Sebastien Haller, 28, ihmetteli sitkeää kipua vatsassaan – pian lääkäri lausui pysäyttävät sanat

Huippujalkapalloilija Sebastien Haller selätti syövän ja palasi takaisin pelikentille. Nyt hän kertoo tunteikkaan tarinan traagisesta selviytymismatkastaan.

Jalkapallotähti Sebastien Haller, 28, kuuli viime heinäkuussa lääkäriltä järkyttäviä uutisia. Urheilija luuli kärsivästä ruoansulatusongelmista, mutta vatsakivut paljastuivatkin kivessyöväksi.

Mies tutkittiin kunnolla vasta kuusi viikkoa oireiden alkamisesta. Haller oli harjoitteluleirillä Sveitsissä, kun hän ei pystynyt enää vetämään harjoituksia loppuun hengenahdistuksen ja pahan olon takia.

– Menin harjoitusten jälkeen lääkäriin, ja viiden sekunnin katsomisen jälkeen he sanoivat, että kyllä, se on kasvain. Se on kivessyöpä, Haller kertoi The Times -lehdelle.

Nyt tähti palaa syövän selättäneenä takaisin Mestarien liigaan Dortmundin riveissä.

Sebastien Haller harjoituksissa ennen Mestarien liigan ottelua, jossa Dortmund ja Chelsea iskevät yhteen.

Paluu pelikentille merkitsee jalkapalloilijalle paljon. Ei ole kauaakaan siitä, kun hän vielä makasi sairaalasängyllä leikkausten ja solunsalpaajahoitojen takia.

Tuskallisina hetkinä huippu-urheilijaa auttoi läheistensä miettiminen.

– Hirveintä hoitojaksoissa oli pahoinvointi ja kivut. Sairaalan masentava ilmapiiri ei helpottanut oloa. Pidin aina vain mielessäni, että muutaman kamalan päivän jälkeen pääsen perheeni luokse lepäämään ja nauttimaan heidän seurastaan.

Pelottavasta sairaudesta huolimatta Haller pysyi rauhallisena. Hän huolehti enemmän läheistensä voinnista kuin omastaan.

– Vaimoni oli lomalla kolmen lapsen kanssa. Miten tällaisesta voi kertoa heille? Se vain täytyi tehdä. Ei ollut aikaa olla tunteellinen, hän totesi kylmänviileästi BBC:lle.

– Ympärillä olevat ihmiset ja heidän vointinsa ovat iso osa sairautta. Kaikki unohtavat heidät, mutta myös he kärsivät.

Haller jakoi Instagramissa kuvia sairaalasta. Hän pysyi positiivisena läpi hoitojen.

Tammikuussa Haller pääsi takaisin pelaamaan Bundesliigaan. Hän iski 4. helmikuuta, joka sattui olemaan kansainvälinen syöpäpäivä, ensimmäisen maalinsa kilpailullisessa ottelussa diagnoosin saamisen jälkeen.

Jalkapalloilija toivoo hänen tarinansa antavan toivoa muille syöpään sairastuneille.

– Maali on hieno viesti kaikille, jotka taistelevat syöpää vastaan. Se antaa toivoa ja rohkeutta, urheilutähti kommentoi ottelun jälkeen Bundesliigan verkkosivuilla.

Haller tuuletti osumaansa Freiburgia vastaan 4. helmikuuta.

Sebastien Hallerin pelikengissä on syövän vastainen viesti.

Helmikuun 15. päivä Haller pääsee takaisin Mestarien liiga -otteluihin, kun Dortmund kohtaa neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa Chelsean.

Haller on puhunut avoimesti sairaudestaan sosiaalisessa mediassa. Hän ei silti halua takertua yhteen ajanjaksoon elämässään, vaan toivoo pystyvänsä pian päästämään irti.

– Minulle on tärkeää päästää irti ja kääntää sivua. Toivottavasti teen sen nopeasti, koska vaikka se on osa tarinaani ja elämääni, asioiden täytyy muuttua.

Haller on huomannut sairauden muuttaneen häntä. Jalkapalloilija kertoo nyt nauttivansa joka hetkestä enemmän ja haluaa työntää pahat ajatukset pois.

– Olemme täällä valitettavasti vain lyhyen aikaa, ja sen ajan täytyy olla parasta mahdollista.