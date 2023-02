Tukholmalaisvuokralaiselle tipahti kirje, jonka lopusta paljastui todellinen yllätys

Östermalmilla sijaitsevan talon vuokralaiset saivat viime vuonna yllättävän kirjeen.

Jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic osti Tukholman Östermalmilta asuintalon yhdessä vaimonsa Helena Segerin kanssa.

Ruotsalaislehti Fastighetsvärldenin mukaan kiinteistössä sijaitsee yhdeksän asuntoa ja sillä oli hintaa 9,7 miljoonaa euroa (110 miljoonaa kruunua). Alue oli Ibrahimovicille tuttua jo entuudestaan, sillä hän on omistanut luksuskohteen samasta naapurustosta jo pidemmän aikaa.

AC Milanin hyökkääjän ostaman talon asunnot eivät olleet ostohetkellä tyhjillään, vaan niissä asusti vuokralaisia, joista yksi kertoi ikimuistoisesta hetkestä ruotsalaislehti Hem & Hyranille.

Vuokralainen oli nimittäin saanut talon uudelta omistajalta kirjeen, jonka lopputervehdys paljasti, kuka uusi vuokranantaja oikein oli.

– Ystävällisin terveisin, Zlatan ja Helena, kirjeessä kirjoitettiin.

Vuokralainen osasi ynnätä vinkit yhteen, sillä hän oli nähnyt Ibrahimovicin ja tämän vaimon kuljeksimassa alueella.

– Kun sain kirjeen ja näin nimet, mietin, että vau. Sitä en olisi osannut odottaa, vuokralainen totesi Hem & Hyranille.

Vaikka talon omistaa nykyisin kansainvälinen supertähti, asumiskuviot ovat pysyneet vuokralaisen mukaan täysin samoina.

– Kaikki on sujunut hyvin ja apua on saanut, jos sitä on tarvinnut.

Östermalmin asuntojen lisäksi Ibrahimovic omistaa useita kiinteistöjä eri puolilla Ruotsia.

41-vuotias konkarifutaaja tunnetaan kalliista maustaan, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että hän muistaa itseään aina syntymäpäivänä uudella luksusautolla.