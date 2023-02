Neymar viittasi kintaalla Kylian Mbappen vaatimuksille ja lähti McDonald’siin – siirtohuhut yltyivät heti

Neymarin PSG-uran loppua on ennakoitu jo vuoden päivät.

Ranskan jalkapallojätti PSG:n tähtisikermän ympärillä kuohuu taas, kun miljoonamiehistö kärsi tiistaina Mestarien liigan pudotuspeliottelussa Bayern Münchenille kotitappion.

Brassitähti Neymarin esitystä kritisoitiin ja huhut tämän siirtymisestä uusiin maisemiin ottivat jälleen uusia kierroksia.

Ranskalaisen Footmercaton mukaan toinen hyökkääjätähti Kylian Mbappe oli vaatinut pelin jälkeen joukkuetovereitaan keskittymään jo otteluparin ratkaisevaan osaan ”syömällä hyvin ja lepäämällä hyvin”.

Neymarin, 31, kerrotaan viitanneen 24-vuotiaan Mbappen vaateeseen kintaalla. Footmercaton mukaan Neymar vietti kotipeliä seurannutta keskiviikkoiltaa pokeriturnauksessa ja tuli kuvatuksi McDonald’sissa.

Mbappen ja Neymarin välirikosta on huhuttu viime keväästä asti, kun Mbappe neuvotteli uudesta sopimuksesta. Huhujen mukaan Mbappe olisi halunnut Neymarin pois joukkueesta jo viime kesänä.

Nyt huhut ovat kiihtyneet, kun kaiken lisäksi uusi Chelsea-pomo Todd Boehly tapasi PSG:n omistaja Nasser Al-Khelaifin Pariisissa.

PSG:n päävalmentaja Christophe Galtier kiirehti korjaamaan, ettei joukkueessa ole mitään kriisiä.

– Mbappe on johtaja ja haluaa huolehtia, että kaikki pysyvät kunnossa. Se oli hyvin sanottu häneltä. Neymarin tekemisiä ei voi yhdistää Kylianin sanoihin. Kerroin Neymarille mitä ajattelen tästä, mutta hänellä on oikeus mennä vapaapäivänä pelaamaan pokeria, josta hän on innostunut. Tämä on meidän välinen asia, eikä Kylian liity tähän, Galtier linjasi Footmercaton mukaan.

Neymar ja Kylian Mbappe tuulettivat raivoisasti tasoitusmaalia tiistai-iltana. Osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen.

Footmercaton mukaan Boehly tapasi matkallaan myös Neymarin taustajoukot.

Neymaria on kritisoitu PSG:ssä peliotteiden lisäksi loukkaantumisherkkyydestä ja siitä, ettei megatähti puhu kuuden Pariisissa vietetyn vuoden jälkeen ranskaa.

Kaikesta huolimatta Neymarilla on PSG:n kanssa vuoteen 2025 ulottuva sopimus ja mediatietojen mukaan kulisseissa on aktivoitu klausuuli, joka pitäisi Neymarin Pariisissa kesään 2027.