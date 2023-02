Lionel Messin veli heitti melkoisen väitteen – perui nopeasti puheensa

Lionel Messi ei ole palaamassa takaisin FC Barcelonaan.

Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tituleeratun Lionel Messin, 35, lähtö hänen FC Barcelonasta nousi jälleen torstaina tapetille.

Tanskalaislehti BT Nyhederin mukaan Messin veli Matias Messi olisi sanonut Twitch-palvelussa, ettei joulukuussa maailmanmestaruutta Argentiinan kanssa juhlinut jalkapallovelho palaisi Barcelonaan niin sanotusti kirveelläkään. Seurassa pitäisi tapahtua veljen mukaan täystuuletus aina presidentti Joan Laportasta saakka.

Argentiinan tähtipelaaja Messi siirtyi Ranskan jättiseuran PSG:n riveihin kesällä 2021 Barcelonasta, missä ”Kirppu” vietti 16 vuotta.

Messi itki, kun hän joutui jättämään Barcelonan.

Messi jätti Barcelonan kyynelten saattelemana, ja supertähden halusta palata katalonialaispaitaan on spekuloitu useaan otteeseen.

Matias Messi perui puheensa nopeasti ja kertoi lähes 150 000 seuraajan Instagram-tilillään, että hän vain vitsaili.

– Barcelona on upea ja historiallinen organisaatio, joka on antanut perheellemme paljon. Katalonia on toinen kotimme. Olen erittäin pahoillani ja pyydän anteeksi, erityisesti Barcelonan kannattajilta, hän vuodatti.

Messi oli pakotettu jättämään Barcelona seuran heikon taloustilanteen vuoksi.

Messin sopimus PSG:n kanssa päättyy tähän kauteen, mutta osapuolet neuvottelevat jatkosopimuksesta.

Supertähti on tehnyt tällä kaudella PSG:n paidassa 15 maalia 25 ottelussa. Hän on lisäksi antanut 14 maaliin johtanutta syöttöä.