Vakio: Manchester City ja Chelsea viikon varmat – Evertonista ohipeli

Todennäköisyysarvioihin nähden räikeästi alipelattu Swansea on kierroksen varmaidea.

1 Nottingham–Manchester C (2)

Valioliiga: Forest kärsi maalipaikkojenkin valossa perustellun 0–2-tappion Fulhamin vieraana. Tammikuun siirtoikkuna toi Forestin riveihin jälleen uusia vahvistuksia, joista merkittävimpänä kenties konkarimaalivahti Keylor Navas. Forestilla on turvallinen kaula putoamisviivaan, mutta pelillisesti se ei juuri erotu putoamista vastaan taistelevista joukkueista.

City palasi viime viikonloppuna voittokantaan odotusten mukaisella peliesityksellä hoidettuaan kotiottelun Aston Villaa vastaan 3–1. Viikolla palautui raiteilleen myös mestaruusjuna, kun City voitti syksyltä siirtyneen kärkikamppailun Arsenalin vieraana vakuuttavan peliesityksen päätteeksi 3–1.

Forest on esiintynyt usein kotikentällään selvästi yli odotusten, mutta City asettaa riman korkeammalle kuin kertaakaan aikaisemmin tällä kaudella. Cityn haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus, mutta vieraat ovat silti yli 70 prosentin suosikkeja. Vakiossa oikein pelattu City merkataan ilman erillisperusteluja varmaksi.

2 Chelsea–Southampton (1)

Valioliiga: Chelsean peliesitys jäi odotuksista joukkueen tasattua pisteet West Hamin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Viikolla Chelsea hävisi Mestarien liigan pudotuspelien avausottelun Borussia Dortmundia vastaan 0–1, vaikka maalipaikkojen valossa voitto olisi ollut selvästi tappiota perustellumpi skenaario.

Southamptonin romahtaminen aikaisesta johtoasemasta ja miesylivoimalla 1–2-tappioon Wolvesia vastaan tiesi välittömästi lähtöpasseja päävalmentaja Nathan Jonesille. Uutta päävalmentajaa ei ole toistaiseksi nimitetty ja odotettavissa on, että ainakin tuleva kierros vedetään väliaikaisvalmennuksen alaisuudessa.

Chelsean haitaksi on laskettava viikolla pelattu peli Saksassa, mutta selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat sen kiistatta 65 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotivoitto on odotetusti ylipelattu, mutta näistä asetelmista on Chelseaa painotettava riveissä varmana.

3 Brighton–Fulham (1)

Valioliiga: Brighton joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Palacen vieraana, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut reilun voiton. Brightonin kautta voi pitää jo tässä vaiheessa kaikki odotukset ylittäneenä, sillä se on toipunut ja jopa kohentanut otteitaan avainpelaajien myynnin sekä valmennustiimin vaihdon jälkeen.

Fulham kaatoi viime kierroksella kotikentällä Forestin 2–0, eivätkä selkeät loppulukemat juuri liioittele kentällä nähtyä tasoeroa. Isossa kuvassa Fulham on edelleen liian korkeilla sijoituksilla, mutta selvästi sarjan heikoimpia ryhmiä laadukkaampi, kuten viime kierroksen esitys Forestia vastaan osoitti.

Joukkueiden välinen tasoero menee Brightonin eduksi siinä määrin, että se ansaitsee lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla laajemminkin Brightonin mahdollisuudet nähdään pienempinä. Viikonloput pelit kulkevat niin vakiossa kuin muissakin pelimuodoissa Brightonin kautta.

4 Brentford–Crystal P (1X)

Valioliiga: Brentfordin hurja tappioton putki sai jatkoa, kun se tasasi pisteet paikallisvastustaja Arsenalia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää loogisena myös maalipaikkojen valossa ja peliesitystä selvästi ennakko-odotukset ylittäneenä. Isossa kuvassa Brentford on kerännyt selvästi ansaitsemaansa enemmän pisteitä, mutta yksittäisissä otteluissa se on pystynyt haastamaan kaikki kärkijoukkueet ennakkoluulottomilla otteillaan.

Palace onnistui rimpuilemaan kotikentällä 1–1-tasapelin Brightonia vastaan, vaikka jäi pelillisesti täysin vieraiden jyrän alle. Palace on ollut jo pidempään tuuliajolla, eivätkä avainpelaajien loukkaantumiset ole tilannetta ainakaan helpottaneet. Sivussa jatkavat todennäköisesti edelleen Wilfried Zaha ja Joachim Andersen.

Brentford on Palacea selvästi edellä pelivoimassa ja kotona hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Bees on pelattu lähes 60 pinnan suosikiksi, joten selkeän kotisuosikin rinnalle on syytä harkita vaihtomerkkiä.

5 Everton–Leeds U (X2)

Valioliiga: Sean Dychen debyyttiottelussa napattu 1–0-voitto sarjakärki Arsenalista antoi taas kauan kateissa ollutta uskoa Goodison Parkin yleisölle. Matto vedettiin kuitenkin välittömästi Everton fanien jalkojen alta, kun maanantai-illan paikallisottelu Liverpoolia hävittiin 0–2. Ansaitusta tappiosta huolimatta Evertonin peliesitys oli melko tarkasti linjassa ennakko-odotusten kanssa.

Myös Leeds oli pakotettu vaihtamaan valmentajaa lähes samaan aikaan Evertonin kanssa, mutta uutta päävalmentajaa tai välitöntä kohennusta otteisiin saadaan vielä odottaa. Viime viikolla Leeds kohtasi Manchester Unitedin kahdesti. Näistä jälkimmäisessä, eli kotikentällä kärsityssä 0–2-tappiossa, Leedsin peliesitys oli selvästi laadukkaampi kuin 2–2-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa.

Leeds ei ole parhaimmillaan matalien puolustusten murtamisessa, mutta ainakin toistaiseksi pelivoimassa vielä pykälän Evertonia edellä. Everton ansaitsee kuitenkin kotiedun turvin noin 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät ovat keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten peli-ideaa on perustellumpaa harkita Leedsin menestyksestä.

6 Wolverhampton–Bournemouth (12)

Valioliiga: Wolves kasvatti selkärankansa paksuutta entisestään noustuaan Sotonin vieraana vajaamiehisenä maalin tappioasemasta 2–1-voittoon. Uusi valmennustiimi ja sen mukana tuomat uudet hankinnat ovat piristäneet Wolvesin profiilia selvästi. Yksi uusista hankinnoista, brassitaituri Joao Gomes, onnistui maalinteossa heti debyytissään Southamptonia vastaan. Isoon rooliin Wolvesin keskikentälle kaavailtu Mario Lemina sen sijaan joutui ulosajetuksi ja on lauantaina pelikiellossa.

Bournemouth esiintyi kelvollisesti, kun se tasasi pisteet kotikentällä Newcastlea vastaan 1–1. Selkeänä altavastaajana otteluun lähtenyt Bournemouth haastoi laadukkaamman vierailijansa täysi tasaväkisesti. Vähintään tämän tason esityksiä Cherries kaipaa viikosta toiseen, sillä tällä hetkellä putoamisen välttäminen näyttää epätodennäköiseltä.

Wolves lähtee otteluun perustason ja kotiedun turvin noin 60 prosentin ennakkosuosikkina. Kotivoitto on vakiossa kerännyt hivenen liikaa peliä puoleensa ja sen rinnalle voi harkita vaihtomerkkiä elämästä ja kuolemasta kamppailevan Bournemouthin suuntaan.

7 Newcastle U–Liverpool (X2)

Valioliiga: Newcastle tasasi viime viikonloppuna pisteet Bournemouthin vieraana 1–1, eikä olisi esityksellään juuri enempää ansainnutkaan. Kaksi peräkkäistä tasapeliä tuntuu Newcastlen tämän kauden standardeilla suvantovaiheelta tai jopa pettymykseltä, mutta se alleviivaa entisestään Newcastlen huikeaa tasonnostoa. Avainpelaaja Bruno Guimaraes palaa pelikiellosta ja tuo selkeän boostin Harakkojen tekemiseen.

Liverpool palasi pitkästä aikaa tasolleen, kun se kaatoi Evertonin Merseysiden derbyssä 2–0. Liverpoolin kahden maalin voittoa voi pitää melko loogisena lopputulemana myös maalipaikkojen valossa. Voitto paikallispelissä nostaa varmasti Liverpoolin ryvettynyttä itseluottamusta ja myös loukkaantumistilanne on kohentumaan päin juuri oikealla hetkellä, kun ensi viikolla edessä on myös Mestarien liigan ensimmäinen osaottelu Real Madridia vastaan.

Otteluun lähdetään niin tasaväkisistä lähtökohdista, että selkeästä ennakkosuosikista puhuminen on haastavaa. Myös vakion peliprosentin ovat jakautuneet juuri niin tasaisesti kuin sopii odottaa. Varsin ympäripyöreään kohteeseen on varata useampi merkki.

8 Wigan–Norwich C (2)

Championship: Wigan nappasi viime viikonloppuna järkälemäisen voiton, kun samoista sijoista putoamiskamppailun ytimessä taisteleva Huddersfield kaatui kotikentällä 1–0. Kelpo-otteet saivat jatkoa viikolla, jolloin Wigan tasasi pisteet hyvävireisen Bristolin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1.

Norwich sai viimein hieman ryhtiä niin tekemiseen kuin tuloksiinsa, kun se käänsi kotiottelussa aikaisen tappioaseman ansaituksi 3–1-voitoksi kotikentällä Hullia vastaan. Norwichin otteet ovat olleet ajoittain varsin vaisuja, mutta uuden valmennustiimin saadessa nostettua laatujoukkueen itseluottamuksen oikealle tasolle on Norwichilla kaikki eväät taistella noususta karsintojen kautta.

Norwich on perustasonsa puolesta selkeä kerran kahdesta voittava vierassuosikki säilymisestä taistelevaa Wigania vastaan. Norwich nauttii myös päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä, mikä antaa laatujoukkueelle selkeän edun. Vakiossa Norwichin kannatus on melko tarkasti linjassa todennäköisyysarvioiden kanssa, ja oikein pelattu vierasvoitto naulataan rohkeasti varmaksi.

9 Middlesbrough–QPR (1X)

Championship: Boro nappasi jo neljännen peräkkäisen voittonsa, kun se onnistui kääntämään aikaisen tappioaseman komeaksi 3–1-voitoksi kärkiottelussa Sheffieldiä vastaan. Peli eteni kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä, eikä edes Boron voittoa voi pitää täysin ansaittuna.

QPR:n kyntäminen ilman voittoa sai viikkokierroksella jatkoa, kun kotiottelu Sunderlandia vastaan hävittiin täysin pelitapahtumien mukaisesti 0–3. Ärrien vireessä ei ole kehumista, kun myös edellisellä kierroksella kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin ansaitusti 1–2.

Boro on perustasoltaan merkittävästi QPR:ää laadukkaampi, mutta päivää lyhyempi palautumisaika viikkopelien jäljiltä kaventaa suosikkiasemaa kevyesti. Tästä huolimatta Boro on kotikentällä noin 56 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus huitelee päälle 70 pinnan, joten vaihtomerkkiä on syytä harkita kotivoiton rinnalle rivin arvoa nostamaan.

10 Sunderland–Bristol C (1)

Championship: Sunderlandin vahva vire ei ota laantuakseen. Viikkokierroksen 3–0-vierasvoitto QPR:stä ylitti jälleen ennakko-odotukset kirkkaasti. Myös edeltävän kierroksen 1–0-kotivoitto Readingistä oli vahva työnäyte.

Bristol joutui viikkokierroksella tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä Wigania vastaan, eikä peliesityskään yltänyt aivan odotusten mukaiselle tasolle. Edeltävällä kierroksella kotiottelussa Norwichia vastaan Bristol piti pintansa vieraiden painostuksesta huolimatta ja nappasi täydet pisteet 1–0-voitollaan. Isossa kuvassa Bristol on ollut yksi alkukauden vahvimmista suorittajista.

Ero perustasossa sekä päivää pidempi palautumisaika puhuvat Sunderlandin puolesta ja sen suosikkiasema kipuaa kotikentällä 48 prosenttiin. Vakiossa Sunderland on keräämässä hivenen liikaa kannatusta puolelleen, mutta kotivoitto kestää painottamista varmana hieman ylipelattunakin.

11 Blackburn–Swansea (2)

Championship: Blackburn onnistui nappaamaan viime viikonloppuna 1–1-tasapelin Watfordin vieraana, vaikkei sitä täysin maalipaikkojen valossa ansainnut. Rovers toisti saman tempun viikkokierroksella noustuaan loppuhetkillä 1–1-tasapeliin WBA:n vieraana. Tälläkin kertaa pistejakoa voi pitää Roversin kannalta melko onnekkaana pelitapahtumiin nähden.

Swansea jäi viikonloppuna aseettomaksi kärsittyään Sheffield Unitedin käsittelyssä selkeän 0–3-tappion. Viikolla pelatussa kotiottelussa palattiin voittokantaan, kun Blackpool kaatui ansaitusti 2–1.

Blackburnin ylisuorittamisesta on toitotettu pitkään. Todellisuudessa heikommin sijoittautunut Swansea on pelivoimaltaan Blackburnia laadukkaampi ryhmä ja marginaalinen 37 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakion peliprosentit ovat pahasti päin honkia, kun kotijoukkue on merkitty päälle 50 pinnan kannatuksella. Räikeästi alipelatun Swansean nostamista varmaksi asti on syytä harkita.

12 Luton–Burnley (2)

Championship: Luton tahkosi toisen peräkkäisen tasapelin, kun pisteet tasattiin viikkokierroksella Prestonia vastaan 1–1. Luton olisi ansainnut täyden pistesaliin, vaikka toki vyörytti peliä lähes kolmanneksen ylivoimalla. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin Coventryn vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1.

Burnley porskuttaa sarjan piikkipaikalla ansaitusti. Viikkokierroksen 1–1-tasapeli kotikentällä Watfordia katkaisi hurjan kymmenen pelin voittoputken, mutta vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa olisi Burnleyn voittoputken jatko selvästi pistejakoa todennäköisempi tulos.

Lutonin vahva tuloskunto on nostanut senkin mukaan kärkikahinoihin, mutta tasoero on Burnleyn eduksi varsin selkeä. Burnley nauttii lisäksi päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä, joten suosikkiasema kipuaa hieman päälle 40 prosentin. Burnley on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta paremman puutteessa kelpo valinta varmaksi.

13 Hull–Preston (12)

Championship: Hullin muutaman kierroksen kestänyt tappioton jakso päättyi, kun se hävisi Norwichin vieraana 1–3. Selkeä tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, mutta peliesitys linjassa ennakko-odotusten kanssa. Hullin kausi on ollut toistaiseksi vaiheikas, eikä syksyn siirtoikkunassa hankittuja vahvistuksia ole pystytty täysin ulosmittaamaan.

Preston tasasi viikkokierroksella pisteet Lutonia vastaan 1–1, mutta pistesaalis tuli melko onnekkaasti vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden. Edeltävällä kierroksella Preston alitti riman pahasti kärsittyään tylyn, mutta peliesitykseen nähden ansaitun, 0–3-tappion Burnleyn vieraana.

Joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla. Suoritustasoon perustuvassa pelivoimassa Preston on kuitenkin hivenen isäntiä laadukkaampi. Hull on silti kotiedun ja päivää pidemmän palautumisajan turvin hieman päälle 40 prosentin suosikki. Vakion peliprosenteissa ei ole suurta vääristymää ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.