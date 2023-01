Kolme Valioliigan joukkuetta sai kyytiä alasarjalaisilta – Marcus Forss oli osana tylyä selkäsaunaa

Newcastlen, Nottinghamin ja Bournemouthin taipaleet Englannin cupissa päättyivät nolosti.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa mestaruusspekulaatioihinkin nostettu Newcastle ja putoamista vastaan taistelevat Nottingham ja Bournemouth eivät saa lohtua vaikeuksiinsa FA-cupista, sillä kolmikon taival kisassa katkesi alkuunsa.

Nottingham kaatui 3. kierroksen ottelussa vieraissa Blackpoolin käsittelyssä peräti 1–4-tappioon, ja Bournemouthin pudotti Burnley 4–2-vierasvoitollaan. Sekä Blackpool että Burnley pelaavat Englannin jalkapallon toiseksi ylimmällä sarjatasolla Championshipissa.

Suurin paukku oli Valioliigassa kolmantena olevan Newcastlen 1–2-tappio kolmannen sarjaportaan Sheffield Wednesdaylle. Voittajajoukkueen molemmat maalit teki Josh Windass.

Valioliigaseuroista helpommalla pääsi Brighton vieraillessaan Championshipin Middlesbroughin kentällä. Suomen maajoukkuehyökkääjä Marcus Forss oli Middlesbroughin avauksessa, ja hänet otettiin vaihtoon 59. minuutilla Brightonin johtaessa 3–1. Loppulukemat ottelussa olivat lopulta musertavat 5–1.

Forssin entinen seura Brentford on ollut Valioliigassa myötätuulessa kaadettuaan viimeksi Liverpoolin ja pelattuaan kuusi ottelua peräkkäin ilman tappiota. FA-cupin 3. kierroksella Brentford kohtasi noutajansa, kun sen pudotti jatkosta West Ham Mohamed Benrahman maalilla 1–0.

Harry Kane on kohoamassa Tottenhamin kaikkien aikojen maalitykiksi.

Valioliigan seuroista jatkoon pelasivat myös Fulham, Southampton, Leicester ja Tottenham. Fulham voitti Mestaruussarjan Hullin 2–0, Southampton kaatoi toisen valioliigajoukkueen Crystal Palacen 2–1 ja Leicester kukisti nelostason Gillinghamin 1–0.

Tottenham kaatoi Englannin maajoukkuetähti Harry Kanen maalilla kolmannella sarjatasolla pelaavan Portsmouthin. Kane on lähellä historiaa, sillä hänellä on nyt koossa 265 maalia Tottenhamin paidassa. Hän on enää yhden maalin päässä seuran kaikkien aikojen maaliykkösestä, legendaarisesta maalitykistä Jimmy Greavesista.

– Yritän olla ajattelematta sitä. Joskus voi ajatella liikaa. Tietysti olen ollut nyt hyvässä vireessä ja kunnossa ei ole vikaa. Mietin vain sitä, kuinka voin auttaa joukkuetta, ja maalit tulevat, jos ovat tullakseen, MM-kisojen jälkeen neljä maalia neljässä pelissä iskenyt Kane mietti Greavesin saavuttamista ja ohittamista.