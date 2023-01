Cristiano Ronaldo katkaisi välit luottomieheensä – tämän takia supertähden mitta tuli täyteen

Cristiano Ronaldo ei ollut tyytyväinen agenttinsa Jorge Mendesin toimiin, kertoo ESPN lähteisiinsä viitaten. Tilanne kärjistyi loppuvuodesta.

Portugalilainen Jorge Mendes on yksi maailman johtavista jalkapallon parissa työskentelevistä pelaaja-agenteista. Mendesin nykyisiin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa tulevaisuuden nimet Darwin Nunez ja Joao Felix sekä valmentajalegenda Jose Mourinho.

Kaikkein tunnetuin Mendesin suojateista on kuitenkin Cristiano Ronaldo. Mendes on hoitanut 37-vuotiaan tähtipelaajan asioita koko tämän uran ajan. ESPN:n tietojen mukaan kaksikon suhde on katkennut. Portugalilainen Publico-lehti kertoi asiasta jo aikaisemmin, ja nyt vyyhtiin on saatu lisävalaistusta.

Alkusyynä kaksikon eroon oli pelaajan pettymys Mendesin kontribuutioon viime kesän siirtoneuvotteluissa. Ronaldo edusti viime keväänä Manchester Unitedia, mutta kun seura ei selviytynyt Mestarien liigaan hyökkääjätähti alkoi vilkuilla muihin suuntiin. Hän patisti Mendesin neuvottelemaan Mestarien liigassa pelaavien seurojen kanssa.

Mendes kävikin neuvotteluja Chelsean, Atletico Madridin ja Sporting Lissabonin kanssa, mutta niissä ei päästy yhteisymmärrykseen. ESPN:n tietojen mukaan Chelsean osaomistaja Todd Boehly olisi ollut valmis palkkaamaan Ronaldon, mutta tuolloin managerin pallilla istunut Thomas Tuchel torppasi suunnitelman.

Ronaldo jäi Old Traffordille, mutta syksy 2022 oli suuri pettymys. Hollantilaismanageri Erik ten Hag ei juuri antanut vastuuta Ronaldolle. Kun marras-joulukuussa pelattu MM-turnauskin meni alakanttiin, Ronaldon tähti oli laskussa tammikuun siirtoajan koittaessa.

Eikä Mendes onnistunut pelastamaan tilannetta. Ronaldo oli purkanut sopimuksensa ManUn kanssa marraskuussa ja oli vapaa siirtymään uuteen seuraan, mutta siitä huolimatta Mendes ei kyennyt löytämään hänelle laadukasta joukkuetta Euroopasta.

Kun Mendes ei onnistunut pyrinnöissään, Ronaldo pitkäaikainen henkilökohtainen neuvonantaja Ricardo Regufe otti vastuuta siirtoneuvotteluista. Ja nyt suunnaksi vahvistui Saudi-Arabia ja Al Nassr -seura, jota Mendes oli pitänyt ainoana vaihtoehtona.

ESPN:n tietojen mukaan Ronaldon ja Al Nassrin välissä neuvotteluissa ei ollut virallisesti agenttia mukana, mikä nosti esiin spekulaatiot Ronaldon ja Mendesin yhteistyön päättymisestä.

Mendesin agenttitoimisto Gestifute ei vastannut ESPN:n haastattelupyyntöön.