šahtar Donetsk-Feyenoord pelataan torstaina kello 22.00 Suomen aikaa. Viaplay näyttää ottelun.