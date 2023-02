Tuntematon 21-vuotias on jättänyt Messin, Neymarin ja Mbappén sensaatiomaisesti selkänsä taakse – kuka ihme on Folarin Balogun?

Stade de Reimsin menestyksen takana on nuori valmentaja ja maalipörssin kärkeen noussut tuntematon hyökkääjä.

Folarin Balogu on ollut Ranskan pääsarjan yllättävä maalitykki tällä kaudella.

Jalkapallon Ranskan pääsarjan Ligue 1:n yksi kauden yllättäjistä on ollut Stade de Reims, ja entisen suurseuran viimeaikaisen menestyksen takana on kaksi mielenkiintoista miestä. Molemmat ovat omalla paikallaan nuoria, melko kokemattomia mutta hämmästyttävän hyviä.

Reims oli viime kaudella sarjassa vasta 12., ja tämä kausi alkoi vielä surkeammin. Joukkue myi avainpelaajiaan kesällä, ja kauden ensimmäiset kymmenen ottelua lihottivat pistetiliä vain kahdeksalla. Päävalmentaja Óscar García sai lähteä.

Apuvalmentaja William Still sai melkoisen syntymäpäivälahjan, kun hän otti joukkueen komentoonsa päivää ennen 30-vuotispäiväänsä 13. lokakuuta 2022.

Juhlat ovat olleet käynnissä siitä asti, sillä Reims ei ole hävinnyt Stillin alaisuudessa vielä otteluakaan liigassa. Saldona on kuusi voittoa ja seitsemän tasapeliä maalierolla 18–7, ja Reims on noussut putoamistaistelusta sijalle 10. Eroa putoamisviivaan on jo 15 pistettä.

Still on valmentajana outolintu, joka on kivunnut oksan kerrallaan kohti latvaa. Belgiassa englantilaisille vanhemmille syntynyt poika innostui valmentajan työstä pelattuaan Football Manager -tietokonepeliä teininä. Oma pelaajaura sai jäädä, ja katse kääntyi valmentamiseen.

Valmennuspolku on toistaiseksi pitänyt sisällään Prestonin akatemian, videoanalyytikon töitä useissa Belgian pääsarjan seuroissa ja apu- ja päävalmentajan töitä Liersessä ja Beerschotissa. Viime vuoden heinäkuusta lähtien Still on pukenut päälleen Reimsin seuravaatteet.

William Still on saanut Reimsin mainioon pisteputkeen.

Yksi erikoisuus Stilliin liittyen on se, että Reims joutuu maksamaan 25 000 euron sakot joka kerta, kun Still luotsaa joukkuetta Ranskan liigan ottelussa. Syy on se, että Stillillä ei ole pestiin virallisesti vaadittavaa Uefa Pro -valmennuslisenssiä.

Huima pisteputki on kuitenkin vakuuttanut seurajohtajat siitä, että 25 000 euron ylimääräinen lasku kannattaa maksaa Stillin palveluksista.

Stillin kenties merkittävin muutos Reimsin pelaamiseen oli pelimuodon vaihtaminen Garcían suosimasta 5–3–2:sta 4–2–3–1:een. Samalla joukkue alkoi prässätä aggressiivisemmin, ja verkko alkoi heilua. Siitä suurimman vastuun on kantanut 21-vuotias englantilais–yhdysvaltalais–nigerialainen hyökkääjä.

Yksi Reimsin ja koko Ligue 1:n sensaatioista on nimittäin ollut Folarin Balogun.

Nimi tuskin sanoo monelle jalkapallon seuraajallekaan paljoa, mutta syytä alkaa olla. Balogun on nimittäin laukonut 22 ottelussa peräti 15 maalia, mikä oikeuttaa maalipörssin ykkössijaan. Taakse jäävät muun muassa Paris Saint-Germainin supertähdet Kylian Mbappé, Lionel Messi ja Neymar.

Euroopan suursarjojen maalitykeistä edellä ovat vain Manchester Cityn Erling Haaland (25 maalia) sekä Napolin Victor Osimhen (17) ja Tottenhamin Harry Kane (17).

Balogunin merkitystä Reimsille on vaikea yliarvioida, sillä nuorukainen on tehnyt tasan puolet joukkueen sarjamaaleista tällä kaudella.

Mikä mies on 21-vuotias maalitykki, jonka rinnalla moni supertähtikin on kalvennut tällä kaudella?

Balogun syntyi New Yorkissa, mutta hän on pelannut koko nuoruutensa Englannissa. Reimsissä hän on lainalla Valioliigaa johtavasta Arsenalista. Kaudella 2020–21 Balogun väläytteli etenkin Eurooppa-liigassa, kun hän teki kaksi maalia ja syötti yhden, vaikka peliaikaa tuli viidessä ottelussa yhteensä vain 63 minuuttia.

Välähdykset eivät kuitenkaan riittäneet Arsenalille. Viime kaudella hän pääsi kentälle kahdessa Valioliigan ottelussa, ja suurin osa kaudesta kului Mestaruussarjan Middlesbroughissa, jossa hän teki kolme maalia 18 ottelussa.

Balogun on kärkäs viimeistelijä ja vaarallisimmillaan rangaistusalueen sisällä.

Aikuisten maaotteluita ei ole tilillä, mutta alle 21-vuotiaissa verkko on heilunut kuudesti 11 ottelussa.

Balogun pelaa Haalandin ja Kanen tavoin keskushyökkääjänä, muttei muistuta kaksikkoa mitoiltaan. Kane on 188-senttinen ja Haaland peräti 195-senttinen. Balogun on 178-senttinen nopeajalkainen taituri. Samaa sen sijaan on mainio viimeistelytaito etenkin rangaistusalueen sisällä yhdellä kosketuksella.

Arsenalin keskushyökkääjänä viime aikoina pelannut Eddie Nketiah, kun ykkösvaihtoehto Gabriel Jesus on ollut loukkaantuneena. 23-vuotias Nketiah on tehnyt vain neljä maalia 19 ottelussa, mikä on vähän sarjaa johtavassa ja mestaruutta tavoittelevassa joukkueessa.

Ei siis ihme, että Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta on ollut riemuissaan Balogunin otteista. Balogunilla on kauden 2024–25 loppuun kestävä sopimus Arsenalin kanssa, ja tulevaisuudessa Lontoo saattaakin taas kutsua.

– Olen niin iloinen hänen puolestaan. Hänellä on selkeä ajatus, mitä haluaa urallaan tehdä. Hän on todella kunnianhimoinen, sitoutunut ja rohkea. Hän oli vakuuttunut, että tämä (siirto Reimsiin) oli oikea liike, ja hän ansaitsee kaiken, minkä saa, Arteta totesi helmikuun alussa.

– Hänessä on jotain erityistä, ja sen vuoksi teimme hänen kanssaan pitkän sopimuksen ja luotamme häneen.

Seurajoukkueuransa lisäksi Balogun joutuu tulevaisuudessa ratkaisemaan maajoukkueen, jota edustaa. Hän on Englannin lisäksi edustuskelpoinen Yhdysvaltojen ja Nigerian maajoukkueissa.

– Ihan kuten seurajoukkuetasolla, en sulje yhtään ovea koskien maajoukkuevalintaani, Balogun kommentoi asiaa viime vuoden lopulla.

– Tunnen itseni englantilaiseksi, mutta minulla on myös perhettä New Yorkissa ja Lagosissa.

Tällä hetkellä katse on kuitenkin tiukasti Reimsin tulevissa haasteissa. Seuraavana vastaan asettuu sarjassa seitsemäntenä oleva Nice. Edellinen kohtaaminen päättyi maalittomana, mutta sen jälkeen Balogun on tehnyt viisi maalia neljässä ottelussa.