Lina Lehtovaara valittiin erotuomariksi MM-kisoihin

Lina Lehtovaara valittiin erotuomariksi ensi kesänä Australiassa ja Uusi-Seelannissa pelattaviin naisten MM-kisoihin.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuomarikomitea on nimennyt Lina Lehtovaaran erotuomariksi ensi kesänä Australiassa ja Uusi-Seelannissa pelattavaan naisten MM-kisoihin.

Fifa nimesi heinä-elokuussa pelattaviin kisoihin kaikkiaan 33 erotuomaria.

Lehtovaara teki jo viime vuonna suomalaista jalkapallohistoriaa tuomitsemalla toukokuussa Mestarien liigan finaalin Torinossa, heinäkuussa EM-kisat Englannissa ja elokuussa alle 20-vuotiaiden MM-kisat Costa Ricassa.

Lehtovaara arvioi, että viime kesän onnistumisilla oli iso painoarvo valinnassa.

– Tämä on ollut konkreettinen tavoitteeni viime MM-kisoista lähtien, hän sanoo Palloliiton tiedotteessa.

– Nämä ovat naisten isoimmat kisat ikinä, joten odotukset ovat totta kai korkealla.

Lehtovaaran valinta MM-kisoihin on merkittävä asia koko suomalaiselle erotuomaritoiminnalle, toteaa Palloliiton huippuerotuomarivalmentaja Mattias Gestranius. Se osoittaa, että pienestäkin jalkapallomaasta voi nousta kansainväliselle huipulle.

– Meidän täytyy luoda sellainen toimintaympäristö, jossa jatkossakin erotuomareillamme on edellytykset menestyä. Lina on malliesimerkki siitä, kuinka tavoitteita pystyy saavuttamaan määrätietoisella työllä. Hänen paikkansa on ehdottomasti MM-kisoissa.

Opettajana työskentelevä Lehtovaara on tuomaroinut Suomessa tähän mennessä naisten Kansallista Liigaa ja miesten Ykköstä. Hänen tavoitteensa on päästä mahdollisimman pian Veikkausliigaan.

– Veikkausliigaan pääsy olisi tärkeää verrattuna siihen, mitä muiden Euroopan maiden erotuomarit saavat tehdä kotimaassaan. Esimerkiksi Saksan Bundesliigassa on ollut naistuomareita, Lehtovaara totesi viime kesänä HS:n haastattelussa.

Lehtovaaralla voi hyvinkin olla jo liigakokemusta, kun hän liittyy ensi kesänä MM-kisoissa tuominneiden suomalaisten joukkoon.

Arne Eriksson toimi päätuomarina ja avustavana erotuomarina vuoden 1958 miesten MM-kilpailussa Ruotsissa. Tapio Yli-Karro toimi avustavana erotuomarina vuoden 1994 MM-kisoissa Yhdysvalloissa.

Katriina Elovirta tuomitsi vuoden 2003 naisten MM-kisoissa ja Kirsi Heikkinen vuoden 2011 MM-kisoissa yhdessä Tonja Weckströmin ja Anu Jokelan kanssa.