Suomen tähtipelaaja sai unelmasiirron Italiaan – sitten paljastui karu totuus: ”Ei makseta sulle mitään”

Juha-Matti Savolainen sai italialaiselta huippujoukkueelta ohittamattoman tarjouksen. Lopulta siirto kariutui absurdien käytäntöjen takia.

Lähes sata futsalmaaottelua Suomen paidassa pelannut Juha-Matti Savolainen, 31, joutui keskelle erikoista siirtosaagaa.

Tammikuussa Savolaisen uutisoitiin siirtyneen jyväskyläläisestä Kampuksen Dynamosta Italian liigan kärkijoukkue Napoliin.

Oululaislähtöinen maalivahti matkusti Napoliin, mutta kuuli muutaman päivän jälkeen, että huippusiirrossa on ongelmia. Savolainen kertoo Ilta-Sanomille, ettei tiedä itsekään aivan kaikkia käänteitä sekavassa sotkussa, mutta ongelma liittyi ammattilaisstatukseen.

Pallolliton sääntöjen mukaan pelaaja täytyy rekisteröidä ammattilaiseksi, jos tämä tienaa 2 000 euroa vuodessa. Italiassa maan futsal-liiga taas on luokiteltu amatöörisarjaksi.

Suomessa Savolainen oli rekisteröity ammattilaiseksi. Fifa määrää pelaajan 30 päivän karenssiin, kun status muutetaan ammattilaisesta amatööriksi. Suomessa Savolainen pelasi viimeisen ottelunsa ammattilaisena 8. tammikuuta, josta karenssiaika alkoi. Italian siirtoikkuna meni kiinni 4. helmikuuta.

Alkoi pari viikkoa kestänyt armoton selvittely, jossa mukana olivat torjujan uusi seura Napoli, Palloliitto sekä pelaajayhdistykset Suomesta ja Italiasta. Pelaajasiirto oli tehty siirtoajan puitteissa, mutta Italian päässä katsottiin, että suomalaista ei voi rekisteröidä ennen karenssiajan täyttymistä.

– Yritettiin selvitellä kaikki jutut, mikä mättää ja mitä voidaan tehdä, mutta pikkuhiljaa se selvisi, että ei tässä voi tehdä oikein mitään. Suomesta siirto oli jo laitettu menemään Fifan järjestelmään, jossa statuksenani on ammattilainen, eikä sille pystynyt Suomen päässä enää mitään tekemään, ”Juppis” sanoo.

VUODEN takaisissa futsalin EM-kisoissa Suomen jatkopeleihin siivittäneen maalin iskeneen tähtipelaajan huippusiirto meni puihin.

Absurdin tilanteesta tekee se, että Napolin kanssa solmittu ”amatöörisopimus” oli huomattavasti rahakkaampi kuin torjujan pahvi Jyväskylässä.

– Olisi se ollut, Tervarien kasvatti tuumaa huvittuneena.

Napolissa hän olisi ollut virallisesti amatööripelaaja, mutta tulotasoltaan täysammattilainen.

– Ei siellä futismiljoonat liiku, mutta jopa suomalaisellekin hyvät tulot. Kyllä tässä niin sanotusti persnettoa olen tehnyt, kun en sinne päässyt, lapsuuden kotimaisemissaan Oulussa tällä hetkellä oleva Savolainen avaa.

Savolainen sanoo kaikkien Italian pääsarjajoukkueiden olevan täysammattilaisjoukkueita. Hän viihtyi kauden 2020–21 saapasmaalaisessa Mantovassa.

– Ei kahta puhetta. Rahallisesti ne ovat hyviä sopimuksia, mutta en tiedä, miksi heillä on se käytäntö, että futsal on luokiteltu amatöörilajiksi ja kaikki pelaajat amatööreiksi. Kaikki sen kuitenkin tietävät, että ei siellä kukaan amatööri ole.

HARMITUS on luonnollisesti suuri, kun huippusiirto kariutui rekisteröintiongelmaan. Savolainen kertoo päättäneensä edellisen Italian-keikan jälkeen, ettei enää palaisi Saapasmaahan, mutta kun oven taakse ilmestyi Serie A:n kärkiseura, tarjouksesta ”ei yksinkertaisesti voinut kieltäytyä”.

– Kolme viikkoa ehdin olla treeneissä. Treenien taso oli korkea, kun siellä oli maailmanmestaria, Euroopan mestaria ja Mestarien liigan voittajaa. Harmittaahan se, mutta minkäs teet.

Savolainen ei halua syyllistää ketään, vaan pitää puihin mennyttä siirtoa enemmän järjestelmätason ongelmana. Italialaisseuralle oli tullut yllätyksenä, että suomalainen pelasi ammattilaisstatuksella.

– Tämä on pieni laji ja eri maissa on erilaiset käytännöt. Ammattilaisen ja amatöörin määritelmäkin on hyvin häilyvä. Kukaan ei osannut oikein sanoa siihenkään, että mikä on raja.

Savolainen saavuttaa pian sadan A-maaottelun rajapyykin.

TÄLLÄ hetkellä Savolainen on erikoisessa limbossa. Hetken näytti siltä, että maalivahti ei pääsisi takaisin vanhaan seuraansa KaDyyn, koska jyväskyläläisseura sai tammikuussa Palloliitolta siirtokiellon rikottuaan lisenssipäätöksen lisäehtoja.

Italiassa siirto oli kuitenkin peruttu, joten sitä ei ole virallisesti tapahtunut ja Savolaisen pelaajaoikeudet palaisivat näin ollen takaisin Jyväskylään.

Savolainen sanoo, ettei tällä hetkellä tiedä, missä pelaa loppukauden. Kansainvälinen siirtoikkuna sulkeutuu 14. helmikuuta.

– Viikko on aikaa katsella uutta joukkuetta. Oli se sitten Kady tai joku muu.

KaDyyn palaaminenkaan ei ole ongelmatonta, sillä hän purki sopimuksensa ennen pieleen mennyttä siirtoa Italiaan.

– Onhan tässä pelaajien oikeusturva aika minimaalinen. Italiassa joukkue vain ilmoitti, ettei makseta sulle mitään ja, että lähde kämpille täältä.

Napoli oli maksanut KaDylle siirtokorvauksen, jota italialaisseura yrittää Savolaisen käsityksen mukaan saada nyt takaisin.

– He sanoivat, että voivat maksaa minulle sitten jotain, jos saavat KaDylta rahoja takaisin. Mutta eihän se minun asia ole, vaan kahden seuran välinen juttu, mitä on sovittu ja paljonko rahaa on liikkunut.

– Jäin vähän välikäteen. Pelaajayhdistys auttaa, minkä pystyy. Kyllä tässä kuitenkin huomaa, että pelaajien oikeusturva on heikoilla kantimilla verrattuna muihin työntekijöihin. Jos menisi johonkin firmaan töihin ja tekisi työsopimuksen, niin ei tarvitsisi miettiä, mitä ne maksaa vai maksaako mitään.

VAIKKA haaveet Italian mestaruudesta karisivat ja sekava tilanne on edelleen auki, löytää Savolainen tilanteesta yhden positiivisen puolen.

– Puoliso jäi Jyväskylään, joten oli onneksi koti, mihin palata.