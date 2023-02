Carsten, 52, katosi jäljettömiin – nyt häntä epäillään Venäjän vakoojaksi

Baijerissa hätkähdettiin, kun pidetty Carsten Linke katosi lopulta kokonaan seuratoiminnasta.

Maanpetoksesta epäilty tiedustelutyöntekijä Carsten Linke on ollut pidetty valmentaja.

Saksassa on noussut suuri kohu korkea-arvoisen tiedustelutyöntekijän pidätyksestä. Kyseessä on Telegraphin mukaan Carsten Linke, jota on kuvailtu Saksan ulkomaantiedustelun BND:n nousevaksi tähdeksi.

Kahden lapsen isää Linkeä, 52, epäillään maanpetoksesta. Hänen epäillään toimittaneen Venäjälle arkaluontoisia tietoja. Näistä ainakin osa liittyy Der Spiegelin mukaan Ukrainan sotaan.

Linke pidätettiin joulukuussa.

Tiedot pidätyksestä on otettu vastaan tyrmistyksellä Linken kotikaupungissa, eteläsaksalaisessa Weilheimissa, jonka paikallisessa jalkapalloseurassa Linke on vaikuttanut.

Linke on valmentanut 20 000 asukkaan Weilheimissa vapaaehtoisena useita eri juniorijoukkueita ja ollut erittäin pidetty. Seuran muut valmentajat ovat kuvailleet Linkeä ”isähahmoksi” pelaajille. Hänen kerrottiin olevan omistautunut jalkapallolle.

– Hän oli aina reilu pojille, eikä hänellä ollut suosikkeja, eräs seuravaikuttaja kertoi Telegraphille.

Linke oli kertonut kaikille olevansa ammatiltaan sotilas. Hän oli välillä pitkiäkin aikoja poissa seuran toiminnasta. Muutto Berliiniin rajoitti mahdollisuudet valmennustyöhön, mutta Linke kuitenkin vieraili satunnaisesti Weilheimissa.

Viime joulukuussa viikonloppuvisiititkin Baijeriin loppuivat. Pian saatiin tieto, että Linke on pidätetty. Hän on tällä hetkellä vankilassa.

Vakoiluskandaali on Telegraphin mukaan Saksan vakavimpia vuosikymmeniin. Tapauksen arvioidaan vahingoittavan Saksan suhteita muiden länsimaiden tiedustelupalveluihin.

Saksan viranomaiset yrittävät nyt kuumeisesti selvittää, onko Linke toiminut yksin vai onko hän osa mahdollisesti suurempaa tietovuotoketjua BND:ssä.

Linken kerrotaan toimittaneen tietoja Moskovaan välikäden avulla.

Medialähteiden mukaan Linke tutustui kuriiriksi epäiltyyn liikemieheen järjestämissään grillijuhlissa vuonna 2021. Menestynyt liikemies, jonka henkilöllisyys on vahvistamatta, pidätettiin toissa viikolla. Häntä on kutsuttu toistaiseksi nimellä ”Arthur E”.

Telegraphin mukaan pidätetty 31-vuotias liikemies on syntynyt Venäjällä, mutta hän muutti jo lapsena Saksaan. ”Arthur E” on myöntänyt käyneensä Moskovassa viime vuonna lokakuussa ja marraskuussa ja luovuttaneensa dokumentteja Venäjän tiedusteluviranomaisille.

Liikemies on väittänyt, että Linke huijasi hänet tekoihin kertomalla asian olevan osa Saksan hallituksen salaista operaatiota.