Vakio: ManU hakee revanssia Crystal Palacesta – Brightonin hurja vire jatkuu

1 Manchester U–Crystal P (1)

Valioliiga: United joutui taipumaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 2–3-tappioon Arsenalin vieraana. Kahta viimeisintä Valioliigan ottelua lukuun ottamatta Unitedin esitykset ovat kuitenkin olleet vahvoja. Palace puristi tasapelin Newcastlea vastaan, kuten sitä edeltäneessä kotiottelussa Unitediakin vastaan, vaikkei ole pelillisesti vakuuttanut. United hakee revanssia ja paluuta voittokantaan ja lähtee otteluun selkeänä 67 prosentin suosikkina.

2 Wolverhampton–Liverpool (X2)

Valioliiga: Wolves jäi odotetun aseettomaksi 0–3-tappioon päättyneessä vierasottelussa Manchester Cityä vastaan. Liverpoolin tilanteessa ei ole kehumista. Edellisessä 0–0-tasapelissä Chelseaa vastaan sillä oli hetkensä, mutta kokonaisuutena esitys jäi alle odotusten. Wolves onnistui joukkueiden välisissä cupin otteluissa hyvin, mutta Liverpool lähtee otteluun silti useammin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina.

3 Brighton–Bournemouth (1)

Valioliiga: Brighton joutui tyytymään 2–2-tasapeliin vierasottelussa Leicesteriä vastaan, vaikka niukka voitto olisi kenties ollut pistejakoa perustellumpi lopputulos. Bournemouth piti pintansa 1–1-pistejakoon päättyneessä kotiottelussa Forestia vastaan, mutta tilanne on loukkaantumisten ja konkreettisen putoamisuhan myötä vaikea. Lähtökohdat ovat reilusti laadukkaamman Brightonin kannalta edullisemmat ja isännät ansaitsevat lähes 70 prosentin suosikkiaseman.

4 Brentford–Southampton (12)

Valioliiga: Brentford tasasi pisteet Leedsiä vastaan maalittomana päättyneessä vierasottelussa, eikä esityksellään olisi juuri enempää ansainnutkaan. Southamptonin tilanne muuttui entistä tukalammaksi Aston Villaa vastaan kärsityn 0–1-kotitappion myötä. Brentford on pelivoimassa vieraitaan siinä määrin edellä, että suosikkiasema kipuaa kotikentällä hieman yli 50 prosentin.

5 Aston Villa–Leicester (1)

Valioliiga: Villa esiintyi vahvasti napattuaan pisteet vierasottelussa Sotonia vastaan 1–0-voitolla. Leicester onnistui tasaamaan pisteet kotona Brightonia vastaan 2–2, vaikka jäi pelillisesti vieraita ennakko-odotusten mukaisesti askeleen jälkeen. Aston Villa on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

6 Newcastle U–West Ham (1)

Valioliiga: Newcastle joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Crystal Palacen vieraana, vaikka niukka voitto olisi ollut paremmin linjassa pelitapahtumien kanssa. West Ham sai vihdoin ja viimein kaipaamansa voiton, kun se kaatoi kotikentällä Evertonin ansaitusti 2–0. Newcastlen vahvat otteet ovat vieneet sen pelivoimassa Hammersia korkeammalle siinä määrin, että isännät ansaitsevat noin 56 prosentin suosikkiaseman.

7 Middlesbrough–Blackpool FC (1)

Championship: Boro palasi odotukset alittaneen Sunderland-tappion jälkeen voittokantaan voitettuaan kotiottelun Watfordia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Blackpoolin edellinen voitto on kuukausien takaa ja tilanne putoamisviivan alla on käymässä varsin tukalaksi. Joukkueiden välinen tasoero on isäntien eduksi merkittävä ja Boro on noin 65 prosentin suosikki.

8 Swansea–Birmingham (1)

Championship: Swansean peliesityksissä on riittänyt vuodenvaihteen jälkeen hajontaa, eikä meno ole ollut yhtä väkevää kuin syyskaudella. Birmingham rämpii pahassa tappioputkessa sarjapeleissä. Viikonlopun 2-2-tasapeli cupissa Blackburnia vastaan tietää lisärasitusta uusintaottelun muodossa. Swansea on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja paremmista lähtökohdista otteluun pääsevä kotijoukkue on noin 55 prosentin suosikki.

9 Reading FC–Watford (2)

Championship: Readingin tie cupissa nousi odotetusti pystyyn, kun Manchester Unitedin vieraana tuli 1–3-tappio. Otteet ovat jättäneet myös sarjapeleissä toivomisen varaa. Watford on jäänyt pelivoimassa kärkijoukkueita jälkeen, mistä osoituksena 0–2-tappio Boron vieraana. Laadukkaampi Watford tuskin antaa Readingin yllättää uudelleen, kuten parin viikon takaisessa cupin kohtaamisessa. Selkeä ero perustasossa tekee Watfordista noin 40 prosentin vierassuosikin.

10 Millwall–Sunderland (X2)

Championship: Millwall sai tarpeellisen huilin viikon peleistä ja pääsee jatkamaan alkuvuoden vahvaa virettä tuorein jaloin. Vahva on ollut myös Sunderlandin vire. Viikonloppuna pisteet tasattiin cupissa Fulhamia vastaan 1–1 ja edessä on uusintaottelu. Tiedossa on kova kamppailu pisteistä kahden hyvävireisen joukkueen välillä. Isännät nousevat kotiedun ja hieman korkeamman perustason turvin 44 prosentin suosikiksi.

11 Huddersfield–QPR (X2)

Championship: Huddersfield joutui taipumaan 0–2-tappioon Coventryn vieraana, vaikka pelitapahtumat etenivät loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. QPR kärsi puolestaan Hullin vieraana ruman 0–3-tappion jääden myös pelillisesti kotijoukkueen jalkoihin. Kumpikaan joukkue ei ole viime aikoina juhlinut voitoilla ja itseluottamus on koetuksella. Selkeä ero perustasossa nostaa vieraat niukaksi suosikiksi.

12 Preston–Bristol C (12)

Championship: Preston joutui taipumaan cupissa 0–3-tappioon kotikentällä Tottenhamia vastaan ja myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Bristol sen sijaan jatkaa cupissa taivaltaan selätettyään kotikentällä WBA:n vastoin ennakko-odotuksia 3–0. Preston on pelivoimassa hieman vieraitaan edellä, mutta Bristol on ollut viime viikot vahvassa vireessä. Isännät ansaitsevat niukan 40 prosentin suosikkiaseman.

13 Luton–Stoke (1X)

Championship: Lutonilla on edessä jälleen uusintaottelu, kun cupin mittelö Grimsbyä vastaan päättyi 2–2. Stoke oli lähellä kokea saman kohtalon, mutta onnistui kääntämään kotiottelunsa Stevenageä vastaan loppuhetkillä ansaitusti 3–1-voitoksi. Luton on Stokea lähes luokan verran edellä pelivoimassa ja kotikentällä hieman vajaan 50 prosentin suosikki.