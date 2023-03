Pyssymiehet jättivät hyytävän uhkauksen Lionel Messille

Lionel Messiä uhkailtiin.

Kaksi aseistautunutta miestä jätti maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tituleeratulle Lionel Messille hyytävän viestin Argentiinan Rosariossa.

Urheilumediajätti ESPN:n mukaan asemiehet ampuivat yhteensä 14 laukausta ”Unico”-nimisen ruokakaupan liukuovilla sekä liikkeen edessä ennen kuin nämä pakenivat paikalta moottoripyörillä.

Luodinreikiä ruokakaupan sisällä.

Argentiinan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa sijaitsevan putiikin omistaa Messin puolison, Antonella Roccuzzon, perhe. Kukaan ei loukkaantunut ammuskelussa.

Asemiehet tiesivät tasan tarkkaan, mihin iskivät. Nämä jättivät kaupalle kartonkilevyn, jolle olivat kirjoittaneet kylmäävät terveisensä PSG:tä edustavalle supertähdelle.

– Messi, odotamme sinua. Javkin on huumediileri, hän ei pysty huolehtimaan sinusta, kuului viesti.

Poliisit päivystävät Roccuzzon perheen omistaman kaupan edessä.

Viestissä mainittu Pablo Javkin on Rosarion pormestari, joka on ilmaissut useaan otteeseen huolensa kaupungissa kasvavan rikollisuuden takia.

Javkin on kertonut julkisesti kaipaavansa kaupunkiinsa kipeästi lisää virkavaltaa.

– Olemme 300 kilometrin päässä Buenos Airesista (Argentiinan pääkaupunki), se ei ole kaukana. Tarvitsemme kaikki resurssit, joita Argentiinalla on meille antaa suojellaksemme kaupunkiamme, joka antaa maallemme kunniaa, tiedettä, taidetta ja yhtenäisyyttä, Javkin twiittasi.

Pormestari epäilee virkavallan halua ja kykyä puuttua kaupungissa tapahtuviin rikoksiin.

– Missä ovat he, joiden tulisi suojella meitä? On selvää, että he, joilla on aseita ja mahdollisuus tutkia tapauksia, eivät tee sitä. Jengien on helppo käyttäytyä tällä tavalla, hän ruoti.

Joulukuussa Argentiinassa Diego Maradonan rinnalle tai ainakin tuntumaan noussut Messi ja tämän puoliso Roccuzzo eivät ole kommentoineet tapausta.