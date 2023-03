Vakio: Arsenalin voittoputki jatkuu – alipelattu QPR rohkea varma

Chelsea on kaukana parhaasta tasostaan, mutta kotona silti selkeä suosikki Leedsiä vastaan.

1 Arsenal–Bournemouth (1)

Valioliiga: Arsenal pitää pintansa kärkikamppailussa, kun keskiviikon kotiottelu Evertonia vastaan hoitui alun käynnistymisvaikeuksien jälkeen komeasti 4–0. Myös edeltävän viikonlopun 1–0-vierasvoitto Leicesterin vieraana oli kliininen esitys ja myös maalipaikkojen valossa täysin ansaittu.

Bournemouth puolestaan jäi odotetusti alakynteen kotiottelussa Manchester Cityä vastaan, eikä 1–4-tappio liioittele nähtyä tasoeroa. Bournemouth on edelleen sarjan vaatimattomin joukkue, vaikka pyrkikin vahvistamaan rivejään tammikuun siirtoikkunassa. Putoamisen välttäminen nykyisellä suoritustasolla on kova haaste.

Arsenalin haitaksi on laskettava keskiviikon rästipelistä kertynyt rasitus, mutta hyvät tulokset ruokkivat itseluottamusta ja auttavat jaksaman kovassa ottelutahdissa. Selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat Arsenalin rasitussäädön jälkeenkin selkeäksi 80 prosentin suosikiksi. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki Arsenal merkitään varmaksi asti.

2 Wolverhampton–Tottenham (X2)

Valioliiga: Wolves tasasi viikonloppuna pisteet Fulhamin vieraana 1–1. Pistejako oli melko tarkasti linjassa myös pelitapahtumien kanssa. Keskiviikkona pelatussa rästipelissä Liverpoolin vieraana tuli 0–2-tappio ja Wolves jäi myös maalipaikkojen valossa loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen.

Tottenhamin sunnuntainen kotiottelu paikallisvastustaja Chelseaa vastaan vastasi odotuksia ja tuloksena oli 2–0-voitto. Keskiviikkona FA-cupissa tie nousi hieman yllättäen pystyyn, kun vierasottelu Sheffield Unitedia vastaan hävittiin 0–1. Tottenham taistelee paikasta neljän joukkoon sekä etenemisestä ensi viikolla jatkuvien Mestarien liigan pudotuspelien seuraavalle kierrokselle, joten cupin pelien päättyminen voi olla myös helpotus raskaan kauden keskellä.

Wolves rasittui kenties hieman Spursia enemmän viikkopelissään, mutta vierailla edessä oleva Mestarien liigan koitos pakottaa miettimään kuormitusta lauantain pelissä. Tasoero puhuu Tottenhamin puolesta siinä määrin, että vieraat ansaitsevat hieman alle 50 pinnan todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Tottenham on kerännyt liikaa peliä puoleensa ja vierasvoitto on syytä varmistaa vaihtomerkillä.

3 Brighton–West Ham (1)

Valioliiga: Brighton palasi lepoviikkonsa jälkeen tositoimiin ja eteni FA-cupin välieriin kaatamalla Stoken vieraskentällä ansaitusti 1–0. Edellisen sarjapelin 0–1-kotitappio Fulhamia vastaan oli kaikkea muuta kuin pelitapahtumien mukainen, joten Brightonilta on syytä odottaa vahvoja otteita myös tulevina viikkoina.

Hammers sai odotetusti maalihanansa auki kotiottelussa Forestia vastaan, kun ottelun loppupuolen nopeat osumat sinetöivät komean 4–0-voiton. Keskiviikkona jo todennäköiseltä näyttänyt jatkopaikka FA-cupissa vesittyi pahemman kerran, kun viimeisen vartin johtoasema onnistuttiin menettämään 1–3-tappioksi Manchester Unitedin vieraana.

Brighton on joukkueista selvästi laadukkaampi ja West Hamin päivää lyhyempi palautumisaika cupin pelien jäljiltä sataa sekin isäntien laariin. Brighton on ottelussa noin 55 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Brighton on marginaalisesti ylipelattu, mutta kelpaa näistä lähtökohdista varmaksi asti.

4 Chelsea–Leeds U (1)

Valioliiga: Chelsea kohtasi sunnuntai-iltana paikallisvastustaja Spursin ja joutui taipumaan jonkin verran loppulukemia tasaväkisemmistä pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappioon. Ensi tiistaina edessä on Mestarien liigan pudotuspelien toinen osaottelu Borussia Dortmundia vastaan, joka vaikuttaa varmasti ainakin lauantain sarjapelin pelaajavalintoihin.

Leeds nappasi vuoden ensimmäisen voittonsa sarjapeleissä voitettuaan putoamiskamppailun kannalta äärimmäisen tärkeän kotiottelun Sotonia vastaan niukasti 1–0. Leedsin rahkeet pitäisi riittää karistamaan putoamisuhka niskastaan ja positiiviset tulokset olisivat varmasti omiaan nostamaan tuloksiaan parempia otteita esittäneen joukkueen itseluottamusta.

Chelsea ei ole yltänyt vielä lähellekään potentiaalinsa tasoa, mutta tasoero menee silti isäntien eduksi selvällä marginaalilla. Leedsillä on varmasti keinoja ja työkaluja haavoittaa kotijoukkuetta, mutta ero perustasossa nostaa isännät selkeään 60 prosentin suosikkiasemaan. Selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

5 Aston Villa–Crystal P (1)

Valioliiga: Villa sai orastavan tappioputkensa päätökseen, kun se onnistui kaatamaan Evertonin vieraissa 2–0. Tasaisesti jakautuneiden maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut vierasvoittoa perustellumpi lopputulos. Unai Emery on saanut Villasta irti hyökkäystehoja, mutta kokonaisuutena otteet ovat ailahdelleet, eikä merkittävästä tasonnostosta voi ainakaan vielä puhua.

Palace onnistui tylsyttämään Liverpoolin hyökkäyspelin ja pisteet tasattiin pelitapahtumien kulkuun nähden loogisesti 0–0. Isossa kuvassa Palace on ollut jo pidemmän aikaa varsin hajuton ja mauton. Wilfried Zahan poissaolo on näkynyt maalipaikkojen luomisen vaikeutena, mutta Zaha saatetaan nähdä lauantaina pitkästä aikaa takaisin tositoimissa.

Villa on joukkueista noin luokan verran laadukkaampi. Ero perustasossa ja kotietu nostavat Villan noin 46 prosentin suosikiksi. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja kohteessa tyydytään merkkaamaan lähes kerran kahdesta voittava Villa varmaksi asti.

6 Southampton–Leicester (12)

Valioliiga: Soton ei onnistunut kelvollisesta taistelusta huolimatta kerryttämään pistetiliään, vaan hävisi Leedsin vieraana lopulta 0–1. Tilanne putoamisviivan alapuolella on tukala. Viikolla FA-cupin neljännesvälierissä tuli tappio Kakkosliigan Grimsby Townille 1–2. Välieriin jatkaminen olisi toki haitannut selviytymistaistelua Valioliigan puolella, joten siinä mielessä nöyryyttävässä tappiossa oli jotain hyvääkin.

Leicester ei sekään pystynyt haastamaan viikonlopun kotiottelussaan Arsenalia ja 0–1-tappiota voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Leicesterin kohtalo oli myös FA-cupissa samankaltainen, kun se hävisi kotikentällä sarjaporrasta alempana pelaavalle Blackburnille 1–2.

Soton on pelivoimassa Leicesteriä heikompi, mutta kotietu tasoittaa puntit niin, että ennakkosuosikin nostaminen on haasteellista. Vakion peliprosentit ovat kuitenkin kallistumassa selkeämmin Leicesterin laidalle, joten ainakin kotivoitto on jäämässä alipelatuksi.

7 Millwall–Norwich C (12)

Championship: Millwall paranteli asemiaan kuuden sakissa voitettuaan viikonloppuna Stoken vieraskentällä tasaisessa ottelussa 1–0. Viikolla Lutonin vieraana pelatussa rästipelissä pisteet jaettiin 2–2 ja Millwall esiintyikin jonkin verran ennakko-odotuksia vaatimattomammin.

Norwich esiintyi selkeän suosikkiasemansa mukaisesti, kun se voitti kotikentällä Cardiffin 2–0. Norwich on välttänyt tappion nyt neljässä peräkkäisessä ottelussa ja David Wagner tiimeineen tuntuu saaneen projektilleen vaatimansa työrauhan. Otteluohjelma on kuitenkin ollut viime viikot verrattain helppo, eivätkä kelpo tulokset itsessään vielä vakuuta.

Millwall on vahvassa vireessä, mutta voittoja ja pisteitä on alkanut kertyä odotusarvoihin nähden liikaakin. Iso kotietu säilyttää Millwallin silti marginaalisena suosikkina, vaikka tiistaina pelatusta rästipelistä on laskettava pieni rasitushaitta isäntiä vastaan. Vakion pelijakauma on tarkasti linjassa todennäköisyysarvioiden kanssa ja runsas merkkimäärä on kohteessa paikallaan.

8 Middlesbrough–Reading FC (1)

Championship: Boron hurja voittoputki päättyi, kun joukkue ei onnistunut vastaamaan WBA:n asettamaan vaatimustasoon ja kärsi vieraskentällä pelitapahtumien mukaisen 0–2-tappion. Tappio oli jälleen hyvä osoitus siitä, kuinka tasaväkisiä joukkueita tämän kauden kärkikamppailusta löytyy.

Reading nappasi 3–1-kotivoiton Blackpoolista, vaikka ottelu eteni selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Hieman peliesitystensä oikeuttamaa runsaamman pistesaaliin kerännyt Reading on hyvissä asemissa keskikastissa ja lopullinen sijoitus löytynee keväällä lähempää putoamisviivaa.

Tasoero on Championshipin standardeilla merkittävä Boron eduksi ja isännät ansaitsevatkin noin 62 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Selkeä ennakkosuosikki on kerännyt vakiossa kymmenisen pinnaa liikaa peliä, mutta pienissä järjestelmissä ei ole varaa ison suosikin varmisteluun.

9 Watford–Preston (1)

Championship: Watford joutui taipumaan 0–1-tappioon Sheffield Unitedin vieraana, eikä niukkaa tappiota voi pitää suurena vääryytenä pelitapahtumiin nähden. Otteet ovat ailahdelleet alkuvuodesta paljon ja pelivoimassa Watford on ottanut takapakkia muihin kärkijoukkueisiin nähden. Rahkeiden pitäisi silti riittää kuuden sakkiin, mutta nousu Valioliigaan näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä.

Preston palasi voittokantaan voitettuaan kotiottelun heikompaa Wigania vastaan ennakko-odotusten mukaisella peliesityksellä 2–1. Myös tiistaina pelatussa rästipelissä Coventrya vastaan Preston esiintyi hyvin, eikä niukka voittokaan olisi ollut 0–0-pistejaon sijaan väärin.

Tasoero puhuu Watfordin puolesta ja koti- sekä lepoetu tekevät siitä noin 56 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa Watford on niukasti ylipelattu, mutta laadukkaiden suosikkivarmojen ollessa kierroksella kortilla pitäydytään kohde merkkaamaan varman kotivoiton kautta.

10 Rotherham–QPR (2)

Championship: Rotherham on välttänyt kahdesti peräkkäin tappion. Edellisessä kotiottelussa napattu 2–1-voitto tuli melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua, mutta maanantai-iltana Swansean vieraana pelatussa 1–1-tasapelissä Rotherham olisi ansainnut jopa täyden pistesaaliin. Isossa kuvassa Rotherham on kuitenkin kerännyt selvästi esityksiään runsaamman pistesaaliin.

Gareth Ainsworthin debyytti QPR:n pääkäskyttäjänä sujui kaikkea muuta kuin odotetusti, kun joukkue hävisi kotiottelun Blackburnia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–3. Ainsworth ansaitsi 505 ottelua kestäneen Wycombe-pestinsä aikana kulttimaineen. On mielenkiintoista nähdä, miten Ainsworthin valmennusfilosofia soveltuu ympäristöön, jossa resursseja on käytettävissä enemmän.

Joukkueiden välinen ero on sarjataulukossa QPR:n eduksi vain kaksi pistettä. Todellisuudessa tasoero on kuitenkin selvästi suurempi ja putoamisuhka Rotherhamin osalta selvästi realistisempi. Ero perustasossa nostaa QPR:n vieraissakin niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa Rotherham nauttii vastaavaa luottamusta, joten alipelatusta QPR:stä otetaan rohkea varma.

11 Sunderland–Stoke (X2)

Championship: Sunderland kärsi ansaitun 1–2-tappion Coventryn vieraana. Alla on kaksi peräkkäistä tappiota, mutta isossa kuvassa alkuvuosi, kuten koko kuluva kausikin, on sujunut Sunderlandilta selvästi odotettua paremmin. Paikka kuuden sakissa on mahdollinen, mutta tällä haavaa tavoite tuntuu hieman liian kovalta täksi kaudeksi takaisin sarjan nousseelle ryhmälle.

Kelpo otteita viime viikkoina esittänyt Stoke joutui taipumaan 0–1-tappioon kotikentällä Millwallia vastaan, vaikkei jäänyt pelitapahtumien valossa vieraitaan heikommaksi. Myös FA-cupin neljännesvälierissä Stoke joutui taipumaan 0–1-tappioon kotikentällä laadukasta Brightonia vastaan.

Sunderland on pelivoimassa hieman Stokea jäljessä, mutta vieraiden haitaksi on laskettava viikolla pelatusta cup-ottelusta kertynyt rasitus. Koti- ja lepoetu pitävät Sunderlandin niukkana 42 prosentin suosikkina. Vakiossa Sunderland on kymmenisen pinnaa ylimerkattu, joten Stoken menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

12 Luton–Swansea (X2)

Championship: Luton palasi voittokantaan kaadettuaan vierasottelussa Birminghamin 1–0. Luton vei myös maalipaikat niukasti nimiinsä. Kova ottelutahti ei Lutonin osalta hellitä, kun joukkue tahkosi tiistaina kotikentällä Millwallia vastaan 2–2-tasapelin. Luton hallitsi pelitapahtumia odotettua selkeämmin, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys.

Alkuvuosi on ollut Swansealle selvästi odotettua haasteellisempi. Viimeisin 1–3-tappio kotikentällä Stokea vastaan oli pelillisesti varsin heikko työnäyte, ja onnistumiset ovat olleet muutenkin viime viikkojen aikana harvassa.

Hieman korkeampi perustaso ja kotietu tekevät Lutonista noin 45 prosentin todennäköisyydellä voittavan suosikin, vaikka tiistain rästipelistä onkin laskettava pieni rasitushaitta isäntiä vastaan. Vakiokansa on innostunut Lutonin otteista siinä määrin, että kotivoitto on kerännyt päälle 60 prosentin kannatuksen. Selkeästi ylipelattu kotivoitto on pakko jättää pois riveistä, vaikka Swansean viimeaikaiset otteet eivät ole häikäisseet.

13 Huddersfield–Coventry C (12)

Championship: Huddersfieldin ilo täydestä pistesaalista jäi jälleen vain yhden kierroksen mittaiseksi, kun Burnleyn vieraana tuli tyly 0–4-löylytys. Viime kauden huikea eteneminen nousufinaaleihin asti tuntuu Huddersfieldin tämänhetkistä tilannetta tarkastellessa kaukaiselta. Putoamisen välttäminen vaatii nykyistä parempaa suoritustasoa tai vähintään suotuisampaa onnea kauden loppusuoran ajaksi.

Coventryn ja sen ruotsalaishyökkääjä Viktor Gyökeresin huippuvire saivat jatkoa, kun joukkue voitti viikonloppuna tasaisen kotiottelun Sunderlandia vastaan 2–1. Viikolla pelatussa rästipelissä pisteet tasattiin Prestonin vieraana 0–0, mutta pelillisesti Coventryn esitys jäi odotuksista.

Joukkueiden välinen tasoero menee Coventryn eduksi selvällä marginaalilla. Viikolla pelattu rästipeli on vieraille rasite, mutta marginaalinen 37 prosentin suosikkiasema on siitä huolimatta perusteltu. Vakion peliprosentit ovat tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa. Kohde rastitaan kummankin joukkueen voittojen kautta.