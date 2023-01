Skandaaliväite Venäjältä: ex-pelaaja latelee todella raskaita syytöksiä jalkapallon MM-kisoista: ”Se peli oli hyvin outo”

Andrei Kantshelskis väittää, että Venäjä osti tiensä jalkapallon MM-puolivälieriin vuonna 2018.

Venäläinen entinen huippujalkapalloilija Andrei Kantshelskis on esittänyt skandaalinkäryisiä väitteitä Venäjän jymymenestyksestä jalkapallon vuoden 2018 MM-kotikisoissaan.

Venäläisen Match TV:n haastattelussa Kantshelski väitti, että Venäjä olisi maksanut tiensä kotikisojensa puolivälieriin.

Manchester Unitedin entinen hyökkääjä aloitti poikkeuksellisen purkauksensa, kun häneltä kysyttiin Venäjän maajoukkueen silloisesta päävalmentajasta Stanislav Tshertshesovista.

– Miksi häntä pitäisi tukea? Siksikö, että hän osti kaiken MM-kisoissa? Kaikki voitot on ostettu. Ettekö muka tiedä siitä? Kantshelski täräytti.

Match TV kiirehtii tässä kohdassa juttua lisäämään, että Kantshelskin puheet ovat tämän omia näkemyksiä, eivätkä sivuston lähteet ole niitä vahvistaneet.

Erityisesti Kantshelskin syytökset keskittyvät neljännesvälieräotteluun Espanjaa vastaan. Siinä Venäjä kaatoi vaisusti esiintyneen suursuosikin rangaistuspotkukisan jälkeen.

– Espanja pelasi käsittämättömällä tavalla. Se peli oli hyvin outo. Uskokaa pois, ajan kanssa totuus tulee julki, Kantshelski kuvaili.

Andrei Kantshelski kentällä EM-kisoissa vuonna 1996.

Match TV tiedusteli Kantshelskiniltä, onko hänellä konkreettista tietoa väitteidensä tueksi. 53-vuotias futissuuruus vakuutti, että totuus selviää ennemmin tai myöhemmin.

– Uskon siihen, ja asiasta on tietoa tietyillä ihmisillä, jopa jalkapalloilijoilla. Minä en pukahda enempää. En halua sen tulevan minulta vaan pelaajilta itseltään. Ennemmin tai myöhemmin he tunnustavat.

Venäjällä Kantshelskinin erityislaatuiset väitteet ovat luonnollisesti puhuttaneet. Match TV kysyi maalitykin entiseltä maajoukkuekaverilta Aleksandr Mostovoilta kantaa koviin väitteisiin.

– Andrei Kantshelskin on hyvä ystäväni. Näin hänen haastattelunsa ja keskustelin siitä ihmisten kanssa. Mutta on parempi olla kommentoimatta Andrein puheita. Voin vain sanoa, että hän ei ole lakannut olemasta ystäväni. Hän on yksi maamme kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista ja hänellä on oikeus mielipiteeseensä, Mostovoi kommentoi kieli keskellä suuta.

Kantshelskin pelasi urallaan yhteensä 65 ottelua Neuvostoliiton, IVY:n ja Venäjän maajoukkueessa. Seurajoukkuetasolla hän voitti kaksi Englannin mestaruutta edustaessaan Manchester Unitedia.

Varttuneemmalla iällä hän on toiminut valmentajana useissa venäläisjoukkueissa.