Ruotsalainen Ken Sema paljasti kameran edessä vaikean puhevikansa – saa nyt hurjaa ylistystä

Miljoonat ihmiset ovat katsoneet Ken Seman haastattelun sosiaalisessa mediassa.

Ruotsalainen maajoukkuejalkapalloilija Ken Sema on saanut kiitosta haastattelusta, jonka hänen edustamansa Watford julkaisi Twitterissä.

Haastattelusta teki erityisen se, että Sema esiintyi luottavaisesti kameran edessä, vaikka kärsii änkytyksestä.

– Ei ollut helppoa! seura kirjoitti videon yhteyteen.

Haastattelu lähti leviämään sosiaalisessa todella vauhdikkaasti. Sillä oli ollut tiistai-iltaan mennessä jo lähes neljä miljoonaa katselukertaa. Sema on saanut valtavasti positiivista palautetta, mikä on yllättänyt hänet täysin.

Pelaajaa on kehuttu rohkeudesta esiintyä kameran edessä änkytyksestään huolimatta.

– En ollut koskaan ajatellut, että voisin olla roolimallina muille, jotka änkyttävät. Hienoa, jos pystyn inspiroimaan muita, eivätkä he enää ajattelisi, että tällainen on jotenkin vaarallista, Sema sanoi Expressenille.

– En ole koskaan pitänyt änkyttämistä esteenä. Se on osa minua ja olen onnellinen siitä, millaiseksi Jumala on minut luonut. Hienoa, että ihmisistä kameran edessä esiintymiseni on kivaa, mutta minulle se on normaalia.

Ruotsalainen kertoi, että on aiemminkin esiintynyt eri tilaisuuksissa. Silloin asia ei levinnyt kuten maanantaina.

Kiitosta kerännyt tuore oli tehty maanantai-iltana sen jälkeen, kun Watford oli voittanut West Bromwichin Englannin Mestaruussarjassa (Championship) 3–2. Sema teki ottelussa yhden maalin.

Semaa ovat ylistäneet useat jalkapalloseurat ja -henkilöt. Esimerkiksi Espanjan entinen huippupelaaja ja päävalmentaja Luis Enrique reagoi Twitterissä Sportbiblen twiittiin.

– Minulle tämä on hyvä määritelmä siitä, mitä on olla rohkea. Iso kunnia hänelle, Enrique kirjoitti seitsemän aplodiemojin kera.

Myös Espanjan liigaseura Real Betis ylisti Semaa vastaamalla Watfordin twiittiin.

– Tästä tässä lajissa on kyse! Kiitos Ken Sema, todellinen legenda, Betisin Twitter-tili kirjoitti kolmen käsiä yhteen taputtavan emojin kera.

Keskikenttäpelaaja Sema, 29, siirtyi synnyinmaastaan Watfordiin vuonna 2018. Hän on käynyt välissä lainassa kauden ajan italialaisessa Udinesessa.

Sema on pelannut Ruotsin A-maajoukkueessa 16 ottelua. Pelaajan tavoitteena on mahtua sinikeltaisten edustusmiehistöön maaliskuussa alkavissa EM-karsinnoissa.