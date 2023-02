Vakio: Leeds ja Southampton jumbofinaalissa – Sean Dyche käänsi Evertonin kurssin

Burnley jatkaa vakuuttavaa menoaan Championshipin piikkipaikalla.

1 Leicester–Arsenal (2)

Valioliiga: Leicester aloitti vierasottelun Manchester Unitedia vastaan aggressiivisesti, mutta romahti yllättävän pahasti ja 0–3-tappio oli lopulta täysin ansaittu. Arsenal taisteli vaikeuksien kautta ansaittuun 4–2-voittoon Aston Villan vieraana. Arsenal on joukkueista laadukkaampi ja vieraskentälläkin Leicesterin kohentuneista otteista huolimatta lähes 60 prosentin suosikki.

2 West Ham–Nottingham (1)

Valioliiga: West Ham joutui taipumaan 0–2-tappioon paikallisvastustaja Spursin vieraana ja esiintyi myös pelillisesti odotettua vaisummin. Forest pääsi juhlimaan jälleen kotikentällään pistesaalista, kun se tasasi pisteet Cityä vastaan 1–1. West Hamin itseluottamus on edelleen koetuksella, sillä sinällään laadukas ryhmä on yhä putoamisviivan tuntumassa. Numeroiden valossa tasoero on selkeä ja isännät ansaitsevat noin 58 prosentin suosikkiaseman.

3 Leeds U–Southampton (12)

Valioliiga: Leeds jäi selvästi odotettua aseettomammaksi hävittyään Evertonin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Soton vastasi yhdestä viime kierroksen yllätyksistä, kun se onnistui nappaamaan 1–0-vierasvoiton Chelsean kustannuksella suoran vapaapotkumaalin turvin. Vaikka joukkueet ovat putoamistaistelussa lähes yhtä pahassa jamassa, ansaitsee Leeds perustason ja kotiedun turvin lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

4 Everton–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Everton jatkaa vahvoja otteitaan Sean Dychen alaisuudessa. Lauantain kotiottelun Leedsiä vastaan se voitti tyylilleen uskollisesti ja maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Villa joutui lopulta taipumaan 2–4-tappioon kotikentällä Arsenalia vastaan, mutta jäi myös pelillisesti Tykkimiehiä heikommaksi. Everton tuntuu nostaneen tasoaan ja on kotiedun turvin niukka suosikki.

5 Bournemouth–Manchester C (2)

Valioliiga: Bournemouth nappasi ison pistesaaliin, kun se kaatoi Wolvesin vieraissa 1–0. City joutui puolestaan tyytymään 1–1-tasapeliin Forestin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia mielin määrin ja olisi ansainnut ottelussa selkeän voiton. City pelaa viikolla Mestarien liigassa, mutta joukkueiden välinen tasoero on suurin mitä sarjasta löytyy ja vieraiden suursuosikkiasema rasittuneenakin täysin perusteltu.

6 Crystal P–Liverpool (2)

Valioliiga: Palace oli lähellä täyttä pistesaalista paikallisottelussa Brentfordia vastaan, mutta joutui lopulta tyytymään 1–1-tasapeliin. Liverpool jatkoi pirteänä kaadettuaan Newcastlen vieraissa ansaitusti 2–0. Palace on kaukana parhaasta tasostaan, mutta samaa voi sanoa Liverpoolista ennen viime kierrosten heräämistä. Liverpool rasittuu viikolla Mestarien liigassa, mutta tasoero perustelee vieraiden lähes 60 prosentin suosikkiaseman.

7 Norwich C–Cardiff C (1)

Championship: Norwich joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin vierasottelussa Wigania vastaan, eikä peliesityksellään olisi juuri enempää ansainnutkaan. Cardiff paranteli asemiaan sarjan häntäpäässä. Tärkeä 1–0-kotivoitto Readingistä oli jo toinen peräkkäinen. Norwich on pelivoimassa kiistatta edellä, mutta otteet ailahtelevat. Ero perustasossa ja kotietu nostavat isäntäjoukkueen silti noin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.

8 West Bromwich–Middlesbrough (12)

Championship: WBA:n vahva rynnistys kohti kuuden parhaan joukkoa on ottanut viime viikkojen pistemenetysten myötä pientä takapakkia, mutta peliesitykset ovat olleet isossa kuvassa laadukkaita. Boro sen sijaan jatkoi vahvaa virettään. 3–1-kotivoitto QPR:stä oli jo viides peräkkäinen. WBA ei ole siinä määrin heikompi ryhmä kuin tulokset antavat ymmärtää ja isännät ansaitsevat kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman.

9 Burnley–Huddersfield (1)

Championship: Burnley palasi välittömästi takaisin voittokantaan, kun se onnistui kaatamaan Lutonin loppuhetkien rangaistuspotkumaalin myötä 1–0. Huddersfield esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti 2–1-kotivoittoon päättyneessä kotiottelussa Birminghamia vastaan. Tasoero on Burnleyn eduksi merkittävä ja isännät ovat hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja.

10 Sheffield U–Watford (1)

Championship: Sheffield kärsi toisen peräkkäisen pistemenetyksen viikon sisään, kun se hävisi Millwallin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–3. Voitot ovat karttaneet Watfordia viime viikkoina ja asemat kärkikahinoissa ovat heikentyneet suvantovaiheen aikana tuntuvasti. Isännät ovat perustasoltaan sen verran edellä, että kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

11 Birmingham–Luton (X2)

Championship: Birmingham kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään Huddersfieldin vieraana 1–2, mutta pistejako olisi kuvannut tasaväkisiä pelitapahtumia paremmin. Luton joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Burnleyä vastaan, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa merkittävästi sarjakärkeä heikommaksi. Ero perustasossa puhuu Lutonin puolesta siinä määrin, että niukka vierassuosikkiasema on perusteltu.

12 QPR–Blackburn (1X)

Championship: QPR:n vaikeudet saivat jatkoa, kun joukkue kärsi odotetun 1–3-tappion laadukkaamman Middlesbrough’n vieraana. Blackburn piti pintansa kotikentällä ja nappasi 1–0-voiton Swanseasta tasaväkisistä merkeissä edenneistä pelitapahtumista huolimatta. QPR rämpii tuloksellisesti, muttei ole Roversia heikompi ryhmä. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

13 Stoke–Millwall (1X)

Championship: Stoke kärsi yllättävän 0–1-tappion Blackpoolin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Millwall taisteli kotikentällä komean 3–2-voiton Sheffieldistä tasaisessa kohtaamisessa. Stoke on hieman Millwallia heikompi joukkue, mutta kotikentällä silti niukka 40 prosentin suosikki.