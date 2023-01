Vakio: FA-cupissa isot tasoerot – Boron kotiputki jatkuu

Moni joukkue todennäköisesti kierrättää pelaajiaan cupin neljännen kierroksen otteluissa.

1 Manchester U–Reading FC (1)

FA-cup: United joutui taipumaan pelitapahtumiin nähden ansaittuun 2–3-tappioon Arsenalin vieraana. Kahta viimeistä Valioliigan ottelua lukuun ottamatta Unitedin esitykset ovat ylittäneet viime aikoina odotukset. Reading romahti sarjapelissään 0–4-tappioon Stoken vieraana. Unitedin suosikkiaseman suuruus riippuu pelaajiston kierrätyksen määrästä, mutta kaikki muu kuin kotivoitto olisi iso yllätys.

2 Preston–Tottenham (2)

FA-cup: Preston nappasi kahdella aikaisella osumalla 2–1-vierasvoiton Birminghamista, vaikkei ollut pelillisesti juuri kotijoukkuetta parempi. Tottenham on kärsinyt tappiot laadukkaita Arsenalia ja Cityä vastaan, mutta jäänyt myös pelivoimassa jälkeen Valioliigan top-4-joukkueista. Prestonia vastaan on hyvä hakea onnistumisia ja suosikkiasema kipuaa päälle 60 pinnan vieraskentällä ja varamiehillä pelatenkin.

3 Fulham–Sunderland (12)

FA-cup: Fulham on edennyt tuloksellisesti vahvassa vireessä, jos ei oteta lukuun viimeisintä 0–1-tappiota Newcastlen vieraana. Peliesitykset eivät kuitenkaan ole olleet linjassa voittokulun kanssa. Sunderland on esiintynyt väkevästi kauden uudelleen käynnistymisen jälkeen. Viimeksi kotikentällä kaatui laadukkaampi Boro ansaitusti 2–0. Fulham on selkeä 65 prosentin suosikki, mutta vierailla on yllätyspotentiaalia.

4 Southampton–Blackpool FC (12)

FA-cup: Southampton joutui taipumaan 0–1-tappioon kotona Aston Villaa vastaan jääden myös pelillisesti heikommaksi osapuoleksi. Blackpool on rämpinyt voitoitta sarjapeleissään ja edellisen cup-kierroksen 4–1-kotivoitto Forestista oli harvoja valonpilkahduksia pitkään aikaan. Kummallakin riittää päänvaivaa sarjapeleissäkin, mutta kiistaton ero perustasossa nostaa kotijoukkueen yli 60 prosentin suosikiksi.

5 Bristol C–West Bromwich (X2)

FA-cup: Bristol tasasi pisteet 1–1 kotiottelussa Blackburnia vastaan ja pistejako on linjassa tasaisissa merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa. WBA joutui taipumaan aikaisesta johtomaalistaan huolimatta 1–2-tappioon Burnleyn vieraana ja ansaitsi niukan tappionsa myös maalipaikkojen valossa. WBA on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja niukka vierassuosikki.

6 Blackburn–Birmingham (1X)

FA-cup: Rajusti sarjapeleissä ylisuorittanut Blackburn tasasi pisteet Bristolin vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Birminghamin itseluottamus romuttui entisestään, kun se hävisi kotona Prestonia vastaan 1–2. Peliesitys oli jälleen loppulukemia laadukkaampi, mutta kuudes peräkkäinen tappio tosiasia. Blackburn ansaitsee kotiedun ja parempien lähtökohtien myötä noin 45 prosentin suosikkiaseman.

7 Ipswich T–Burnley (12)

FA-cup: Ipswich on hyytynyt pahasti ainakin tuloksellisesti, kun se on jäänyt Ykkösliigassa neljästi peräkkäin ilman voittoa. Peliesitykset eivät kuitenkaan ole jääneet merkittävästi odotuksista. Burnley on marssimassa vahvasti kohti suoraa nousua Valioliigaan. Viimeksi WBA:ta vastaan aikainen tappioasema käännettiin 2–1-voitoksi. Kiistatta laadukkaampi Burnley on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki.

8 Luton–Grimsby (1)

FA-cup: Luton kaatoi Wiganin vieraissa 2–0, vaikka pelitapahtumat etenivät selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Kakkosliigan Grimsby sinnittelee yhä mukana cupissa, mutta taival on ollut tähän saakka todella suotuisa. Tasoero on Lutonin eduksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin seitsemän kertaa kymmenestä.

9 Sheffield W–Fleetwood (1)

FA-cup: Sheffield on äitynyt hurjaan vireeseen. Viimeisin 1–0-kotivoitto juuri Fleetwoodista oli kuudes peräkkäinen ja mukaan mahtuu edellisen cup-kierroksen 2–1-voitto vahvasta Newcastlesta. Fleetwood pelasi sekin viimeksi cupissa hyvän pelin, kun se selätti kotikentällään QPR:n 2–1. Sheffield dominoi joukkueiden välistä sarjapeliä täysin ja on jälleen lähes 70 prosentin suosikki.

10 Middlesbrough–Watford (1)

Championship: Boron peliesitys jäi rajusti ennakko-odotuksista, kun se hävisi Sunderlandin vieraana ansaitusti 0–2. Watford hyytyi kotikentällään 1–1-tasapeliin Rotherhamia vastaan, vaikka olisi ansainnut pelin hallinnallaan niukan voiton. Boro on pelivoimassa Watfordia edellä ja kotikentällä noin 46 prosentin suosikki.

11 Coventry C–Huddersfield (1)

Championship: Coventry joutui taipumaan 2–4-tappioon kotikentällä Norwichia vastaan. Tappio oli pelillisesti ansaittu, vaikka ottelussa viimeisteltiin maaleja selvästi maalipaikkojen laatua runsaammin. Huddersfieldin ottelu Blackpoolia vastaan siirtyi, mutta viime viikkojen vire on ollut vahvaa ja pesäero putoamisuhkaan kasvanut. Ero perustasossa tekee isännistä kuitenkin hieman yli 50 prosentin ennakkosuosikkeja.

12 Hull–QPR (12)

Championship: Hull hävisi kärkijoukkue Sheffieldin käsittelyssä ansaitusti 0–1. QPR tasasi pisteet kotikentällään Swanseaa vastaan 1–1 ja myös pelitapahtumat etenivät tasaväkisissä merkeissä. QPR on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että marginaalinen vierassuosikkiasema on perusteltu.

13 Peterborough–Portsmouth (1)

Ykkösliiga: Peterborough on edelleen vahvasti ehdolla kuuden parhaan joukkoon ja nousukarsintoihin. Viimeisin 2–0-vierasvoitto Port Valesta oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Portsmouth palasi voittokantaan 2–0-voitolla Exeteristä, mutta sitä edeltänyt voitoton jakso on syössyt sen kauas kärkikahinoista. Isännät ansaitsevat hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.