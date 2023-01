Vakio: FA-cupissa isoja tasoeroja – Sunderland voi yllättää

Moni joukkue kierrättää pelaajiaan cupin neljännen kierroksen otteluissa.

1 Manchester U–Reading FC (1)

FA-Cup: United joutui taipumaan ansaittuun 2–3-tappioon Arsenalin vieraana. Kahta viimeistä Valioliigan ottelua lukuun ottamatta Unitedin esitykset ovat olleet laadukkaita, kuten viikolla pelatussa liigacupin 3–0-vierasvoitossa Forestin vieraana.

Reading romahti sarjapelissään 0–4-tappioon Stoken vieraana, eikä tekeminen ole muutenkaan häikäissyt. Edeltävän cup-kierroksen 2–0-voitto Watfordin kustannuksella oli yllätys, mutta tuolloin pelitapahtumiin nähden perustelu tulos.

Unitedin suosikkiaseman suuruus riippuu pelaajiston kierrätyksen määrästä, mutta kaikki muu kuin kotivoitto olisi iso yllätys. Lähtökohtaisesti kotivoitto toteutuu noin kahdeksan kertaa kymmenestä ja samoilla pelipinnoilla vakiossa merkattu kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin valintoihin varmaksi.

2 Preston–Tottenham (2)

FA-Cup: Preston nappasi viimeksi kahdella aikaisella osumalla 2–1-vierasvoiton Birminghamista, vaikkei ollut pelillisesti juuri kotijoukkuetta parempi. Edeltävällä cupin kierroksella kotiottelu heikompaa ja sarjapeleistä tuttua Huddersfieldia vastaan hoidettiin maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 3–1.

Tottenham kärsi samalla viikolla tappiot laadukkaita Arsenalia ja Cityä vastaan, ja tämä alleviivaa myös sen pelivoimassa tapahtunutta taantumista kärkinelikon ulkopuolelle. Maanantain vierasottelu paikallisvastustaja Fulhamia vastaan sentään voitettiin ansaitusti 1–0.

Tottenham kierrättänee jonkin verran normaalia avauskokoonpanoaan, mutta heikompaa Prestonia vastaan olisi hyvä hakea viime aikoina kortilla olleita onnistumisia. Vieraiden suosikkiasema kipuaa päälle 60 pinnan varamiehillä pelatenkin ja oikein pelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Fulham–Sunderland (12)

FA-Cup: Fulham on edennyt tuloksellisesti vahvassa vireessä ennen kahdessa viime ottelussa kärsittyjä 0–1-tappioita. Peliesitykset eivät isossa kuvassa ole olleet linjassa voittokulun kanssa ja sarjasijoitus yläpuoliskossa pelillisiin otteisiin nähden ansaitsematon.

Sunderland on esiintynyt väkevästi kauden uudelleen käynnistymisen jälkeen ja ollut yksi parhaista joukkueista. Viimeksi kotikentällä kaatui laadukkaampi Boro ansaitusti 2–0 ja joukkue pystyi ajoittaan jopa dominoimaan pelin virtausta.

Fulham on selkeä 65 prosentin suosikki, mutta hyvässä vireessä operoivalla Sunderlandilla on yllätyspotentiaalia. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinnaksi nostetaan kummankin joukkueen voitot.

4 Southampton–Blackpool FC (1X)

FA-Cup: Southampton joutui taipumaan 0–1-tappioon kotona Aston Villaa vastaan jääden myös pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Nuori joukkue sekä valmentaja ovat haastavan tilanteen edessä kamppaillessaan Valioliigan paikkansa puolesta. Tätä tavoitetta olisi priorisoitava cup-kilpailuiden edelle.

Blackpool on rämpinyt voitoitta sarjapeleissään ja edellisen cup-kierroksen 4–1-kotivoitto Forestista on harvoja valon pilkahduksia pitkään aikaan. Sarjapaikan säilyttäminen Championshipissä on kauden ainoa tavoite. Vaikka tavoitteeseen yltäminen on äärimmäisen tasaisen sarjatilanteen takia täysin omissa käsissä, on Blackpoolin suoritustason kohennuttava siitä mitä se on tämän vuoden puolella toistaiseksi ollut.

Kummallakin riittää päänvaivaa sarjapeleissäkin, mutta kiistaton ero perustasossa nostaa isännät yli 60 prosentin suosikkiasemaan. Oikein pelatun kotivoiton rinnalle voi harkita vaihtomerkin nostoa, sillä kummankin avauskokoonpano saattaa elää merkittävästi optimaaliseen tilanteeseen nähden.

5 Bristol C–West Bromwich (2)

FA-Cup: Bristol tasasi pisteet 1–1 kotiottelussa Blackburnia vastaan ja pistejako on linjassa tasaisissa merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa. Edellisellä cupin kierroksella peliesitys ylitti odotukset, kun Swansea kaatui kahden ottelun yhteismaalein 3–2.

WBA joutui taipumaan aikaisesta johtomaalistaan huolimatta 1–2-tappioon Burnleyn vieraana ansaiten niukan tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Samalla katkesi WBA:n pitkä tappioton jakso, jonka turvin se on kirinyt eroa kärkikuusikkoon viikko viikolta. Paikka kuuden sakissa näyttää nykyisellä suoritustasolla varsin todennäköiseltä.

WBA on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja niukka 45 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä niukasti alle todennäköisyysarvion ja hyvävireisen WBA:n vierasvoitto nostetaankin rohkeasti varmaksi.

6 Blackburn–Birmingham (1X)

FA-Cup: Rajusti sarjapeleissä ylisuorittanut Blackburn tasasi viimeksi pisteet Bristolin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Edellisellä cup-kierroksella kaatui toki Norwich vieraskentällä kelpoesityksen päätteeksi 1-0, joten täysin pelkän suotuisan varianssin voimin Rovers ei kautta ole operoinut.

Birminghamin itseluottamus romuttui entisestään, kun se hävisi kotona Prestonia vastaan 1–2. Peliesitys oli jälleen loppulukemia laadukkaampi, mutta kuudes peräkkäinen tappio tosiasia. Edellinen cup-kierros oli harvoja valon pilkahduksia, kun Ykkösliigan heikoimpiin lukeutuva Forest Green sentään selätettiin vieraskentällä 2–1.

Blackburn on kotiedun ja parempien lähtökohtiensa myötä noin 45 prosentin suosikki. Vierailla riittää päänvaivaa sarjapeleistä palautumisen kanssa, mutta Vakiossa Blackburn on keräämässä melko selvästi todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta. Vaihtomerkki kotivoiton rinnalle on kelpo peli-idea, mikäli Birmingham tuokin kentälle vahvan aloituskokoonpanon.

7 Ipswich T–Burnley (12)

FA-Cup: Ipswichin meno Ykkösliigan puolella näytti jo hyytyvän, ainakin mitä tulee sen toteutuneisiin tuloksiin, kun se ehti jäädä ennen viikkokierrosta neljästi peräkkäin ilman täyttä pistesaalista. Viikolla kotiottelussa Morecambea vastaan palattiin kuitenkin voittokantaan tyylikkäällä 4–0-voitolla.

Burnley on marssimassa vahvasti kohti suoraa nousua Valioliigaan. Viimeksi WBA:ta vastaan aikainen tappioasema käännettiin maalipaikkojenkin valossa ansaituksi 2–1-voitoksi. Nälkää ja itseluottamusta Vincent Kompanyn suojateilla riittää, sillä edellisellä cup-kierroksella kaatui Valioliigassa pahoissa vaikeuksissa oleva Bournemouth 4–2.

Joukkueet ovat kumpikin oman sarjansa eliittiä ja tasoero kapeampi kuin ehkä äkkiseltään saattaisi ajatella. Burnley on toki kiistatta laadukkaampi ja vieraissakin noin 45 prosentin suosikki. Vierailla ei kuitenkaan ole varaa aliarvioida Ipswichiä ja vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä uhrata vaihtomerkki.

8 Luton–Grimsby T (1)

FA-Cup: Luton kaatoi Wiganin vieraissa 2–0, vaikka pelitapahtumat etenivät selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Valmentajavaihdos ei ole heikentänyt Lutonia siinä määrin kuin ennakkoon ajateltiin ja mahdollisuudet Championshipin kuuden parhaan joukkoon ovat hengissä.

Kakkosliigassa operoiva Grimsby Town sinnittelee edelleen mukana cupissa, mutta taival on ollut tähän saakka todella suotuisa. Omassa sarjassaan alle keskimääräisen suorittava Grimsby ei säväytä Kakkosliigankaan puolella. Viikolla se taipui kärkijoukkueisiin lukeutuvan Swindonin käsittelyssä tylyyn 0–5-tappioon.

Tasoero on Lutonin eduksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin seitsemän kertaa kymmenestä. Vakiossa kotivoitto on kerännyt odotetusti todennäköisyysarviota ronskimman kannatuksen, mutta vaihtomerkeille löytyy parempaakin käyttöä tasaväkisemmistä otteluista.

9 Sheffield W–Fleetwood (1)

FA-Cup: Sheffield on äitynyt hurjaan vireeseen. Viimeisin 1–0-kotivoitto juuri Fleetwoodista oli kuudes peräkkäinen ja mukaan mahtuu edellisen cup-kierroksen 2–1-voitto vahvan Newcastlen kustannuksella. Vuoden lopulla nähty suvantovaihde on selätetty ja Sheffield on jälleen matkalla kohti suoraa nousua Championshipiin.

Fleetwood esitti sekin vahvoja otteita edellisellä cup-kierroksella, kun ennakkoon erittäin haasteellinen kotiottelu QPR:ää vastaan voitettiin 2–1. Ykkösliigassa otteet ovat kuitenkin olleet melko vaisuja ja viikkokierroksella Fleetwood joutui taipumaan 0–2-kotitappioon laadukkaampaa Portsmouthia vastaan.

Sheffield dominoi joukkueiden välistä sarjapeliä täysin ja on jälleen lähes 70 prosentin suosikki. Kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta ison tasoeron sekä vieraiden viikkopelin rasituksen myötä on kotivoitto naulattava varmaksi.

10 Middlesbrough–Watford (1)

Championship: Boron peliesitys jäi rajusti ennakko-odotuksista, kun se hävisi Sunderlandin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Syyskauden loppupuolella tehty valmennusvaihdos tuntuu onnistuneelta ja alkukaudesta pahasti itseluottamuksensa menettänyt Boro on esiintynyt pääasiassa laadukkaan pelaajamateriaalinsa oikeuttamalla tasolla.

Watford hyytyi viimeksi kotikentällään 1–1-tasapeliin Rotherhamia vastaan, vaikka olisi ansainnut pelitapahtumien hallinnallaan vähintäänkin niukan voiton. Watford on jäänyt pelivoimassa melko selvästi jälkeen muista nousijakandidaateista, mutta asemat sarjataulukossa ovat vahvat ja paikka kuuden sakissa varsin todennäköinen.

Boro on kivunnut hyvien esitystensä myötä pelivoimassa Watfordin edelle. Isännät ansaitsevat kotikentällä noin 46 prosentin suosikkiaseman. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen, ja kohteessa on tyytyminen parempivireisen Boron voittoon.

11 Coventry C–Huddersfield (12)

Championship: Coventry joutui taipumaan viime kierroksella 2–4-tappioon kotikentällä Norwichia vastaan. Tappio oli pelillisesti ansaittu, vaikka ottelussa viimeisteltiin maaleja selvästi maalipaikkojen laatua runsaammin. Coventryn kausi on jäämässä selvästi alle odotusten, eikä kevätkauden startti ole antanut lupauksia muutoksista syksyllä nähtyyn suorittamiseen.

Huddersfieldin viime kierroksen ottelu Blackpoolia vastaan siirtyi, mutta viime viikkojen vire on ollut vahvaa. Pesäeroa putoamisuhkaan on tehty niin tuloksellisesti kuin pelivoimankin puolesta. Sarjapaikan säilyttäminen näyttää tällä haava selvästi todennäköisemmältä kuin ennen maajoukkuetaukoa.

Joukkueiden välinen tasoero on Coventryn eduksi selkeä ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä hieman yli 50 pinnan. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja vaihtomerkkiä on syytä harkita ainakin isommissa järjestelmissä kotivoiton rinnalle.

12 Hull–QPR (12)

Championship: Hull hävisi kärkijoukkue Sheffieldin käsittelyssä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Kovin panostuksin kauteen lähtenyt Hull ei ole toistaiseksi yltänyt ennakko-odotusten mukaiselle tasolle. Avauskokoonpanossa on laadukkaita yksilöitä, mutta kokonaisuutena suoritustaso ailahtelee liikaa.

QPR tasasi pisteet kotikentällään Swanseaa vastaan 1–1 ja myös pelitapahtumat etenivät tasaväkisissä merkeissä. Isossa kuvassa kuukauden takaisen valmentajavaihdon onnistumisesta on vaikea sanoa mitään. Voitot karttavat, mutta peliesitykset ovat olleet pääasiassa linjassa odotusten kanssa.

QPR on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että marginaalinen 36 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion peliprosentit ovat tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja runsas rastitus on ympäripyöreässä kohteessa tarpeen.

13 Peterborough–Portsmouth (1)

Ykkösliiga: Peterborough on edelleen vahvasti ehdolla Ykkösliigan kuuden parhaan joukkoon ja sen myötä nousukarsintoihin. Viimeisin 2–0-vierasvoitto Port Valen kustannuksella oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu.

Portsmouth jatkoi voittojen tiellä toisessa ottelussa peräkkäin, kun heikompi Fleetwood kaatui vieraissa 2–0. Täydet pistesaaliit peräkkäisissä otteluissa tulivat tarpeeseen, sillä näitä edeltänyt pitkä voitoton jakso sysäsi joukkueen jo selvälle takamatkalle nousukarsintakamppailusta.

Peterborough on joukkueista pykälän verran laadukkaampi. Vieraille viikkopelistä kertynyt rasitus on laskettava miinukseksi. Peterborough ansaitsee kotikentällä noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään kohteessa varmaksi.