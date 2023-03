Vakio: Chelsea hakee yhä peliään – Brighton palasi voittokantaan

Tottenham ja Manchester City ovat eurokiireistään huolimatta ylivoimaisia suosikkeja lauantain otteluissaan.

1 Tottenham–Nottingham (1)

Valioliiga: Tottenham kärsi 0–1-tappion Wolvesin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava voitto olisi ollut selvästi perustellumpi lopputulos. Forest tasasi pisteet kotikentällä Evertonia vastaan 2–2 ja pistejako on melko tarkasti linjassa pelitapahtumien kulun kanssa. Isäntien palautumisaika jää europelin jäljiltä lyhyeksi, mutta noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema on silti perusteltu.

2 Leicester–Chelsea (12)

Valioliiga: Leicester joutui taipumaan 0–1-tappioon Southamptonin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta etevämmin. Chelsea nappasi ainakin uskottavuutensa kannalta tärkeän 1–0-kotivoiton Leedsistä, mutta peliesitys ei vieläkään yltänyt odotusten mukaiselle tasolle. Chelsea ei ole ollut parhaimmillaan ja viikolla pelattava europeli rasittaa. Siitä huolimatta Chelsea on vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikki.

3 Leeds U–Brighton (2)

Valioliiga: Leeds joutui taipumaan 0–1-tappioon Chelsean vieraana, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa merkittävästi isäntiä heikommin. Brighton jyräsi kotikentällään West Hamin yli ja nappasi maalipaikkojenkin valossa täysin ansaitun 4–0-voiton. Leeds ei ole niin heikko mitä tulokset antavat äkkiseltään ymmärtää, mutta Brightoniin nähden tasoero on selkeä. Vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman.

4 Everton–Brentford (12)

Valioliiga: Everton tasasi pisteet Forestin vieraana 2–2. Peliesitys oli linjassa odotusten kanssa ja pistejakoa voi pitää kummankin joukkueen kannalta reiluna lopputulemana. Brentford kaatoi maanantaina kotona Fulhamin 3–2 ja on ollut vahvassa vireessä koko alkuvuoden. Everton on saanut valmennusvaihdon myötä uutta potkua, mutta vieraita on syytä pitää edelleen laadukkaampana ryhmänä. Kotietu pitää Evertonin niukkana suosikkina.

5 Crystal P–Manchester C (2)

Valioliiga: Palacen peliesitys jäi ennakko-odotuksista, kun se hävisi Villan vieraana ansaitusti 0–1. Manchester City teki puolestaan tarvittavan napattuaan kliinisen 2–0-kotivoiton Newcastlesta. City noin seitsemän kertaa kymmenestä voittava suosikki.

6 Swansea–Middlesbrough (2)

Championship: Swansean vaisut otteet saivat jatkoa, kun se hävisi Lutonin vieraana ansaitusti 0–1. Boro palasi voittokantaan tyylillä kaadettuaan kotikentällä Readingin peräti 5–0. Swansea on taantunut pahasti kauden parhaasta vireestään, eikä tämän vuoden otteet ole useinkaan yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. Laadukkaampi Boro on vieraskentälläkin 40 prosentin suosikki.

7 Sheffield U–Luton (12)

Championship: Sheffieldin asema kärkikahinoissa horjuu, kun se kärsi jälleen yllättävän 0–1-tappion heikompaa Blackburnia vastaan. Luton sen sijaan porskuttaa kierroksesta toiseen tappioitta. Kotiottelu Swanseaa vastaan hoitui niukasti mutta ansaitusti 1–0. Isäntien otteet ovat ailahdelleet hieman viime aikoina, mutta kotietu ja ero perustasossa tekevät Sheffieldistä silti kerran kahdesta voittavan suosikin.

8 QPR–Watford (X2)

Championship: QPR:n tilanne synkkenee entisestään. Viimeisin 1–3-tappio oli toinen peräkkäinen uuden valmennustiiminkin alaisuudessa. Watford tasasi pisteet kotikentällä Prestonia vastaan 0–0, eikä selkeänä suosikkina otteluun lähtenyt joukkue yltänyt myöskään pelillisesti odotusten mukaiselle tasolle. QPR:n itseluottamus on kateissa, ja se on myös pelivoimassa Watfordiin nähden siinä määrin heikompi, että vieraat ansaitsevat niukan suosikkiaseman.

9 Coventry C–Hull (1)

Championship: Coventryn vahva vire sai jatkoa, kun se kaatoi Huddersfieldin vieraskentällä 4–0. Hull onnistui nappaamaan 2–0-kotivoiton WBA:sta, vaikka jäi maalipaikkojen valossa melko selvästi heikommaksi osapuoleksi. Coventry on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki.

10 Preston–Cardiff (12)

Championship: Preston tasasi pisteet Watfordin vieraana 0–0 ja maalittomia loppulukemia voi pitää reiluna kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Cardiff nappasi tärkeät pisteet voitettuaan kotiottelunsa Bristolia vastaan 2–0. Täysi pistesaalis tuli kuitenkin hieman onnekkaasti pelitapahtumiin nähden. Joukkueiden sarjasijoitukset eivät peilaa todellista suoritustasoa. Preston lähtee otteluun niukkana 40 prosentin suosikkina vain kotiedun turvin.

11 Reading FC–Millwall (X2)

Championship: Reading jäi täysin jyrän alle vierasottelussa Middlesbrough’ta vastaan ja hävisi ansaitusti 0–5. Millwall kärsi top-6 -taistelun kannalta tärkeässä ottelussa 2–3-tappion Norwichille, muttei esiintynyt pelillisesti tappioon oikeuttavalla tavalla. Reading on tehnyt isossa kuvassa tulosta peliesityksiään paremmin. Millwall on siinä määrin laadukkaampi, että niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perustelu.

12 Birmingham–Rotherham (1)

Championship: Birmingham sai tappioputkensa katki tasattuaan pisteet Wigania vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa Birmingham olisi ansainnut niukan voiton. Rotherham esiintyi selvästi yli odotusten, kun se kaatoi kotikentällä QPR:n peräti 3–1. Myös maalipaikat menivät ottelussa Rotherhamin eduksi. Isännät löytyvät pelivoimassa luokkaa korkeammalta ja kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

13 West Bromwich–Huddersfield (1)

Championship: WBA kärsi 0–2-tappion Hullin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta etevämmin. Huddersfieldin peliesitys Coventrya vastaan ei jättänyt epäselvyyttä tuloksen oikeudenmukaisuudesta, kun se hävisi kotikentällä selkein 0–4-lukemin. WBA on kärsinyt viime viikkoina pistemenetyksiä itseään heikompiakin joukkueita vastaan, mutta on kotikentällä noin 60 prosentin suosikki.