Youssofa Moukokon todellinen ikä herättää kysymyksiä Saksassa.

Borussia Dortmundin Youssofa Moukoko on jalkapallon suurlahjakkuus, jonka teot ovat häikäisseet Bundesliigassa ja Mestarien liigaa myöten.

18-vuotias saksalainen on rikkonut useita ennätyksiä. Hän on mm. Bundesliigan historian nuorin maalintekijä. Hän debytoi jo kaudella 2020–21 ja on tällä kaudella iskenyt kuusi maalia 14 liigaottelussa.

Moukoko syntyi Kamerunissa, mutta hänet adoptoitiin Saksaan vuonna 2014.

Tällä viikolla paljastui kuitenkin kova väite nuoresta hyökkääjästä. Kyse on siitä, miten nuori tämä nuori mies on. Papereissa lukee syntymäajan kohdalla 20. marraskuuta 2004. Saksasta kantautuneiden väitteiden mukaan kuitenkin Moukoko ei olisikaan 18-vuotias vaan 22-vuotias eli syntynyt vuonna 2000.

Viime viikolla Kamerunin U17-maajoukkue valmistautui peliinsä. Pelin yhteydessä selvisi, että 21 joukkueen 30 pelaajasta ei läpäissyt ikätarkastusta.

Epäilyt ovat langenneet myös Moukokoon, jonka todellista ikää on epäilty Saksassa aiemminkin.

Tuoreiden väitteiden mukaan Moukokon adoptioisä olisi viime vuonna toimittanut toimittajalle syntymätodistuksen, jossa Moukokon syntymävuosi olisi vuosi 2000. Varmuutta pelaajan ilmoitetun iän todenperäisyydestä ei ole. Moukokoa itseään ei myöskään syytetä minkäänlaisesta huijaamisesta.

Saksan jalkapalloliitto tutki epäilyjä Moukokosta jo vuonna 2017 ja totesi ne tuolloin perättömiksi. Tutkinta sai alkunsa, kun Dortmundin organisaatioon kuulunut valmentaja Timo Preus epäili pelaajan ikää.

– Youssafan kohdalla voisin kuvitella, että hänen ikänsä on arvattu. Ehkä hän on vuoden tai kaksi vanhempi. Missään tapauksessa hän ei ole mikään 17-vuotias. Se on epätodennäköistä. Eikä tämä ole mitenkään hänen vikansa, poika ei huijaa tai mitään, Preus sanoi Spox-lehdelle Moukokon ollessa 12-vuotias.

Daily Mailin yhteydenottoon tällä viikolla liitto ei suostunut kommentoimaan mitään.

Moukokon perässä on koko joukko maailman suurseuroja. Viimeksi pelaajan perässä huhuttiin olevan ainakin Chelsea ja tuoreeltaan raharikas Newcastle.