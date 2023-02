Jalkapallotähti Jakub Jankto kertoi olevansa homoseksuaali.

Tshekin jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajiin lukeutuva Jakub Jankto, 27, kertoi maanantaina Twitterissä avoimesti olevansa homoseksuaali. Ammattilaisurheilussa ja etenkin miesten jalkapallossa tällainen avoimuus on edelleen perin harvinaista.

– Kuten kaikilla muillakin, minulla on vahvuuteni, heikkouteni. Minulla on perheeni ja ystäväni. Minulla on työ, jota olen tehnyt parhaimman kykyni mukaan vuosien ajan ammattimaisesti ja intohimolla, Jankto kertoi videolla.

– Kuten kaikki muutkin, haluan elää elämääni vapaasti ilman pelkoja, ennakkoluuloja ja ilman väkivaltaa, mutta rakkaudella.

– Olen homoseksuaali, enkä enää halua piilotella itseäni.

Sparta Praha kertoi tiedotteessa, että Jankto oli keskustellut avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan seuran johdon, valmentajien ja joukkuekaverien kanssa.

– Kaikki muu on hänen yksityistä elämäänsä. Ei enempää kommentteja, ei enempää kysymyksiä. Sinulla on tukemme. Elä elämääsi, Jakub, seura totesi.

Jankto on pelannut Tshekin maajoukkueessa 45 ottelua. Uransa aikana hän on pelannut 155 ottelua Italian Serie A:ssa Udinesen ja Sampdorian joukkueissa.