Vakio: Brentfordin voittoputki jatkuu – Everton ja Southampton jumbofinaalissa

Championshipin kärkijoukkueet Burnley, Sheffield United ja Watford eivät kaipaa vaihtomerkkejä.

1 Brighton–Liverpool (2)

Valioliiga: Brighton eteni cupissa jatkoon kaatamalla Boron vieraissa 5–1 ja löylytti myös edeltävässä sarjapelissä Evertonia vieraskentällä 4–1. Meno on ollut läpi kauden vahvaa, eikä valmentajavaihdos kesken syyskauden ole ainakaan heikentänyt joukkueen vahvaa suoritustasoa.

Liverpool on jäänyt voitoitta kahdessa viimeisessä matsissaan, eivätkä peliesityksetkään ole yltäneet odotusten mukaiselle tasolle kummassakaan ottelussa. Poolin ailahteleviin otteisiin saatiin toki tottua jo syyskaudella, mutta peliesitykset eivät ole isossa kuvassa jäänet merkittävästi alle odotusten missään vaiheessa.

Joukkueiden välinen kohtaaminen syyskaudella oli Brighton luotsi Roberto De Zerbin debyyttiottelu ja tuolloin Brighton olisi voinut paremmalla onnella jopa voittaa 3–3-tasapeliin päättyneen vierasottelun. Todennäköinen pelinkuva suosii jälleen isäntiä, mutta kiistaton ero perustasossa nostaa Liverpoolin noin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja pienissä järjestelmissä on tyytyminen kerran kahdesta toteutuvaan vierasvoittoon.

2 Wolverhampton–West Ham (12)

Valioliiga: Wolves hakee vieläkin askelmerkkejään uuden valmennustiimin alaisuudessa. Viime viikonloppuna FA-cupissa se ylsi 2–2-tasapeliin Liverpoolin vieraana ja myös maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Myös viikolla pelattu liigacupin matsi Forestia vastaan ylitti odotukset, vaikka Wolves joutuikin taipumaan rangaistuspotkujen jälkeen 1–2-tappioon.

Hammers on ollut toistaiseksi yksi Valioliigan epäonnisimmista ryhmistä, eikä henkinen takalukko viimeistelyssä ole auennut maajoukkuetauon jälkeenkään. Pelaajamateriaalissa piisaa potentiaalia, kuten viime kauden vahvoista esityksistä hyvin muistetaan.

West Ham on hieman isäntiä korkeammin rankattu, mutta kotietu pitää Wolvesin niukkana 40 prosentin suosikkina. Kotivoitto on vakiossa niukasti alipelattu, mutta todennäköisyyskentän jakautuessa joukkueiden välille tasaisesti on vaihtomerkki kohteessa paikallaan.

3 Nottingham–Leicester (12)

Valioliiga: Forest nappasi viikolla jatkopaikan liigacupissa kaadettuaan rangaistuspotkujen jälkeen Wolvesin 2–1. Edeltävissä sarjapeleissä Chelseaa ja Southamptonia vastaan otteet olivat selvästi odotettua parempia ja tappiot vältettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti.

Leicester hävisi viimeksi kotikentällä Fulhamia vastaan 0–1, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa vähintään pisteen. Viikolla pelatussa liigacupin matsissa Newcastlen vieraana se jäi sen sijaan täysin kotijoukkueen jyrän alle ja hävisi ansaitusti 0–2.

Leicester on Forestin kelpo-otteista huolimatta pelivoimassa siinä määrin edellä, että marginaalinen 37 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakion pelijakauma on linjassa todennäköisyysarvion kanssa, ja runsas rastitus on näin ympäripyöreässä kohteessa tarpeen.

4 Everton–Southampton (X2)

Valioliiga: Evertonin otteet ovat olleet viime aikoina varsin vaisuja, vaikka uudenvuoden aattona se onnistuikin puristamaan onnekkaan 1–1-tasapelin kotoa Manchester Cityä vastaan. Tämänhetkistä sijoitusta ensimmäisen putoajan paikalla ei voi pitää peliesitysten valossa lainkaan perusteettomana.

Soton sai cupissa ensimmäisen voittonsa Nathan Jonesin alaisuudessa, kun Palace kaatui vieraissa 2–1. Voitto tuli itseluottamuksen kannalta tarpeeseen, mutta maalipaikkojen valossa Palacen vastaava voitto olisi ollut selvästi todennäköisempi lopputulos. Sarjapeleissä Soton taas on itse kärsinyt epäonnesta ja olisi ansainnut enemmän pisteitä.

Everton on kotiedun turvin niukka 40 prosentin suosikki, mutta Soton ei jääne vaille mahdollisuuksia maalintekoon. Vakiossa isännät nauttivat päälle 50 pinnan kannatusta, joten kotivoitto jätetään tylysti ulos riveistä.

5 Brentford–Bournemouth (1)

Valioliiga: Brentford on napannut vuodenvaihteen jälkeen kaksi isoa voittoa, kun samalla viikolla kaatuivat niin West Ham kuin Liverpool. Kummassakin ottelussa pallo pomppi Brentfordin kanssa suotuisasti, kun se viimeisteli maalipaikkansa kovilla tehoilla. Odotuksiin nähden peliesitykset olivat silti vahvoja, vaikkei kyseisistä otteluista tienattuja kuutta pistettä voi pitää täysin ansaittuina.

Bournemouthin peliesitykset taas ovat olleet MM-kisatauon jälkeen murheellisia, kun sarjassa on hävitty kolmesti peräkkäin ilman ainutta tehtyä maalia. Myös poissaolot ovat olleet Bournemouthin kiusana ja lauantaina puuttuvat normaaleista avauskokoonpanon pelaajista todennäköisesti Neto, Jefferson Lerma ja Marcus Tavernier.

Brentford on joukkueista laadukkaampi ja pääsee otteluun selvästi vieraita paremmista lähtökohdista. Kotivoitto toteutuu lähes 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiosssa kotivoitto nauttii selvästi todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä Brentford on näistä lähtökohdista syytä naulata varmaksi.

6 Preston–Norwich C (X2)

Championship: Preston eteni FA-cupissa jatkoon, kun se kaatoi Huddersfieldin vahvan peliesityksen siivittämänä 3–1. Edellisillä kausilla negatiivisessa mielessä Prestonin tavaramerkiksi muodostunut peliesitysten ailahtelu on ollut tällä kaudella vähäisempää ja sijoitus kymmenen parhaan joukossa on myös pelillisesti ansaittu.

Norwich on ollut maajoukkuetauon jälkeen pahasti alamaissa ja jäänyt neljästi peräkkäin voitoitta. Nostetta kevätkaudelle haetaan viime viikolla päävalmentajaksi nimitetyn David Wagnerin johdolla. Pelaajamateriaaliltaan laadukas ryhmä tarvitsee voittoja saadakseen itseluottamuksensa ja sitä myötä myös pelinsä takaisin raiteilleen.

Norwich on heikoista otteistaan huolimatta pelivoimassa selvästi edellä ja niukka 39 prosentin vierassuosikkiasema on ansaittu. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvioiden kanssa ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

7 Middlesbrough–Millwall (12)

Championship: Boro on päässyt uuden valmennuksensa alaisuudessa hyvään iskuun, vaikka viimeksi FA-cupissa tulikin ruma 1–5-tappio laadukasta Brightonia vastaan. Sarjapeleissä on napattu kolme peräkkäistä voittoa. Suomalaisittain ilahduttavinta on se, että Marcus Forss on saanut viimein reilusti vastuuta avauskokoonpanossa ja päässyt myös maalien ja maalisyöttöjen makuun.

Millwall joutui sekin taipumaan cupissa 0–2-tappioon kotona Sheffield Unitedia vastaan, mutta sarjapeleissä se on esiintynyt otteluruuhkan keskellä jopa hieman odotettua vahvemmin. Tapaninpäivän 2–0-vierasvoitto Watfordista oli pelillisesti yksi Millwallin kauden parhaista esityksistä.

Kaksi hyvävireistä joukkuetta vastakkain, mutta ero perustasossa ja kotietu tekevät Borosta noin 51 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa kotivoitto on hieman ylipelattu ja kotivoitto kaipaa rinnalleen vähintään vaihtomerkkiä.

8 Burnley–Coventry C (1)

Championship: Burnley nappasi neljännen peräkkäisen voiton, kun se kaatoi cupissa Bournemouthin 4–2. Nousu välittömästi yhden alhaalla vietetyn kauden jälkeen takaisin Valioliigaan näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä ja pelillinen muodonmuutos aikaisempien vuosien ”The Claretsiin” nähden on ollut huikea.

Coventry on jäänyt sarjassa kolmesti peräkkäin voitoitta ja myös FA-cupista tuli lähtö alasarjajengi Wrexhamille kärsityn 3–4-tappion myötä. Maajoukkuetauon jälkeen ainoa valonpilkahdus Coventryn tekemisessä oli 1–0-kotivoitto WBA:n kustannuksella ottelussa, jossa myös peliesitys oikeutti selkeästi voittoon.

Isännät ovat lähes kahta luokkaa laadukkaampi joukkue, eikä Coventry ole ollut viime aikoina missään nimessä parhaimmillaan. Kotivoitto toteutuu noin 58 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat keräämässä hurjasti todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä kärkijoukkue Burnley säilyy varmana.

9 Sheffield U–Stoke (1)

Championship: Sheffield on esiintynyt maajoukkuetauon jälkeen vahvasti ja myös taukoa edeltänyt kuukausi sujui peliesitysten valossa varsin nousujohteisesti. Viime viikonloppuna cupissa Millwall kaatui vieraskentällä ansaitusti 2–0. Sheffield kamppailee tasapäisesti sarjan parhaan joukkueen tittelistä yhdessä Burnleyn kanssa, vaikka sarjataulukossa joukkueiden välillä on viiden pisteen ero.

Stoke ei pääse suoritustason ailahtelusta eroon. Peliesityksissä on riittänyt samalla tavalla hajontaa kuin syyskaudellakin. Alla on kolme peräkkäistä matsia voitoitta ja osassa näistä pelitapahtumien hallinnasta huolimatta täydet pistesaaliit ovat kariutuneet yksilövirheisiin.

Ero perustasossa puhuu kärkijoukkue Sheffieldin puolesta ja isännät ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isäntien kannatus on mennyt yläkanttiin, mutta asetelmat puoltavat niin selkeästi Sheffieldin menestystä, että kotivoittoa on vaikeaa jättää uloskaan riveistä.

10 Watford–Blackpool FC (1)

Championship: Watford on kärsinyt viime aikoina yllättäviä tappiota, kuten viimeksi FA-vupissa Readingin vieraana tullut 0–2-vierastappio. Viimeisimmässä sarjapelissä kaatui kuitenkin Norwich vieraskentällä 1–0. Loppulukemat olisivat voineet olla Watfordin eduksi selkeämmätkin.

Blackpool vastasi yhdestä cupkierroksen yllätyksistä, kun se kaatoi kotikentällä Nottinghamin peräti 4–1. Voitto tuli varmasti itseluottamuksen kannalta tarpeeseen, sillä paluu maajoukkuetauolta on sujunut melko haastavissa merkeissä. Tasapelejä on onnistuttu napsimaan useita, mutta pelilliset esitykset tulosten takana eivät ole vakuuttaneet.

Ero perustasossa menee Watfordin eduksi selkeällä marginaalilla ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa pelaajat ovat löytäneet odotetusti Watfordin kelkkaan, mutta kotivoitto on alustavasti vain kymmenisen prosenttiyksikköä ylipelattu. Pienissä järjestelmissä Watfordia on syytä painottaa ylipelattunakin.

11 Luton–West Bromwich (X2)

Championship: Luton on edennyt viime viikot vahvassa tuloskunnossa, mutta kolmeen peräkkäiseen voittoon on mahtunut myös onnea. Olkoonkin, että näistä ensimmäinen 2–1-kotivoitto Norwichista oli kenties yksi Lutonin kauden parhaista otteluista.

WBA on nousemassa tauon jälkeen sarjataulukossa sijoituksille, joihin se myös pelivoimansa puolesta kuuluu. Alla on kolme peräkkäistä voittoa vahvoilla peliesityksillä heikompia vastustajia vastaan.

Ero perustasossa puhuu WBA:n puolesta siinä määrin, että niukka 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu vieraskentälläkin. Vakion alustavassa pelijakaumassa ei ole sen suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rastitus on todennäköisyyksiltään ympäripyöreässä kohteessa paikallaan.

12 Sunderland–Swansea (2)

Championship: Sunderland on ollut vuodenvaihteen molemmin puolin vahvassa vireessä ja kärsinyt maajoukkuetauon jälkeen vain yhden tappion itseään laadukkaampaa WBA:ta vastaan. Sarjanousijan statuksella operoivan joukkueen pelivoima on kivunnut korkeammalle kuin se on kertaakaan ollut kuluvan sesongin aikana.

Swansea on taantunut hieman parhaasta vireestään, joka nähtiin juuri ennen MM-kisatauon alkamista. Suvantovaiheestaan huolimatta Swansea hätyyttelee pelivoimaan perustuvassa rankingissa edelleen kuuden parhaan joukkoon oikeuttavaa sijoitusta.

Sunderland on kelpo vireestään huolimatta melko selvästi Swanseaa perustasoltaan perässä. Kotietu pitää Sunderlandin silti niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa isännät ovat keräämässä hurjaa 50 pinnan kannatusta. Selvästi ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä ja rohkeimmat hakevat Swansean voitosta tarjolla olevaa etua suoraa varmana.

13 Reading FC–QPR (2)

Championship: Reading on esiintynyt viime viikkoina odotuksiin nähden kelvollisesti, etenkin kun huomioidaan haastava otteluohjelma. Viime viikonloppuna joukkue eteni FA-cupissa seuraavalla kierrokselle, kun se onnistui voittamaan ennakkoon haastavan kotiottelun Watfordia vastaan 2–0.

QPR on jäänyt voitoitta neljästi peräkkäin. Uuden valmennuksen alaisuudessa se on voittanut vain kerran, eikä Neil Critchleyn johtamalle joukkueelle ole tällä hetkellä syytä asettaa keskikastia korkeammalle yltäviä tavoitteita.

Lähtökohdat otteluun ovat varsin tasaväkiset. QPR on pelivoimassa noin luokan verran isäntiä edellä, mutta kotietu tasoittaa puntteja niin ettei varsinaisesta ennakkosuosikista voida puhua. Vakiossa Reading nauttii pelikansan suosiota todennäköisyysarviota runsaammin ja kohteen paras etu löytyy QPR:n menestymisestä.