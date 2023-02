Vakio: Leicesterillä yllätyssauma kotiottelussa – Norwichilla huippuvaikea vierasottelu

Brightonin vierasvoitto Crystal Palacesta kuuluu kierroksen ehdottimiin runkomerkkeihin.

1 Arsenal–Brentford (1)

Valioliiga: Arsenal kärsi vasta kauden toisen tappionsa hävittyään valmentajaa ottelun alla vaihtaneen Evertonin vieraana 0–1. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, eikä Arsenal ei onnistunut murtamaan Sean Dychen luotsaaman ryhmän puolustusta. Cityn kärsittyä samalla kierroksella tappion ei pistemenetys koitunut niin kalliiksi kuin Arsenal kannattajat pelkäsivät, eikä yksittäinen heikko ottelu hetkauta joukkueen pelivoimaa suuntaan taikka toiseen.

Brentford liitää hurjassa tuloskunnossa. Viimeisin 3–0-kotivoitto Bournemouthista oli tällä kertaa myös pelillisesti täysin ansaittu. Näin ei kuitenkaan hurjan tappiottoman putken aikana ole aina ollut ja isossa kuvassa pisteitä on kertynyt jo selvästi peliesitysten oikeuttamaa enemmän.

Pieni paikallisotteluasetelma sytyttänee vielä normaalia sarjapeliä enemmän. Arsenal on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja voittaa hieman yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on vakiossa oikein pelattu ja suursuosikki merkitään riveihin varmaksi.

2 Leicester–Tottenham (12)

Valioliiga: Leicesterin peliesitys ylitti ennakko-odotukset selvästi, kun se kaatoi Villan ansaitusti 4–2. Uudet vahvistukset, kuten Tete ja Harry Soutar, nähtiin heti tositoimissa Villaa vastaan ja kumpikin pelaaja sopeutui pelisysteemiin yhden ottelun perusteella hyvin.

Spurs kuittasi edellisessä City-kohtaamisessa kärsityn nolon tappion voittamalla sunnuntain kotiottelun Cityä vastaan 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa täysin ansaittu. Voitto Citystä nostaa varmasti Spursin itseluottamusta, mutta isossa kuvassa otteisiin on saatava tasaisuutta ajatellen kevään taistelua Mestarien liigan paikoista.

Leicester näytti viime kierroksella, mihin joukkue parhaimmillaan kykenee, mutta ero perustasossa nostaa Tottenhamin silti noin 45 prosentin suosikiksi. Vierasvoitto on vakiossa niukasti ylipelattu ja mukaan on syytä mahduttaa myös Leicesterin menestykseen nojaavia merkkejä.

3 Crystal P–Brighton (2)

Valioliiga: Palacen peliesitys jäi odotetun vaisuksi, kun se kärsi pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion Manchester Unitedin vieraana. Avainpelaajien loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet Palacen tekemistä. Vahvuuteen kaivataan edelleen tärkeitä pelaajia, kuten Joachim Andersenia ja Wilfried Zahaa.

Brightonin kova työ toi lopulta ansaitun palkinnon, kun 1–0-kotivoitto Bournemouthin kustannuksella ratkesi ottelun loppuhetkillä. Brighton ei ole kärsinyt kuluvan vuoden puolella ainuttakaan tappiota ja otteet ovat olleet myös pelillisesti odotusten mukaisella tasolla. Erityisen vahvan kuvan joukkueen kollektiivisesta tekemisestä on antanut se, että kauden aikana on löytynyt uusia vastuunkantajia, eivätkä yksittäiset poissaolot ole juuri hetkauttaneet peliesitysten tasoa.

Palace on kärsinyt poissaoloista ja myös taantunut kauden parhaasta tasostaan. Brighton puolestaan suorittaa tasaisesti ja ansaitsee hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan vierassuosikkiaseman. Vakiossa niukasti alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Fulham–Nottingham (X2)

Valioliiga: Fulham taisteli pisteen 0–0-tasapelissä Chelseaa vastaan, vaikka niukka tappio olisi kenties ollut pistejako oikeampi lopputulos. Viikolla Fulham eteni FA-cupin neljännesvälieriin, kun Sunderland kaatui vieraskentällä pelatussa uusintaottelussa 3–2.

Forestin mielettömät esitykset kotikentällä saivat jatkoa, kun joukkue piti aikaisen johtoasemansa ja voitti lopulta 1–0 Leedsin vieraiden kovasta painostuksesta huolimatta. Maalivahtiosastoa täydentämään hankittu Keylor Navas esiintyi erinomaisesti ja antaa varmasti Forestille hyvän kauden ennen loukkaantumista pelanneen Dean Hendersonin veroisen mahdollisuuden voittaa otteluita.

Fulham on pykälää laadukkaampi ryhmä. Viikon cup-mittelöstä on laskettava pieni rasitushaitta, mutta isännät ansaitsevat silti hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta ja ohipeli on harkitsemisen arvoinen peli-idea.

5 Southampton–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Sotonin tuska ei helpota. Viimeksi tuli 0–3-tappio Brentfordin vieraana ja peliesitys jäi jälkeen jo ennestään vaatimattomista ennakko-odotuksista. Kesken kauden puikkoihin hypänneen Nathan Jonesin asema on ehditty jo kyseenalaistaa vahvasti ja toinen valmentajavaihdos saattaa olla luvassa vielä ennen putoamiskamppailun ja kauden loppusuoran häämöttämistä.

Wolves jatkoi Liverpoolin kiusaamista, kun se rynnisti tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta selkeään 3–0-voittoon. Wolves kärsi syyskaudella rajusti epäsuotuisasta varianssista, mutta nyt sekä uudella valmennustiimillä että hankinnoilla maustettu susilauma näyttää kaikin puolin syyskautta pirteämmältä.

Soton on selvästi Wolvesia tukalammassa tilanteessa, mutta ansaitsee kotiedun turvin marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla laajemminkin usko Sotonin mahdollisuuksiin on pienempi, ja peli-ideassa luotetaan Sotonin taistelutahdon pitävän kotiyleisön edessä.

6 Bournemouth–Newcastle U (2)

Valioliiga: Bournemouth taisteli viime kierroksella totutun sisukkaasti, mutta joutui lopulta taipumaan maalipaikkojenkin valossa ansaittuun 0–1-tappioon Brightonin vieraana. Suoritustaso sekä toteutuneet tulokset ovat heikoimmalla tolalla kuin koko kaudella ja putoaminen näyttää varsin todennäköiseltä. Loukkaantumiset rasittavat hieman, eikä tammikuussa hankittujen vahvistusten osaamisesta ole nähty kuin yksittäisiä väläyksiä.

Newcastle tasasi pisteet kotikentällä West Hamia vastaan 1–1, eikä pystynyt hallitsemaan pelitapahtumia niin selkeästi kuin ennakkoon odotettiin. Avainpelaajiin lukeutuva Bruno Guimaraes jatkaa viime kierroksen tapaan pelikiellossa.

Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä ja Newcastle voittaa ottelun vieraskentälläkin lähes kuusi kertaa kymmenestä. Newcastle on vakiossa hieman ylipelattu, mutta selkeiden suosikkivarmojen ollessa kortilla nousee vierasvoitto varmaksi.

7 Bristol C–Norwich C (12)

Championship: Bristolin vahva vire sai jälleen jatkoa, kun joukkue käänsi tasaväkisen vieraspelin Prestonia vastaan 2–1-voitoksi. Bristol on ollut yksi alkuvuoden väkevimmistä joukkueista mitä tulee odotuksiin peilattuun suoritustasoon. Edellistä tappiotakin saa hakea aina tapaninpäivän WBA-tappiosta asti.

Norwichin jo hieman nousussa olleet osakkeet romahtivat uudelleen sen kärsittyä kotikentällä ruman 0–3-tappion sarjakärki Burnleyä vastaan. Nähtäväksi jää, onnistuuko David Wagner tiimeineen palauttamaan joukkueen itseluottamuksen ja suoritustason pelaajamateriaalin oikeuttamalle tasolle. Parhaimmillaan Norwich ei juuri kalpene muille kärkijoukkueille, mutta toistaiseksi pahimmat rimanalitukset on nähty juuri kärkipeleissä.

Bristol on ollut viime viikot pelillisesti ja henkisesti vieraita paremmassa iskussa, mutta Norwichin perustaso on edelleen selvästi isäntiä korkeammalla. Norwich on vieraissa noin 43 prosentin suosikki, ja vakiossa oikein pelattu kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

8 Cardiff C–Middlesbrough (1)

Championship: Cardiff kärsi 0–1-tappion Hullin vieraana, vaikka olisi ansainnut pisteille. Samaa voi sanoa Cardiffista koko kauden osalta. Vain pisteen verran putoamisviivan yläpuolella oleva walesilaisryhmä on suorittanut selvästi toteutuneita tuloksiaan paremmin. Seurajohto teki jo omat johtopäätöksensä putoamistaisteluun joutumisesta, mutta alla on kaksi peräkkäistä tappiota myös uuden valmennustiimin alaisuudessa.

Boro teki kotiottelussaan selvää jälkeä Blackpoolista napattuaan maalipaikkojenkin valossa ansaitun 3–0-voiton. Syyskauden loppupuolella vaihdettua valmennustiimiä on helppo pitää tässä vaiheessa sateentekijöinä, mutta todellisuudessa Boron laadukas pelaajamateriaali on suorittanut samalla tasolla lähes koko kauden. Viimeistään tämän vuoden puolella myös tulokset ovat kääntyneet suotuisiksi, ja samalla ruokkineet syksyllä ryvettynyttä itseluottamusta.

Cardiff on ajautunut odotettua lähemmäs putoamiskamppailua, mutta on tuloksiaan laadukkaampi ryhmä. Ero perustasossa nostaa Boron silti niukaksi 42 prosentin vierassuosikiksi. Vakiossa Boro on kymmenisen pinnaa ylimerkattu ja kohteen parhaat edut löytyvät kotijoukkueen laidasta.

9 Watford–Blackburn (1)

Championship: Watford menetti Readingiä vastaan kahden maalin johtoasemansa, kun pisteet tasattiin lopulta 2–2. Watfordin peliesitys ei kuitenkaan ollut odotetun vahva ja tasapeli oli linjassa tapahtumien kanssa.

Blackburn päätti viime kierroksen maanantaina 0–0-tasapeliin Wiganin vieraana, ja maalittomia loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista. Blackburn on kärsinyt alkuvuodesta pistemenetyksiä, mutta on edelleen kerännyt niitä isossa kuvassa peliesitystensä oikeuttamaa runsaammin.

Watford on joukkueista kiistatta laadukkaampi, vaikkeivät senkään esitykset viime aikoina ole häikäisseet. Kotivoitto toteutuu arvioni mukaan noin 53 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa oikein pelattu kotisuosikki merkitään varmaksi asti.

10 Sheffield U–Swansea (X2)

Championship: Sheffield joutui tyytymään viime kierroksella 0–0-tasapeliin selvästi heikompaa Rotherhamia vastaan, mutta olisi ansainnut pelitapahtumien hallinnallaan niukan voiton. Viikolla FA-cupin uusintaottelu Wrexhamia vastaan hoitui reilusti 3–1.

Swansea romahti viime viikonloppuna kotiottelussaan Birminghamia vastaan loppuhetkillä 2–3-tappioon, vaikka ehti johtaa ottelua kahdesti. Swansean otteet ovat hieman ailahdelleet ja se on kärsinyt viime kierroksen tapaisia yllättäviä pistemenetyksiä, mutta isossa kuvassa Swansea on selvästi sarjasijoitustaan laadukkaampi joukkue.

Sheffield on reilun luokan verran laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt reilusti päälle 60 prosentin kannatuksen, joten ohipeli näin ylipelatusta kotivoitosta on selkeä pelivalinta.

11 QPR–Millwall (12)

Championship: QPR tasasi pisteet heikomman Huddersfieldin vieraana 1–1 ja esiintyi ottelussa pelillisesti selvästi odotettua heikommin. Alla on seitsemän peräkkäistä ottelua voitoitta, ja paineet sekä itseluottamus lienevät koetuksella niin uudella valmennustiimillä kuin koko joukkueella.

Millwall tasasi pisteet viime kierroksella Sunderlandia vastaan 1–1 odotetun tasaväkisessä ottelussa. The Lions on selättänyt alkukauden vaikeudet ja ollut taas totutun tasainen. Rahkeet riittävät taistelemaan paikasta kuuden parhaan joukkoon.

Isännät ovat pelivoimassa selvästi Millwallia jäljessä, mutta kotietu oikeuttaa niukkaan 39 prosentin ennakkosuosikkiasemaan. Vakion alustava pelijakauma on tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja runsas rastitus kohteessa tarpeen.

12 Coventry C–Luton (1)

Championship: Coventryn paluu voittojen tielle jäi väliaikaiseksi, kun se kärsi 0–1-tappion WBA:n vieraana. Maalipaikkojen valossa Coventry olisi voinut hävitä selvemmälläkin erolla. Alemmassa keskikastissa tarpominen läpi kauden on selvästi alle ennakko-odotusten, mutta pelivoimassa Coventry kuuluu edelleen kymmenen parhaan joukkoon.

Lutonin vahva tuloskunto on nostanut sen mukaan kärkikahinoihin. Viimeisin 1–0-kotivoitto Stokesta oli neljäs viiteen peliin. Pelitahti on ollut viimeiset kuukaudet armoton, kun Luton on joutunut operoimaan myös FA-cupin useissa uusintaotteluissa. Viikolla cup-taival tuli päätökseen, kun heikomman Grimsbyn vieraana hävittiin 0–3.

Coventry on taantunut kauden edetessä ja Luton on tällä hetkellä pelivoimassa pykälän korkeammalla. Kotietu pitää kotijoukkueen kuitenkin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa Coventry on jäämässä niukaksi altavastaajaksi, joten alipelattu ja pientä lepoetua nauttiva kotijoukkue on näistä lähtökohdista maistuva peli-idea.

13 Burnley–Preston (1X)

Championship: Burnley eteni FA-cupissa neljännesvälieriin voitettuaan viikolla pelatun uusintaottelun Ipswichiä vastaan 2–1. Meno on ollut väkevää myös sarjapeleissä. Edellinen 3–0-vierasvoitto Norwichista kasvatti sarjajohdon seitsemään pisteeseen. Kolmanteen sijaan piste-eroa on peräti 17 pistettä, joten suora nousu varmistunee tätä tahtia hyvissä ajoin ennen kauden loppusuoraa.

Preston hävisi kotona Bristolille tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–2. Prestonin otteissa on alkuvuoden aikana alkanut näkyä edellisiltä kausilta tutumpaa ailahtelua ja pistemenetyksiä on tullut syyskautta tiheämmin. Keskikastin sijoitus vastaa tarkasti myös todellista pelivoimaa.

Tasoero on isäntien eduksi selkeä, mutta viikolla pelatusta cupin ottelusta on laskettava pieni rasitushaitta. Kotivoitto toteutuu silti karvan alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut päälle 70 pinnan, joten selkeä ennakkosuosikki Burnley kaipaa vähintään vaihtomerkkiä rinnalleen.