”Epätoivottu ilmiö” leviää nuorison keskuudessa Turussa – kaupungille tuli kiire reagoida asiaan

Impivaarassa annettu ohje hämmentää sosiaalisessa mediassa.

Turussa puututaan aiempaa aktiivisemmin yleistyvään ilmiöön: lasten ja nuorten liikuntaan – ilman lupaa – kaupungin liikuntatiloissa.

Jalkapallon pelaajille, valmentajille, vanhemmille ja miksei kentän ohikulkijoillekin tuttu näky riivaa Turussa.

Lapset ja nuoret pelaavat jalkapalloa Impivaaran jalkapallohallin tekonurmikentän nurkassa samaan aikaan kun käynnissä ovat varsinaiset, toisen seuran varaamat harjoitukset.

Kaupunki kuvailee lähettämässään viestissä ilmiötä ”epätoivotuksi” ja ”harmaaksi toiminnaksi”.

Keskustelu sai alkunsa torstaina, kun Twitterissä alkoi levitä Turun liikuntapalvelujen lähettämä joukkosähköposti Impivaaran jalkapallohallin kentän käytöstä.

– Impivaaran jalkapallohallissa on viime aikoina ollut epätoivottu ilmiö. Halliin on tultu potkimaan palloa, vaikka omaa vuoroa ei olisi. Vain omilla vuoroilla saa harjoitella, viestissä kerrotaan.

– On myös tapauksia, että valmentaja/vetäjä on antanut luvan tulla halliin potkimaan palloa, mikäli vuoron haltija ei ole käyttänyt koko hallia myönnetyn vuoron mukaisesti. Jos teillä on tällaisia turhia vuoroja, niin perukaa ne vuorot, jotta vuorot saadaan jatkuvaan hakuun ja mahdollisesti myös viralliseen käyttöön. Mikäli päästätte omalle vuorollenne ulkopuolisia, niin hankaloitatte hallin henkilökunnan työtä, sekä vuoroille tullaan ohi järjestelmän. Tällaista harmaata toimintaa ei sallita.

Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari vahvisti Ilta-Sanomille, että kyseinen viesti on lähetetty. Hän ohjasi tiedustelut asiasta kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummelle.

Liikuntapalvelujen viestin jakaneen henkilön twiittiin vastanneet henkilöt pääasiassa jakoivat järkytystään kaupungin toiminnasta.

Moni muisteli päässeensä juuri pelaamaan vastaavanlaisissa tilanteissa itse nuorena, tai valmentajan ominaisuudessa antaneensa nuorille pelaajanaluille tilkun treenikentästään omaksi pallottelupaikakseen.

Moni kommentoija myös huomautti, että huippupelaajat kuten Jari Litmanen tunnetusti harjasivat kykyjään juuri kenttien ja hallien nurkassa ja käyttivät kaikki tilaisuudet hyväksi pelata niin paljon kuin intoa riitti.

Turun kaupungin liikuntapalvelujen liikuntapaikkapäällikkö Nummi kertoo Ilta-Sanomille nähneensä Twitterissä kiertävän viestin, ja että siinä näkyy vain osa kaupungin lähettämästä viestistä.

Samalla hän sanoo, että hallin luvattomassa käytössä ei ole kyse uudesta ilmiöstä, mutta kaupunki haluaa puuttua asiaan ajoissa.

– Haluamme puuttua asiaan ennen kuin siitä tulee isompi ongelma. Kun puhutaan ulkoliikuntaolosuhteista, kuten esimerkiksi Paavo Nurmen stadionista tai vaikka hiekkakentistä, niitä saa käyttää, jos ei ole varattuja vuoroja. On eri asia, kun kyseessä on tilavarauksin auki oleva rakennus, jonka vuorot sovitaan erikseen, Nummi sanoo.

– Ajatuksena ei ole, että niissä on vapaa käyttö. Ei koulurakennuskaan ole sellainen, että kuka tahansa voi mennä ruokalaan viettämään aikaa ja touhuamaan, vaikka se olisikin auki.

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on puhuttanut yhä kasvavissa määrin viime vuosina. Nummi sanoo, että itsekin syttyy hienoista urheilijatarinoista, jotka ovat alkaneet pimeiden hallien kenttien nurkista ja päätyneet parrasvaloihin. Mutta rajansa kaikella.

– Jos tällaista käytöstä aletaan viljellä, kuinka pian se johtaa siihen, että luvattomia, paikalle kuulumattomia käyttäjiä on yhä enemmän? Siitä tulee ehkä talon tapa, ettei tarvitse edes kysyä lupaa (tilan vuokranneilta) saadakseen olla kentällä. Ovathan nämä tarinat hienoja, mutta kun ajattelee, että hyväksyy sellaisen toiminnan mitä voi tulla määrättömästi lisää, se haittaa jo normaalia toimintaa hallissa. Se tulisi lisääntymään, jos siihen ei puututtaisi.

Nummi muistuttaa, että mikä tahansa porukka voi anoa vuoroja, kunhan sille on vastuuhenkilö ja maksaja. Yleisövuoroilla saa tulla tekemään omatoimista liikuntaa.

Puuttuuko hallin henkilökunta jatkossa tarkemmin luvattomiin kentälläolijoihin?

– Totta kai, siellä on meidän henkilökunta paikalla, ja he kiinnittävät siihen huomiota. Ei tällaisia asioita tehdä tiettäväksi lehtien palstoilla, työntekijät ovat saaneet ohjeet ja tietävät ne.

IS ei saanut nähtäväkseen hallin käytöstä lähetettyä viestiä kokonaisuudessaan.