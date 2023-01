Nolo video herätti raivon somessa – supertähdet palkittiin karulla tavalla

FC Barcelona voitti Super Cupin suvereenisti. Palkintojenjakoseremonia kuumensi tunteita sosiaalisessa mediassa.

FC Barcelona voitti Espanjan naisten Super Cupin sunnuntaina, kun se löi finaalissa Real Sociedadin selvin 3–0-lukemin.

Katalonialaisnaiset olivat yhtä hymyä voitetun suurpokaalin jälkeen. Ottelun jälkeen suurin huomio on kuitenkin keskittynyt voittoa seuranneeseen palkintoseremoniaan, joka ei huokunut glamouria.

Kentän laidalla ei ollut ainuttakaan Espanjan jalkapalloliiton RFEF:n pamppua ujuttamassa mitaleita upeaan saavutukseen yltäneiden pelaajien kaulaan.

Twitterissä levisi kiusallinen video tilanteesta, jossa pelaajat hakivat mitalinsa itse kentän laidalla olleelta pöydältä.

Video nostatti nopeasti someraivon.

– Luis Rubiales (RFEF:n toimitusjohtaja) myi miesten Super Cupin Saudi-Arabialle miljoonan dollarin voitolla. Samaan aikaan naisten Super Cupin voittajan FC Barcelonan pelaajien on itse haettava ja ripustettava mitalinsa. Säälittävää, eräs käyttäjä puhisi.

– Tämä on ”mitalien jako”, jonka Espanjan jalkapalloliitto on järjestänyt Super Cupiin. Tämä on noloa, ja toivon, että Barca vaatii selityksen ja anteeksipyynnön, toinen totesi.

RFEF vastasi kohuun julkaisemalla tiedotteen, jonka mukaan palkintojenjaossa oli noudatettu ennalta määritettyä protokollaa. Liiton mukaan samaa kaavaa käytettiin myös miesten Espanjan cupin päätteeksi viime vuonna.

ESPN:n mukaan Copa del Reyn viimevuotisen finaalin jälkeen voittajajoukkue Real Betisin pelaajat saivat mitalinsa oman joukkueensa henkilökunnan jakamina.

Barcelonan pelaajien ilo oli ylimmillään.

Real Sociedadia edustava Sanni Franssi pelasi Super Cupin finaalissa 33 minuuttia.