Vakio: Brentfordin lento jatkuu – Norwich hakee nostetta uuden päävalmentajan Wagnerin johdolla

Championshipin kärkijoukkueet Burnley, Sheffield United ja Watford ovat vahvoilla kotiotteluissaan.

1 Brighton–Liverpool (2)

Valioliiga: Brighton eteni cupissa jatkoon kaatamalla Boron vieraissa 5–1. Edeltävässä sarjapelissä Brighton löylytti Evertonia vieraskentällä 4–1. Liverpool on jäänyt voitoitta kahdessa viimeisessä matsissaan, eivätkä peliesitykset ole yltäneet odotusten mukaiselle tasolle kummassakaan ottelussa. Todennäköinen pelinkuva sopii isännille, mutta ero perustasossa nostaa Liverpoolin noin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.

2 Wolverhampton–West Ham (12)

Valioliiga: Wolves hakee yhä askelmerkkejään uuden valmennustiimin alaisuudessa. Viimeksi se tosin ylsi 2–2-tasapeliin cupissa Liverpoolin vieraana, eikä myöskään sitä edeltänyt 1–1-tasapeli Villan vieraana sarjapelissä ollut heikko esitys. Hammers on ollut toistaiseksi yksi Valioliigan epäonnisimmista ryhmistä. West Ham on hieman isäntiä korkeammin rankattu, mutta kotietu pitää Wolvesin niukkana 40 prosentin suosikkina.

3 Nottingham–Leicester (12)

Valioliiga: Forest taipui cupissa 1–4-tappioon Blackpoolia vastaan, mutta Valioliigassa otteet ovat olleet viime aikoina selvästi odotettua vahvempia. Leicester hävisi viimeksi 0–1 kotikentällä Fulhamia vastaan, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa vähintään pisteen. Leicester on Forestin kelpo-otteista huolimatta pelivoimassa siinä määrin edellä, että niukka vierassuosikkiasema on perusteltu.

4 Everton–Southampton (X2)

Valioliiga: Evertonin otteet ovat olleet viime aikoina varsin vaisuja, vaikka uudenvuoden aattona se onnistuikin puristamaan onnekkaasti 1–1-tasapelin Manchester Cityltä. Soton sai cupissa ensimmäisen voittonsa Nathan Jonesin alaisuudessa, kun Palace kaatui vieraissa 2–1. Voitto tuli itseluottamuksen kannalta tarpeeseen, sillä peliesitysten valossa pisteitä olisi ansaittu myös sarjapeleissä. Everton on kotiedun turvin niukka suosikki, mutta Soton ei jää vaille mahdollisuuksia.

5 Brentford–Bournemouth (1)

Valioliiga: Brentford nappasi vuodenvaihteen jälkeen kaksi isoa voittoa, kun samalla viikolla kaatui niin West Ham kuin Liverpoolkin. Bournemouthin peliesitykset taas ovat olleet murheellisia, kun sarjassa on hävitty kolmesti peräkkäin ilman ainutta tehtyä maalia. Brentford on joukkueista laadukkaampi ja pääsee otteluun selvästi vieraita helpommista lähtökohdista. Kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

6 Preston–Norwich C (X2)

Championship: Preston eteni cupissa jatkoon, kun se kaatoi Huddersfieldin vahvan peliesityksen siivittämänä 3–1. Norwich on ollut maajoukkuetauon jälkeen alamaissa ja jäänyt neljästi peräkkäin voitoitta. Nostetta kevätkaudelle haetaan viime viikolla päävalmentajaksi nimitetyn David Wagnerin johdolla. Norwich on heikoista otteistaan huolimatta pelivoimassa selvästi edellä ja niukka vierassuosikkiasema ansaittu.

7 Middlesbrough–Millwall (1)

Championship: Boro on päässyt uuden valmennuksen alaisuudessa hyvään iskuun, vaikka cupissa tuli ruma 1–5-tappio laadukkaalle Brightonille. Millwall taipui cupissa 0–2-tappioon kotona Sheffield Unitedia vastaan, mutta sarjapeleissä se on esiintynyt otteluruuhkan keskellä jopa odotettua vahvemmin. Kaksi hyvävireistä joukkuetta vastakkain, mutta kotietu ja ero perustasossa tekevät Borosta kerran kahdesta voittavan suosikin.

8 Burnley–Coventry C (1)

Championship: Burnley nappasi neljännen peräkkäisen voiton kaadettuaan cupissa Bournemouthin 4–2. Nousu takaisin Valioliigaan näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Coventry on jäänyt sarjassa kolmesti peräkkäin voitoitta ja myös cupista tuli lähtö alasarjajengi Wrexhamille kärsityn 3–4-tappion myötä. Burnley on selvästi laadukkaampi joukkue, eikä Coventry ole ollut viime aikoina parhaimmillaan. Kotivoitto toteutuu hieman alle 60 prosentin todennäköisyydellä.

9 Sheffield U–Stoke (1)

Championship: Sheffield on esiintynyt maajoukkuetauon molemmin puolin väkevästi ja on todennäköisin suora nousija. Viimeksi cupissa Millwall kaatui vieraskentällä ansaitusti 2–0. Stoken otteet ovat ailahdelleet tuttuun tapaan ja vuodenvaihteen otteluruuhkassa on jääty voitoitta kolmesti peräkkäin. Ero perustasossa puhuu kärkijoukkue Sheffieldin puolesta ja isännät ansaitsevat noin 60 prosentin suosikkiaseman.

10 Watford–Blackpool FC (1)

Championship: Watford on kärsinyt viime aikoina yllättäviä tappiota, kuten viimeksi FA-cupissa Readingin vieraana tullut 0–2-vierastappio. Blackpool vastasi yhdestä cupin kierroksen yllätyksistä, kun se kaatoi kotikentällä Nottingham Forestin 4–1. Ero perustasossa menee Watfordin eduksi selkeällä marginaalilla ja kotivoitto toteutuu hieman yli 60 prosentin todennäköisyydellä.

11 Luton–West Bromwich (2)

Championship: Luton on edennyt viime viikot vahvassa tuloskunnossa, mutta kolmeen peräkkäiseen voittoon on mahtunut myös suotuisaa onnea. WBA on nousemassa tauon jälkeen sarjataulukossa jo sijoituksille, joihin se myös pelivoimansa puolesta kuuluu. Alla on kolme peräkkäistä voittoa vahvoilla peliesityksillä heikompia vastustajia vastaan. Tasoero puhuu West Bromwichin puolesta siinä määrin, että niukka 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

12 Sunderland–Swansea (1X)

Championship: Sunderland on ollut vuodenvaihteen molemmin puolin vahvassa vireessä ja kärsinyt maajoukkuetauon jälkeen vain yhden tappion laadukasta WBA:ta vastaan. Swansea on taantunut hieman parhaasta vireestään, joka nähtiin juuri ennen taukoa. Kotietu pitää Sunderlandin niukkana 42 prosentin suosikkina.

13 Reading FC–QPR (12)

Championship: Reading on esiintynyt viime aikoina kelvollisesti, etenkin kun huomioidaan haastava otteluohjelma. Viimeksi se eteni FA-cupissa jatkoon voitettuaan kotiottelussa Watfordin 2–0. QPR on jäänyt voitoitta neljästi peräkkäin ja voittanut uuden valmennuksen alaisuudessa vain kerran. Peliesitykset ovat olleet silti odotusten mukaisia. Tasainen ottelu, jossa isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia suosikkeja.