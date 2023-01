Vakio: Newcastle ja West Ham eivät kaipaa vaihtomerkkiä – Watford viikon varma

Championshipissä löytyy useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Crystal P–Newcastle U (2)

Valioliiga: Palace kärsi viikonloppuna 0–1-tappion Chelsean vieraana ja ansaitsi niukan tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Viikolla pelatusta rästiottelusta Manchester Unitedia vastaan joukkue onnistui puristamaan 1–1 tasapeli, ja myös peliesitys oli kelvollinen. Palace joutuu tulemaan lauantainakin toimeen ilman ykköstoppari Joachim Andersenia.

Newcastlen hurja vire ei ota laantuakseen, kun se taisteli itsensä loppuhetkillä 1–0-voittoon Fulhamia vastaan. Newcastle on sarjataulukossa ansaitusti neljäntenä ja noussut myös pelivoimassa muun muassa Tottenhamin ja Chelsean kanssa samalle tasolle, mitä voi pitää todella hurjana saavutuksena. Newcastlen avainpelaajiin lukeutuva Bruno Guimares sai viimeksi Fulhamia vastaan vamman, joka pitää hänet sivussa lauantain ottelusta.

Palacen palautumisaika jää viikolla pelattavan rästipelin takia lyhyeksi ja Newcastle nousee perustason sekä lepoedun myötä hieman yli 50 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa oikein pelattua ja vahvassa vireessä oleva Newcastle merkitään varmaksi.

2 Leicester–Brighton (2)

Valioliiga: Leicesterin peliesitys jäi pahasti jälkeen odotuksista, kun se hävisi Forestin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Viime viikkoina niin peliesitykset kuin tuloksetkin ovat olleet vaatimattomia, mistä ainakin osa menee poissaolojen piikkiin. Leicesterin tärkein pelaaja James Maddison lähestyy pelikuntoa, mutta on tuskin vielä lauantaina avauskokoonpanossa.

Brighton pelasi yhden kauden parhaista otteluistaan, kun se kaatoi kotikentällä Liverpoolin 3–0. Voitto oli maalipaikkojen valossa täysin ansaittu ja Brighton selvästi vieraitaan kaikilla osa-alueilla edellä. Brightonin syyskauden paras pelaaja Leandro Trossard siirtyy Arsenaliin, mutta miehen ollessa poissa viime viikot Brightonin peli on kulkenut jopa ajoittain paremmin kuin Trossardin vielä pelatessa.

Ottelusta on syytä odottaa vähintään yhtä vauhdikasta kuin kauden aikaisemmasta kohtaamisesta. Laadukkaampi Brighton ansaitsee lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Brighton nauttii hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta sen menestystä suosivat asetelmat antavat syyn painottaa sitä varmana hieman ylipelattunakin.

3 West Ham–Everton (1)

Valioliiga: Voitot karttavat Hammersia. Viimeksi se jäi jälleen tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta ilman palkintoa hävittyään vierasottelun Wolvesia vastaan 0–1. West Hamin pistesaldo on odottamaan nähden lähes kymmenen pistettä pakkasella, joten melkoisesta epäonnesta voidaan puhua, kun kausi on vasta hieman yli puolen välin.

Evertonin vaikeudet saivat jatkoa, kun se hävisi kotikentällä Sotonia vastaan epäonnisesti 1–2. Jos Evertonin tekeminen on ollut tällä kaudella kentän tasolla sekavaa niin sitä se tuntuu olevan myös seuran taustoilla. Tappio lauantaina tietänee potkuja manageri Frank Lampardille, vaikka tosiasiassa ongelmat voivat olla syvemmälläkin seurajohdossa.

West Hamin itseluottamus on kenties vielä Evertoniakin pahemmin koetuksella, mutta tulos tulee näillä esityksillä ennemmin tai myöhemmin. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä ja vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Southampton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Southampton pääsi viimein voiton makuun myös sarjapeleissä, kun se onnistui yllättämään Evertonin vieraissa tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–1. Lutonista juuri ennen maajoukkuetaukoa Sotonin peräsimeen tullut Nathan Jones on kovan haasteen edessä, mutta nuoressa joukkueessa on toki potentiaalia nähtyä parempaan.

Aston Villa voitti vkotikentällään Leedsin 2–1, mutta täysi pistesaalis jäi tällä erää Villa Parkille maalipaikkoihin nähden onnekkaasti. Unai Emery on saanut Villasta enemmän irti mitä edeltäjänsä syyskaudella sai, mutta otteisiin on löydettävä tasaisuutta.

Ero perustasossa puhuu Villan puolesta siinä määrin, että niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

5 Bournemouth–Nottingham (X2)

Valioliiga: Bournemouthin tilanne on synkkä. Viimeisin 0–2-tappio Brentfordin vieraana oli neljäs peräkkäinen ja loukkaantumiset ovat vaivanneet joukkuetta kauden uudelleen käynnistymisestä asti. Viimeisimpänä lasarettiin joutuivat tärkeät avauskokoonpanon pelaajat Dominic Solanke ja Lewis Cook.

Forest esiintyi jälleen kotikentällään odotettua paremmin, kun se kaatoi Leicesterin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Ottelu oli samalla Forestille kolmas peräkkäinen ilman tappiota ja myös peliesitykset ovat olleet kelvollisia. Piristyneet otteet saattavat jäädä lyhytaikaisiksi, sillä myös Forestilla on loukkaantumishuolia. Ykkösvahti Dean Henderson joutuu sivuun useiksi viikoiksi ja myös useat muut avauskokoonpanon pelaajat kärsivät pienemmistä vammoista.

Isäntien itseluottamus on koetuksella, kun taas Forest on ollut viime viikot hyvässä vireessä. Loukkaantumiset vaikeuttavat kuitenkin kummankin joukkueen tekemistä siinä määrin, että vaikutuksen tarkka arviointi on haastavaa. Bournemouth on kotiedun turvin marginaalinen 36 prosentin suosikki ja runsas rasitus on kohteessa enemmän kuin paikallaan.

6 Watford–Rotherham (1)

Championship: Watford pelasi viimeksi varsin tasapainoisen ottelun ja hoiti selvästi heikomman Blackpoolin kotikentällä ansaitusti 2–0. Watford on nousukarsintoja ajatellen hyvissä asemissa sarjan kolmantena, mutta pelaajamateriaalista olisi revittävissä irti vielä nykyistä enemmänkin tehoja.

Rotherham hurjasteli kotikentällään 4–0-voittoon Blackburnista. Vaikka peli etenikin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä, ansaitsi se voittonsa. Isossa kuvassa Rotherham on ansainnut aivan liikaa pisteitä ja kuuluisi putoamisviivan alle jääville sijoituksille.

Ero perustasossa on Watfordin eduksi Championshipin standardeilla huima ja kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa selkeän ennakkosuosikin kannatus on mennyt odotetusti yli todennäköisyysarvion, mutta ainakaan pienissä järjestelmissä ei ison suosikin varmisteluihin ole varaa.

7 Bristol C–Blackburn (1)

Championship: Bristol onnistui kaatamaan kotiottelussaan Birminghamin 4–2 ja esiintyi selvästi ennakko-odotuksia väkevämmin. Pelivoima rankingissa Bristol löytyy sijalta 16. ja sarjataulukosta sijalta 17., joten se on saanut melko tarkasti sen mitä on peliesityksillään ansainnutkin.

Blackburn on sarjataulukossa edelleen kuuden sakissa, vaikka kuuluu pelivoimaltaan harmaaseen keskikastiin. Viimeksi tuli 0–4-tappio rankingjumbo Rotherhamin vieraana, mikä alleviivaa Roversin entisestään onnekasta pistesaldoa.

Bristol ei ole pelivoimaltaan ainakaan vieraita heikompi ja ansaitsee kotikentällä noin 46 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja Bristol naulataan varmaksi, sillä Rovers ratsastaa edelleen rajusti varianssin onnekkaammalla puolella.

8 Stoke–Reading FC (1)

Championship: Stoke jäi kärkijoukkue Sheffieldin jalkoihin ja kärsi ansaitun 1–3-tappion. Tappio oli Stokelle kolmas peräkkäinen. Suoritustasosta kertovien tunnuslukujen valossa Stoke vastaa lähes täydellisesti sarjan keskimääräistä joukkuetta, joten sarjasijoitus on siihen nähden alakanttiin.

Reading onnistui puristamaan pisteen 2–2-tasapelistä kotikentällä QPR:ää vastaan, vaikka jäikin pelitapahtumien valossa melko selvästi heikommaksi osapuoleksi. Readingilta löytyy viime kausien tapaan tulivoimaa ja laatuyksilöitä hyökkäyspäästä, mutta kokonaisuutena se jää pykälän verran keskitason alapuolelle.

Stoke on rankingissa luokan verran vieraita korkeammalla ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä lähes 50 pinnan tuntumaan. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla kelpuutetaan Stoke riveihin varmaksi.

9 Blackpool FC–Huddersfield (X2)

Championship: Blackpool kärsi odotetun ja pelitapahtumien mukaisen 0–2-tappion laadukkaamman Watfordin vieraana. Blackpool oli pitkään toteutuneita tuloksiaan paremmin esiintynyt ryhmä, mutta maajoukkuetauon jälkeiset vaisut otteet ovat laskeneet myös sen pelivoimassa kolmen heikoimman joukkueen sakkiin.

Huddersfield onnistui tasaamaan pisteet Hullin vieraana 1–1. Positiivista oli peliesitys, jolla joukkue olisi ansainnut ottelusta täyden pistesaaliin. Huddersfield on esiintynyt kauden uudelleen käynnistymisen jälkeen aiempaa laadukkaammin ja putoamisen välttäminen näyttää tällä haavaa realistiselta tavoitteelta.

Iso ottelu kahden putoamiskurimuksessa kamppailevan ryhmän välillä. Blackpool on vain kotiedun turvin noin 39 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa Blackpool on merkitty lähes kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan, joten pelivalinta on syytä rakentaa kelvollisesti viime aikoina esiintyneen Huddersfieldin varaan.

10 Birmingham–Preston (X2)

Championship: Birminghamin heikot otteet saivat jatkoa, kun se hävisi Bristolin vieraana 2–4. Tappio oli jo neljäs peräkkäinen ja myös peliesitykset ovat jääneet selvästi jälkeen odotuksissa ainakin otteluissa, joissa vastustajat eivät ole olleet sarjan terävintä kärkeä.

Preston romahti sekin yllättävän selkeään 0–4-tappioon kotikentällä Norwichia vastaan. Viime viikot ovat olleet Prestonille tuloksellisesti vaikeita, mutta isossa kuvassa kauden suoritustaso on vastannut melko tarkasti odotuksia.

Birminghamin peliesitykset ovat olleet viime aikoina linjassa heikkojen tulosten kanssa, mutta kotietu pitää sen vielä Prestonia vastaan marginaalisena 36 prosentin suosikkina. Vakiossa Birmingham on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, joten ylipelattu kotivoitto on syytä jättää pois riveistä.

11 Cardiff C–Millwall (2)

Championship: Cardiff tasasi pisteet kotikentällä Wigania vastaan 1–1, mutta jäi selvästi heikommaksi osapuoleksi, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Cardiff on voittanut viimeksi ennen MM-kisataukoa ja on enää ohuesti putoamisviivan yläpuolella. Matkaan on mahtunut epäonnea, mutta viime viikkojen vire on ollut vaisu.

Millwall jatkoi kelpo esityksiään, vaikka hävisi Boron vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Alkukausi oli Millwallille selvästi odotettua haasteellisempi, mutta mitä pidemmälle kausi on edennyt, sitä paremmin se on saanut pelinsä tutuille raiteille. Millwallin sijoitus kahdeksantena on melko tarkka kuvaus myös sen todellisesta suoritustasosta.

Cardiff ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan toisin kuin Millwall, joka ansaitsee laadukkaampana ryhmänä marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Millwall on niukasti ylipelattu, mutta pienissä järjestelmissä hyvävireistä Millwallia on syytä painottaa varmana.

12 QPR–Swansea (X2)

Championship: Voitot ovat olleet viime aikoina QPR:n kohdalla tiukassa. Viimeksi pisteet tasattiin Readingin vieraana vahvasta pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 2–2. Kokonaisuutena Neil Critchleyn alaisuudessa pelatut viisi ottelua ovat olleet askel positiivisempaan suuntaan, mitä tulee QPR:n pelivoiman kehitykseen.

Swansea hyödynsi miesylivoiman täysmääräisesti kaadettuaan Sunderlandin vieraskentällä pelitapahtumiin nähden loogisesti 3–1. Swansea ei vielä yltänyt aivan samalle tasolle, jolla se ennen MM-kisataukoa parhaimmillaan oli, mutta mahdollisuudet kuuden joukkoon ovat olemassa.

QPR on pelivoimassa Swanseaa perässä, mutta kotietu pitää sen niukkana 38 prosentin suosikkina. Vakiossa isäntien kannatus on menossa todennäköisyysarviota suuremmaksi, joten pelivalintaa on syytä harkita vierasjoukkueen laidasta.

13 Wigan–Luton (1X)

Championship: Wigan esiintyi vahvasti Cardiffia vastaan ja olisi voinut jopa voittaa 1–1-lukemiin päättyneen vierasottelun. Wigan on sarjataulukon hännillä, mutta kokenut muita peräpään joukkueita runsaammin epäonnea. Ero putoamisviivan yläpuolelle on siinä määrin niukka, että mahdollisuudet sarjapaikan säilyttämiseen ovat hyvät.

Luton menetti aikaisen kahden maalin johtoaseman 2–3-tappioon päättyneessä kotiottelussa WBA:ta vastaan, mutta jäi myös maalipaikkojen valossa alakynteen. Lutonin otteet ovat ailahdelleet loogisesti valmentajavaihdoksen jälkeen. Pelaajamateriaalissa on laatua kuuden parhaan sakkiin, mutta kevätkauden on onnistuttava täydellisesti.

Joukkueet kohtasivat toisensa kuluneella viikolla FA-cupin uusintaottelussa. Luton voitti lopulta Wiganin kotikentällä pelatun uusinnan 2–1, mutta Wigan ei tälläkään kertaa jäänyt täysin aseettomaksi. Joukkueilla on hyvä tuntuma toistensa pelaamisesta ja ero perustasossa nostaa Lutonin noin 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa vieraiden mahdollisuudet on yliarvioitu ja pelivalinta kohdistuu alipelatun Wiganin menestykseen.