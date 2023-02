Vakio: Leeds suosikki Valioliigan jumbofinaalissa – vakiokansan usko Liverpooliin alkaa horjua

Todennäköisyysarvioihin nähden alipelattujen West Bromwichin ja QPR:n kotivoitot viikon varmaideoita.

1 Leicester–Arsenal (2)

Valioliiga: Leicester aloitti vierasottelun Unitedia vastaan aggressiivisesti, mutta romahti tappioasemaan jouduttuaan yllättävän pahasti ja lopulta 0–3-tappio oli täysin ansaittu. Täsmähankinnoilla rivejään vahvistanut Leicester on kuitenkin ajoittain esittänyt parempia otteita ja Leicesteriltä voi hyvällä syyllä odottaa ainakin syyskautta laadukkaampaa päätöstä kaudelle.

Arsenal taisteli itsensä vaikeuksien kautta ansaittuun 4–2-voittoon Aston Villan vieraana. Tärkeää voittoa edeltäneet pistemenetykset olivat syöksemässä Arsenalia jo mestaruuskamppailussa haastajan roolin, mutta viimeisin voitto ja Cityn pistemenetys säilytti Arsenalin vielä piikkipaikalla.

Arsenal on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja Leicesterin kohentuneista otteista huolimatta lähes 60 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja ainakin pienissä järjestelmissä on syytä luottaa vieraiden iskukykyyn ja merkata Arsenal oikein pelattuna varmaksi asti.

2 West Ham–Nottingham (1)

Valioliiga: West Ham joutui taipumaan 0–2-tappioon paikallisvastustaja Spursin vieraana ja esiintyi myös pelillisesti odotettua vaisummin. Hammersin esityksissä on toki riittänyt hajontaa, mutta paikka ensimmäisen putoajan paikalla ei ole missään nimessä perusteltu. Pistesaldo on edelleen peliesitysten odottamaan nähden yli kymmenen pistettä pakkasella.

Forest pääsi juhlimaan jälleen kotikentällään pistesaalista, kun se tasasi pisteet Cityä vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa Forestin useamman maalin tappio olisi ollut kuitenkin tasapeliä perustellumpi lopputulos. Tammikuussa entisestään rivejä vahvistanut Forest kuuluu edelleen pelivoimassa sarjan heikoimpiin.

West Hamin itseluottamus on edelleen koetuksella, sillä sinällään laadukas ryhmä on yhä putoamisviivan tuntumassa. Numeroiden valossa tasoero on selkeä ja isännät ovat noin 58 prosentin suosikkeja. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Leeds U–Southampton (1)

Valioliiga: Leeds jäi odotettua aseettomammaksi, kun se hävisi Evertonin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Viikolla Leeds nimitti monissa liemissä marinoituneen Javi Gracian managerikseen, mutta espanjalaisluotsin työlupa on viivästynyt, eikä hän välttämättä pääse johtamaan joukkojaan vielä kotiottelussa Southamptonia vastaan.

Soton vastasi yhdestä kierroksen yllätyksistä, kun se onnistui nappaamaan 1–0-vierasvoiton Chelsean kustannuksella suoran vapaapotkumaalin turvin. Maalipaikkojen valossa voitto oli tietysti melko ansaitsematon, mutta nostaa varmasti haastavassa tilanteessa olevan joukkueen itseluottamusta. Ennen viikonloppua Southampton tiedotti, että väliaikaisvalmentajaksi valittu Ruben Selles jatkaa kauden loppuun saakka joukkueen peräsimessä.

Vaikka joukkueet ovat putoamistaistelussa lähes yhtä pahassa jamassa, on Leeds perustason ja kotiedun turvin noin 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Leedsin kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi ja alipelattu kotivoitto kelpaa riveihin varmaksi.

4 Everton–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Everton jatkaa vahvoja otteitaan Sean Dychen alaisuudessa. Lauantain kotiottelun Leedsiä vastaan joukkue voitti tyylille uskollisesti ja maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Evertonin otteet ovat kohentuneet merkittävästi uuden valmennuksen alaisuudessa ja pesäeroa putoamisviivaan tulee todennäköisesti kevään aikana lisää.

Villa joutui lopulta taipumaan 2–4-tappioon kotikentällä Arsenalia vastaan, mutta jäi myös pelillisesti Tykkimiehiä heikommaksi osapuoleksi. Tappio oli Villalle jo kolmas peräkkäinen ja myös peliesitykset ovat jääneet kaikissa näissä otteluissa selvästi odotuksista.

Everton tuntuu nostaneen tasoaan ja on kotiedun turvin marginaalinen 37 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu, mutta runsas rastitus on varsin ympäripyöreässä kohteessa enemmän kuin paikallaan.

5 Bournemouth–Manchester C (2)

Valioliiga: Bournemouth nappasi ison pistesaaliin, kun se kaatoi Wolvesin vieraissa 1–0. Pistejako olisi toki kuvannut tasaisesti jakautuneita maalipaikkoja tarkemmin, mutta kokonaisuutena Bournemouth esiintyi ottelussa ennakko-odotuksia paremmin.

City joutui puolestaan tyytymään 1–1-tasapeliin Forestin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia mielin määrin ja olisi ansainnut selkeän voiton. Viikolla Mestarien liigassa City pelasi RB Leipzigin vieraana 1–1-tasapelin, jota voi pitää melko oikeana myös pelitapahtumiin nähden.

Joukkueiden välinen tasoero on suurin mitä tällä hetkellä Valioliigasta löytyy. Bournemouthin mahdollisuudet yllätykseen lepäävät sen varassa, että se pystyisi hyödyntämään Citylle viikkopelistä kertyneen rasituksen edukseen. Tasoero niin merkittävä, että City ansaitsee rasittuneempanakin noin 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki merkitään varmaksi.

6 Crystal P–Liverpool (2)

Valioliiga: Palace oli lähellä täyttä pistesaalista paikallisottelussa Brentfordia vastaan, mutta joutui lopulta tyytymään 1–1-tasapeliin. Palacen kohdalla odotukset olivat kauden alkaessa melko korkealla, mutta kauden edetessä suoritustaso on heikentynyt merkittävästi ensimmäisten kierrosten tasosta.

Liverpoolin piristyneet otteet ja kaksi peräkkäistä voittoa Valioliigassa eivät merkinneet enää tiistaina mitään, kun se menetti Mestarien liigassa kahden maalin johtonsa ja hävisi kotikentällä Real Madridia vastaan lopulta 2–5.

Palace on kaukana parhaasta tasostaan ja samaa voi sanoa hyvällä syyllä myös Liverpoolista. Liverpoolin haitaksi on laskettava viikkopeleistä kertyvä rasitus, mutta selkeä ero perustasossa nostaa sen silti lähes 60 prosentin suosikiksi. Vakiokansan usko ei enää riitä Liverpooliin, mutta todennäköisyyksien mukaan pelatessa on alipelattu suosikki hyvä valinta varmaksi asti.

7 Norwich C–Cardiff C (X2)

Championship: Norwichin otteet ailahtelevat. Viime viikonlopun 0–0-tasapeli Wiganin vieraana alitti odotukset rajusti, mutta viikolla pelatussa rästipelissä tuli maalipaikkojen valossa täysin ansaittu 3–1-kotivoitto.

Cardiff paranteli asemiaan sarjan häntäpäässä. Tärkeä 1–0-kotivoitto Readingistä oli jo toinen peräkkäinen. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, eikä Cardiffin kuuluisi suoritustasonsa perusteella olla mukana putoamiskamppailun ytimessä.

Norwich on pelivoimassa kiistatta edellä, mutta peliesitysten laadussa tuntuu riittävän hajontaa. Ero perustasossa ja kotietu nostavat isännät silti noin kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan. Vakiossa Norwich on lähes 20 prosenttiyksikköä ylipelattu, joten vähintään vaihtomerkki on syytä asettaa kotisuosikin rinnalle, ellei vetää siitä kokonaan ohikin.

8 West Bromwich-Middlesbrough (1)

Championship: WBA:n vahva rynnistys kohti kuuden parhaan joukkoa on ottanut viime viikkojen pistemenetysten myötä pientä takapakkia, mutta peliesitykset olleet isossa kuvassa laadukkaita. Maanantai-iltana tuli 2–3-tappio Watfordin vieraana, eikä peliesityksellä pisteitä olisi kuulunutkaan ansaita.

Boro sen sijaan jatkoi vahvaa virettään, ja 3–1-kotivoitto QPR:n kustannuksella oli jo viides peräkkäinen. Kun samaan aikaan edellä sarjataulukossa oleva Sheffield on kärsinyt tappioita haistaa Boro varmasti mahdollisuuden liittyä mukaan taisteluun suorasta noususta.

WBA ei ole siinä määrin heikompi ryhmä kuin tulokset antavat ymmärtää. Kotietu nostaa WBA:n noin 45 prosentin suosikiksi. Pelikansa on merkinnyt Boron tulostensa perusteella suosikiksi ja selvästi alipelatuksi jäänyt kotivoitto kuuluu kierroksen edullisimpiin merkkeihin.

9 Burnley-Huddersfield (1X)

Championship: Burnley joutui tyytymään viikolla pelatussa rästipelissä 1–1-tasapeliin Millwallin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia niukkaan voittoon oikeuttavalla tavalla. Edellisviikonlopun 1–0-vierasvoitto Lutonista olisi todennäköisesti jäänyt tapahtumatta ilman Lutonin henkilökohtaista virhettä ja siitä aiheutunutta rangaistuspotkumaalia.

Huddersfield esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti 2–1-kotivoittoon päättyneessä Birminghamia vastaan. Hudds on peliesityksiinsä nähden ansaitusti putoamisuhan alla, mutta esitykset ovat olleet tämän vuoden puolella selvästi syyskautta laadukkaampia.

Tasoero on Burnleyn eduksi merkittävä ja isännät ansaitsevatkin noin 66 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut odotetusti yli todennäköisyysarvion ja vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton rinnalle rivin mahdollista arvoa nostamaan.

10 Sheffield U-Watford (X2)

Championship: Sheffield kärsi toisen peräkkäisen tappion viikon sisään, kun se hävisi Millwallin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–3. Kahdesta peräkkäisestä tappiosta huolimatta Sheffield on edelleen varsin hyvissä asemissa suoraa nousua ajatellen.

Watford sai viimein kaipaamansa voiton kaadettuaan maanantai-iltana kotikentällä WBA:n 3–2. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Pitkä tuloksellinen suvantovaihe on kuitenkin syössyt Watfordin pois kärkikahinoista. Paikka kuuden parhaan sakissa on todennäköinen, mutta suoritustason täytyy parantua, mikäli joukkue haluaa haastaa muut kärkijengit nousutaistelussa.

Isännät ovat perustasoltaan sen verran edellä, että kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on vakiossa kymmenisen pinnaa ylipelattu, joten kohteen paras etu löytyy Watfordin venymisestä pisteille.

11 Birmingham–Luton (X2)

Championship: Birmingham kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Norwichin vieraana viikolla pelatussa rästiottelussa 1–3. Pistemenetykset eivät tällä kaudella ole olleet läheskään aina Birminghamin osalta ansaittuja, mutta tiistaina Norwichia vastaan se jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Luton joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Burnleyä vastaan, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa merkittävästi sarjakärkeä heikommaksi. Lutonin odotettiin heikentyvän pitkäaikaisen managerin Nathan Jonesin lähdettyä, mutta Jones on ehtinyt saada potkut Valioliiga -pestistään ja Luton suorittaa vähintään samalla tasolla kuin entisen valmennustiiminsä alaisuudessa.

Ero perustasossa puhuu Lutonin puolesta siinä määrin, että hieman yli 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion peliprosentit ovat tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa, ja pelivalinta rakennetaan isäntiä paremmin palautuneen Lutonin kautta vaihtomerkillä varmistaen.

12 QPR–Blackburn (1)

Championship: QPR:n vaikeudet saivat jatkoa, kun se kärsi odotetun 1–3-tappion laadukkaamman Middlesbroughn vieraana. Tämä tiesi myös päävalmentaja Neil Critchleyn potkuja. Pitkällä sopimuksella peststtu manageri ehti olla Ärrien peräsimessä vain 12 ottelun ajan. Tänä aikana joukkue onnistui voittamaan vain yhden ottelun.

Blackburn piti pintansa viime viikonlopun kotiottelussa ja nappasi 1–0-voiton Swanseasta tasaväkisessä ottelussa. Sama sai jatkoa viikolla, kun Blackburn hoiti kotiottelunsa heikompaa Blackpoolia vastaan niin ikää, 1–0.

QPR rämpii tuloksellisesti, muttei ole suoritustasonsa puolesta Roversia heikompi ryhmä. Koko valmennustiimin erottaminen tarkoittaa, että pelaajiston on syytä ottaa vastuuta ja pyrkiä hankkimaan ryvettynyt itseluottamus takaisin. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakion pelikansa on merkinnyt matsin alustavasti tasabookiksi, joten alipelattu kotivoitto merkitään rohkeasti varmaksi.

13 Stoke–Millwall (1X)

Championship: Stoke palasi viikkokierroksella voittokantaan kaadettuaan rästipelissä Swansean vieraskentällä 3–1. Voitto oli myös täysin linjassa pelitapahtumien kanssa. Myös edeltävän kierroksen 0–1-tappiossa Blackpoolin vieraana Stoke oli selvästi kotijoukkuetta edellä ja olisi ansainnut täyden pistesaaliin. Stoke on ollut toteutuneita tuloksiaan parempi, mutta tällä hetkellä mahdollisuudet kuuden sakkiin ovat enää marginaaliset.

Millwall osoitti jälleen kotistadioninsa olevan sarjan tukalimpia paikkoja vierasjoukkueille. Joukkue taisteli viime viikonloppuna komean 3–2-voiton Sheffieldistä ja tasasi tiistaina pelatussa rästipelissä pisteet Burnleyä vastaan 1–1. Neljä pistettä kahta sarjan absoluuttisesti laadukkainta joukkuetta vastaan on kova työnäyte.

Stoke on hieman Millwallia heikompi, mutta kotikentällä niukka 40 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu eikä yksikään merkki tarjoa selkeää etua. Runsas rasitus on kohteessa paikallaan.