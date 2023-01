Suomalaisfutarin ystävän karmea kohtalo järkytti – oikeudenkäynnin lopputulos oli karu

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Amir Nasr-Azadanin tuomioon johtanutta oikeudenkäyntiä vilpilliseksi.

Amir Nasr-Azadanin vapautumisen puolesta on osoitettu mieltä Meksikossa asti.

Iranilainen jalkapalloilija Amir Nasr-Azadani on tuomittu 16 vuodeksi vankilaan kotimaassaan, uutisoi muun muassa Sky Sports.

Nasr-Azadani pidätettiin viime vuoden lopulla Iranissa velloneiden mielenosoitusten yhteydessä. Joulukuussa jalkapallomaailma järkyttyi, kun Nasr-Azadanin uutisoitiin saaneen kuolemantuomion.

Nasr-Azadanin kohtalo puhutti paljon sosiaalisessa mediassa, ja hänen tuekseen järjestettiin mielenosoituksia.

26-vuotias jalkapalloilja todettiin nyt syylliseksi ”vihamielisyyteen Jumalaa kohtaan”. Nasr-Azadania väitetään osalliseksi kolmen turvallisuushenkilön kuolemaan Isfahanin kaupungissa järjestetyssä mielenosoituksessa marraskuun 16. päivänä.

Paikallisten raporttien ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Nasr-Azadanin tuomioon johtanut oikeudenkäynti on ollut vilpillinen, ja jalkapalloilija on pakotettu tunnustamaan rikos.

Samassa oikeudenkäynnissä kolme henkilöä sai kuolemantuomion. Tuomioista voidaan vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Kun Nasr-Azadani pelasi kaudella 2015–2016 Rah-Ahanissa, hänen joukkue- ja kämppäkaverinaan oli suomalainen Sebastian Strandvall.

Strandvall kommentoi uutisia entisen joukkuekaverinsa karusta kohtalosta joulukuussa.

– Hän on lämmin ja ystävällinen nuori mies. Monet pelaajat välittävät vain itsestään tai omasta urastaan, mutta Amir on välittävä ja aito ihminen. Jos nyt vielä enemmän voi olla, niin tämä on siksikin todella järkyttävä juttu. Tuntuu ihan käsittämättömältä, Strandvall sanoi.

22-vuotiaan Mahsa Aminin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset ovat jatkuneet Iranissa syyskuusta asti.

Iran on teloittanut neljä mielenosoituksiin osallistunutta henkilöä ja tuominnut yhteensä 14 kuolemaan. Mielenosoitusten yhteydessä on kuollut satoja henkilöitä, ja kymmeniä tuhansia on pidätetty.