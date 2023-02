Vakio: West Hamilla iskun paikka – Brightonin hurja vire jatkuu

Manchester United hakee revanssia ja paluuta voittokantaan kotiottelussa Crystal Palacea vastaan.

1 Manchester U–Crystal P (1)

Valioliiga: United joutui taipumaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 2–3-tappioon Arsenalin vieraana. Kahta viimeisintä Valioliigan ottelua lukuun ottamatta Unitedin esitykset ovat kuitenkin olleet vahvoja, kuten liigacupissa, jossa se eteni finaaliin pöllyttämällä Forestia kahden ottelun yhteismaalein 5–0.

Palace puristi tasapelin kotikentällä Newcastlea, kuten myös sitä edeltäneessä rästipelissä Unitedia vastaan, vaikkei pelillisesti vakuuttanut kummassakaan ottelussa. Patrick Vieiran suojatit ovat taantuneet kauden edetessä ja pelivoima on tällä hetkellä selvästi heikommalla tasolla kuin se kauteen lähdettäessä ja alkusyksystä oli.

United hakee revanssia ja paluuta voittokantaan ansaiten selkeän 67 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa pelikansa on mennyt ronskisti Unitedin taakse, mutta pienissä järjestelmissä kymmenisen pinnaa ylipelattu United on syytä pitää riveissä varmana.

2 Wolverhampton–Liverpool (X2)

Valioliiga: Wolves jäi odotetun aseettomaksi 0–3-tappioon päättyneessä vierasottelussa Manchester Cityä vastaan. Syyskausi sujui Wolvesilta selvästi alle odotusten, mutta se oli myös yksi sarjan epäonnisimmista joukkueista. Putoaminen pitäisi nykyisellä materiaalilla ja valmennuksella pystyä välttämään turvallisesti.

Liverpoolin tilanteessa ei ole kehumista. Edellisessä 0–0-tasapelissä Chelseaa vastaan, sillä oli hetkensä mutta kokonaisuutena esitys jäi jälleen alle odotusten. Osasyy viime aikojen heikoista otteista voidaan toki laskea loukkaantumisten piikkiin, mutta vastuunkantajia ei Punaisten leirissä viime aikoina ole näkynyt lainkaan. Tärkeistä pelaajista sivussa jatkavat edelleen Virgil van Dijk sekä toinen keskuspuolustuksen roolipelaaja Ibrahim Konate.

Wolves onnistui joukkueiden välisissä cup-otteluissa hyvin, mutta vieraat lähtevät otteluun silti hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina. Vakion pelipinnat ovat linjassa todennäköisyyksien kanssa, mutta varmaksi Liverpoolia ei uskalleta nostaa.

3 Brighton–Bournemouth (1)

Valioliiga: Brighton joutui tyytymään 2–2-tasapeliin vierasottelussa Leicesteriä vastaan, vaikka niukka voitto olisi kenties ollut pistejakoa perustellumpi lopputulos. Brightonin otteet ovat jatkuneet vähintään yhtä vahvoina kuin syyskaudella ja se saattaa nousta vielä jopa taisteluun europaikoista. Brightonin vahvuudesta puuttuu pelikieltoa kärsivä maailmanmestari Alexis Mac Allister.

Bournemouth piti pintansa 1–1-pistejakoon päättyneessä kotiottelussa Forestia vastaan, mutta tilanne on loukkaantumisten ja konkreettisen putoamisuhan myötä vaikea. Putoamisen välttäminen vaati tämänhetkisistä lähtökohdista jo pientä ihmettä.

Lähtökohdat ovat edullisemmat myös perustasoltaan reilusti laadukkaamman Brightonin kannalta ja isännät ansaitsevatkin noin 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on marginaalisesti ylipelattu, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

4 Brentford–Southampton (1)

Valioliiga: Brentford tasasi pisteet Leedsiä vastaan maalittomana päättyneessä vierasottelusta, eikä esityksellään olisi juuri enempää ansainnutkaan. Brentfordin edellistä tappiota Valioliigassa saa hakea aina lokakuulta asti, mutta aivan näin timanttisessa vireessä joukkue ei pelillisesti ole ollut.

Southamptonin tilanne muuttui entistä tukalammaksi Aston Villaa vastaan kärsityn 0–1-kotitappion myötä. Liigacupin kaksiosainen ottelupari Newcastlea vastaan hävittiin yhteismaalien 1–3 ja vasta tiistaina pelatusta toisesta osasta on syytä laskea pieni rasitushaitta lauantain vieraspeliin. Nuori joukkue ja Valioliiga-tasolla kokematon manageri ei liene optimaalisisin kokoonpano tiukkaan putoamiskamppailuun.

Brentford on pelivoimassa vieraitaan siinä määrin edellä, että suosikkiasema kipuaa kotikentällä aina hieman yli 50 prosentin. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, mutta näistä asetelmista kotivoitto kestää painotusta ylipelattunakin.

5 Aston Villa–Leicester (1)

Valioliiga: Villa esiintyi viime kierroksella vahvasti napattuaan vierasottelussa Sotonia vastaan pisteet 1–0-voitolla. Täysi pistesaalis oli myös Villan hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu. Villa joutuu tulemaan toimeen ilman loukkaantunutta Lucas Dignea, mutta Betisistä tammikuun siirtoikkunassa ostettu Alex Moreno on esiintynyt samassa roolissa vakuuttavasti.

Leicester onnistui tasaamaan pisteet kotona Brightonia vastaan 2–2, vaikka jäi pelillisesti vieraista ennakko-odotusten mukaisesti askeleen jälkeen. Leicesterin sairastuvalla riittää edelleen tungosta pitkäaikaispotilaiden osalta, mutta hyökkäyspelin tärkein palanen James Maddison on viimein täydessä pelikunnossa.

Villa on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja kotikentällä hieman alle 50 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu ja kotivoitto merkitään varmaksi.

6 Newcastle U–West Ham (X2)

Valioliiga: Newcastle joutui viime sarjapelissä tyytymään maalittomaan tasapeliin Crystal Palacen vieraana, vaikka niukka voitto olisi ollut paremmin linjassa pelitapahtumien kanssa. Liigacupin kaksiosainen ottelupari Southamptonia vastaan hoitui yhteismaalein 3–1. Ottelupareista jälkimmäisessä Bruno Guimaraes kärsi ulosajon ja on pelikiellossa lauantaina. Kärkipelaaja Alexander Isak koki myös kovia Southamptonia vastaan ja on todennäköisesti sivussa.

West Ham sai vihdoin ja viimein kaipaamansa voiton, kun se kaatoi edellisen Valioliiga kierroksen kotiottelussaan Evertonin maalipaikkoihin nähden reilusti 2–0. Maanantaina West Ham eteni jatkoon myös liigacupissa kaadettuaan Derbyn vieraskentällä 2–0. Hammers joutuu tulemaan edelleen toimeen ilman loukkaantunutta Gianluca Scamaccaa.

Newcastlen vahvat otteet ovat vieneet sen pelivoimassa Hammersia yli luokan verran edelle. Isäntiä painavat poissaolot ja rasitus vieraita enemmän, mutta noin 52 prosentin suosikkiasema on silti kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotivoitto nauttii liian suurta kannatusta ja alisuorittaneella West Hamilla on iskun paikka.

7 Middlesbrough–Blackpool FC (1)

Championship: Boro palasi rankasti odotukset alittaneet Sunderland-tappion jälkeen välittömästi voittokantaan voitettuaan kotiottelun Watfordia vastaan voitettiin ansaitusti 2–0. Täysi pistesaalis suoralta kilpakumppanilta tuli tarpeeseen niin itseluottamuksen kuin sarjatilanteenkin puolesta.

Blackpoolin edellinen voitto on kuukausien takaa, ja tilanne putoamisviivan alla on käymässä varsin tukalaksi. Blackpool on tosin pelannut vähemmän pelejä kuin valtaosa muista joukkueista, mutta täysiä pistepotteja kaivataan siitä huolimatta kipeästi.

Joukkueiden välinen tasoero on isäntien eduksi merkittävä ja Boro on kotikentällä noin 65 prosentin suosikki. Ison ennakkosuosikin peliprosentit ovat vakiossa koholla, mutta pienissä järjestelmissä ei selkeän ennakkosuosikin varmisteluihin ole varaa.

8 Swansea–Birmingham (1)

Championship: Swansean peliesityksissä on riittänyt vuodenvaihteen jälkeen hajontaa, eikä meno ole ollut aivan yhtä väkevää kuin syyskaudella. Viimeksi QPR:n vieraana pisteet tasattiin 1–1 ja tasaisissa merkeissä edenneet pelitapahtumat olivat linjassa niin ennakko-odotusten kuin loppulukemienkin kanssa.

Birmingham rämpii pahassa tappioputkessa sarjapeleissä. Viikonlopun 2–2-tasapeli cupissa Blackburniä vastaan tietää lisää rasitusta uusintaottelun muodossa, mikä ei ainakaan helpota uhkaavasti kohti putoamiskamppailun ydintä ajautuvaa Birminghamia.

Swansea on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja paremmista lähtökohdista otteluun pääsevä kotijoukkue on noin 55 prosentin suosikki. Swansea on vakiossa odotetusti hieman ylipelattu, mutta sen verran maltillisesti, että kotivoitto säilytetään riveissä varmana.

9 Reading FC–Watford (2)

Championship: Readingin tie cupissa nousi odotetusti pystyyn, kun Manchester Unitedin vieraana tuli 1–3-tappio. Otteet ovat jättäneet myös sarjapeleissä toivomisen varaa, kuten viimeksi tylyihin 0–4-loppulukemiin päättyneessä vierasottelussa Stokea vastaan.

Watford on jäänyt pelivoimassa kärkijoukkueista jälkeen, mistä hyvänä osoituksena viimeisin 0–2-tappio Boron vieraana. Sarjataulukossa Watford on edelleen sen verran hyvissä asemissa, että mikäli se pystyy parantamaan suoritustasoaan kevään edetessä, on Valioliigaan nousu realistinen tavoite.

Laadukkaampi Watford tuskin antaa Readingin yllättää uudelleen, kuten parin viikon takaisessa cup-kohtaamisessa. Selkeä ero perustasossa tekee Watfordista vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikin. Vakiossa oikean kannatuksen saanut Watford merkitään varmaksi.

10 Millwall–Sunderland (X2)

Championship: Millwall sai tarpeellisen huilin viikon peleistä ja pääsee jatkamaan alkuvuoden vahvaa virettä tuorein jaloin. Paikasta kuuden parhaan joukkoon joukkue on jäljessä vain muutaman hassun pisteen, joten tavoite on ehdottomasti realistinen. Pelivoimassakin Millwall kuuluu kymmenen parhaan joukkoon, mikä on sen pelaajamateriaaliin nähden vahva suorite.

Vahva on ollut myös Sunderlandin alkuvuoden vire. Viime viikonloppuna pisteet tasattiin cupissa Fulhamia vastaan 1–1 ja edessä on uusintaottelu hyvää kautta pelaavaa Valioliiga-joukkuetta vastaan. Sunderland suorittaa tällä hetkellä samalla tasolla, jolla se aloittikin kautensa, mutta pisteitä on toki kertynyt hieman peliesitysten oikeuttamaa runsaammin.

Tiedossa on kova kamppailu pisteistä kahden hyvävireisen joukkueen välillä. Isännät ansaitsevat kotiedun ja hieman korkeamman perustason turvin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa, eikä kohteesta löydy selkeää peli-ideaa. Isommissa järjestelmissä tukittava kohde.

11 Huddersfield–QPR (X2)

Championship: Huddersfield joutui taipumaan 0–2-tappioon Coventryn vieraana, vaikka pelitapahtumat etenivät loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Alla on kolme peräkkäistä matsia ilman täyttä pistesaalista, mutta isossa kuvassa Hudds on pelillisesti piristynyt siitä mitä se syyskauden puolella apeimmillaan esitti

QPR kärsi puolestaan Hullin vieraana ruman 0–3-tappion jääden myös pelillisesti kotijoukkueen jalkoihin. Voitot ovat karttaneet QPR:ää uuden valmennuksen alaisuudessa, eikä Neil Critchleylle voi antaa tunnustusta joukkueen suoritustason kohentamisesta reilun kuukauden ajalta.

Kumpikaan joukkue ei ole viime aikoina juhlinut voitoilla ja itseluottamukset ovat koetuksella. Selkeä ero perustasossa nostaa vierasjoukkueen niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Vakion alustava pelijakauma mukailee tässäkin kohteessa tarkasti todennäköisyysennusteita ja runsas rastitus on enemmän kuin paikallaan.

12 Preston–Bristol C (12)

Championship: Preston joutui taipumaan cupissa 0–3-tappioon kotikentällä Tottenhamia vastaan ja myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Sarjapeleissä Prestonin otteet ovat olleet melko tarkasti linjassa odotusten kanssa ja sarjasijoitus keskikastin tuntumassa on ansaittu.

Bristol sen sijaan jatkaa cup-taivaltaan, kun se selätti kotikentällä WBA:n vastoin ennakko-odotuksia 3–0. Vire on ollut kelvollinen myös sarjapelien puolella, kun tappio on vältetty neljästi peräkkäin, eikä peliesitysten laadussakaan ole ollut moitittavaa.

Preston on pelivoimassa hieman vieraitaan edellä, mutta Bristol on ollut viime viikot huomattavan vahvassa vireessä. Isännät ansaitsevat kotiedusta huolimatta vain niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosenteissa ei ole suurta vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsasmaalisuuteen kallellaan olevan ottelun hengessä rastitaan kummankin joukkueen voitot mukaan riveihin.

13 Luton–Stoke (X2)

Championship: Lutonin ottelutahti on ollut viime viikkoina tiivis. Edessä on jälleen uusintaottelu FA-cupissa, kun viime viikonlopun kotiottelu Grimsby Townia vastaan päättyi 2–2. Tiistain rästipeli Cardiffia vastaan voitettiin maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 1–0.

Stoke oli lähellä sekin joutua uusintaotteluun FA-Cupissa, mutta onnistui kääntämään kotiottelunsa Stevenagea vastaan loppuhetkillä ansaituksi 3–1-voitoksi. Sarjapeleissä otteet ovat ailahdelleet totutusti, mutta viimeisin 4–0-kotivoitto Readingin kustannuksella ylitti ennakko-odotukset kirkkaasti.

Luton on Stokea lähes luokan verran edellä pelivoimassa, mutta isännät saavat miinusta otteluruuhkan tuomasta rasituksesta. Luton on kotikentällä noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on tuntuvasti ylipelattu ja päätöskohteessa haetaan ohipeliä isännistä.