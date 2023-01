Vakio: West Ham hakee revanssia cupissa – Brightonin vierasvoitto kierroksen parhaita pelivalintoja

Vuoden ensimmäisellä kierroksella kupongilla on Englannin FA-cupin kolmannen kierroksen otteluita.

1 Liverpool–Wolverhampton (1X)

FA-cup: Liverpool nappasi viime viikonloppuna 2–1-vierasvoiton Leicesteristä. Voitto oli ansaittu, vaikka kummatkin Liverpoolin maalit syntyivät Leicesterin puolustuksen avustuksella. Viikkokierroksella onni ei ollut myötä, kun Liverpool joutui taipumaan Brentfordin vieraana yllättävään 1–3-tappioon. Peliesitys oli odotettua vaatimattomampi, muttei kuitenkaan täysin linjassa selkeiden tappiolukemien kanssa.

Wolves oli viikkokierroksella lähellä täyttä pistesaalista, mutta joutui kuitenkin tyytymään pelitapahtumien mukaiseen 1–1-tasapeliin Aston Villan vieraana. Wolves hakee vielä askelmerkkejään Julian Lopeteguin johtaman valmennustiimin alaisuudessa, mutta potentiaalia projektissa pitäisi olla selvästi parempiin suorituksiin mitä syyskaudella nähtiin.

Liverpool lähtee otteluun noin 70 prosentin suursuosikkina, joka pitää sisällään avauskokoonpanon todennäköisen kierrätyksen. Vakiossa Liverpoolin kannatus on menossa melko selkeästi yli arvion ja vaihtomerkkiä voi harkita kotivoiton rinnalle rivin mahdollista arvoa nostamaan.

2 Brentford–West Ham (X2)

FA-cup: West Ham pääsee hakemaan revanssia viime perjantain ottelusta, jonka Brentford vei nimiinsä 2–0. Hammers hallitsi näennäisesti peliä, mutta Brentford onnistui rankaisemaan puolustusvirheistä kovalla tehokkuudella. West Ham on ollut isossa kuvassa yksi Valioliigan epäonnisimmista joukkueista.

Brentfordin huima vire sai jatkoa viikkokierroksella, kun se kaatoi kotikentällä Liverpoolin 3–1. Kuten viimeksi West Hamia vastaan, oli onnetar Brentfordin viimeistelytehokkuuden puolella, mutta myös peliesitys kokonaisuutena oli selvästi odotettua vahvempi.

Kumpikin haluaa varmasti edetä cupissa mahdollisimman pitkälle ja jalkeilla nähtäneen vahvat kokoonpanot otteluruuhkasta huolimatta. Brentford on marginaalinen 38 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa isännät nauttivat lähes 50 pinnan kannatusta, joten ohipeli kotivoitosta on näillä peliprosenteilla selkeä pelivalinta.

3 Sheffield W–Newcastle U (2)

FA-cup: Sheffield Wednesday pelaa vahvaa kautta Ykkösliigassa ja tavoittelee suoraa nousua takaisin Championshipiin. Loppuvuosi oli pelillisesti hieman vaikeaa, mutta nyt alla on kovasta otteluruuhkasta huolimatta kolme peräkkäistä ansaittua voittoa.

Newcastle pelasi toisen peräkkäisen 0–0-matsin, kun se onnistui viikkokierroksella Arsenalia vastaan pitämään isäntien hyökkäykset painostuksesta huolimatta kurissa. Edeltävällä kierroksella kotiottelussa Leedsiä vastaan Newcastle joutui itse tyytymään maalittomaan tasapeliin, vaikka hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla.

Laatuero menee luonnollisesti Newcastlelle, jolla on varaa kierrättää optimiavaustaan ja säilyttää silti selkeä 60 prosentin vierassuosikkiasema. Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Middlesbrough–Brighton (2)

FA-cup: Boro on pelannut maajoukkuetauon jälkeen väkevästi. Viikkokierroksen 3–1-vierasvoitto Birminghamin kustannuksella oli jo kolmas peräkkäinen, eikä ainoa tauon jälkeen kärsitty tappio Burnleyä vastaan ollut sekään pelillisesti heikko esitys.

Brighton joutui taipumaan viime viikonloppuna 2–4-tappioon kotikentällä Arsenalia vastaan ja oli selkeästi vieraitaan pelillisesti jäljessä. Paluu voittokantaan tapahtui kuitenkin tyylillä, kun viikkokierroksen vierasmatsi Evertonia vastaan hoitui lopulta selvin 4–1-lukemin.

Boro on kelpo vireessä, mutta ero perustasossa nostaa Brightonin optimikokoonpanolla hieman yli 60 prosentin suosikiksi vieraskentälläkin. Vakiossa Brightonin kannatus on jäänyt käsittämättömän alhaiseen 40 prosenttiin, joten mikäli peliprosenteissa tai Brightonin avauskokoonpanossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, on vierasvoitto kierroksen parhaita pelivalintoja.

5 Bournemouth–Burnley (12)

FA-cup: Bournemouthin paluu maajoukkuetauolta on ollut vaikea. Viime viikonloppuna kotikentällä Crystal Palacea vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Vaikeudet jatkuivat viikkokierroksella, kun Manchester Unitedin vieraana tuli ansaittu 0–3-tappio.

Burnley puolestaan on äitynyt todella vahvaan vireeseen, kun sarjapeleissä on tullu peräti kuusi peräkkäistä voittoa. Viikkokierroksella kaatui kelpo otteita esittänyt Swansea vieraskentällä 2–1, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi kenties ollut Burnleyn voittoa perustellumpi lopputulos.

Bournemouth lähtee hieman laadukkaamman materiaalinsa ja kotietunsa turvin otteluun noin 40 prosentin suosikkina. Burnley haluaa todistaa olevansa valmis nousemaan Valioliigaan ja peluuttanee ottelussa vahvinta kokoonpanoaan. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvioiden kanssa ja runsas rastitus on ympäripyöreässä kohteessa paikallaan.

6 Blackpool FC–Nottingham (2)

FA-cup: Blackpool onnistui viimeksi puristamaan 1–1-tasapelin kotikentällä Sunderlandia vastaan, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa selkeän tappion. Edellinen täysi pistesaalis on lokakuun lopulta, joten putoaminen tai ainakin sen välitön uhka näyttävät tällä hetkellä Blackpoolin osalta varsin todennäköiseltä.

Forest pääsi pitkästä aikaa voiton makuun kaadettuaan viikkokierroksella Southamptonin vieraskentällä 1–0. Myös edeltävän kierroksen peliesitys kotikentällä Chelseaa vastaan sujui vahvasti, kun Forest nousi aikaisesta tappioasemasta ansaittuun 1–1-tasapeliin.

Blackpoolilla riittää päänvaivaa heikosti sujuneiden sarjapelien kanssa ja avauskokoonpanon kierrättäminen ei olisi yllätys. Ero perustasossa menee jo optimikokoonpanoillakin Forestin eduksi selkeällä marginaalilla ja vierasvoitto toteutuu vähintään 55 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa tarkasti oikein pelattu Forest merkitään varmaksi.

7 Hull–Fulham (2)

FA-cup: Hull palasi pitkästä aikaa voittokantaan, kun se onnistui kaatamaan viime viikonloppuna Birminghamin vieraissa 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Kovasta ottelutahdista huolimatta Hull jatkoi maanantaina voittojen tiellä, kun Wigan kaadettiin vieraskentällä peräti 4–1.

Selvästi odotettua vahvempaa kautta Valioliigassa pelaava Fulham nappasi jo kolmannen peräkkäisen voittonsa kaadettuaan viikkokierroksen vierasmatsissa Leicesterin 1–0. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut selvästi Fulhamin voittoa perustellumpi lopputulos, ja myös edellisessä 2–1-kotivoitossa Southamptonista pelitapahtumat etenivät tasaisissa merkeissä.

Ero perustasossa on Fulhamin eduksi kiistaton ja optimikokoonpanolla pelatessaan se ansaitsee yli 60 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa Fulham on jäämässä hieman yllättäen alipelatuksi, joten selkeää etua tarjoava vierasvoitto on syytä merkitä varmaksi.

8 Millwall–Sheffield U (X2)

FA-cup: Millwall jatkoi vahvoja otteitaan, kun se kaatoi heikomman Rotherhamin ilman suurempia vaikeuksia 3–0. Alkukaudesta Millwallin otteet ailahtelivat reilummin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Millwall on nousemassa myös pelivoiman puolesta lähemmäs kärkikuusikkoa.

Vahvaa on ollut myös Sheffield Unitedin meno, vaikka 1–1-tasapeli QPR:n vieraana katkaisikin viiden peräkkäisen voiton sarjan. Kärkisijaa miehittävää Burnleyä joukkue on viisi pistettä perässä, mutta pelivoimassa jopa Burnleyä marginaalisesti edellä.

Millwall on laatujoukkue ja erityisen vahva kotikentällään, mutta tasoero menee Sheffieldin eduksi edelleen selvällä marginaalilla. Sheffield on haastavista olosuhteista huolimatta niukka 40 prosentin suosikki. Vakiossa Millwall on merkitty vastaavana suosikkiasemaan, joten kohteen paras etu löytyy Sheffieldin laidalta todennäköistä tasapeliä unohtamatta.

9 Luton–Wigan (1X)

FA-cup: Luton ei ole hätkähtänyt ainakaan toistaiseksi luottovalmentaja Nathan Jonesin lähdöstä Valioliigaan. Viimeisin 2–1-vierasvoitto Huddersfieldista oli jo kolmas peräkkäinen. Vahvasta tuloskunnosta huolimatta uskon Lutonin taantuvan kevätkauden aikana lähemmäs keskikastia kuin taistelevan sijoista kuuden joukkoon.

Wigan romahti toisessa kotiottelussa peräkkäin 1–4-tappioon Hullia vastaan, eivätkä otteet muissakaan maajoukkuetauon jälkeisissä matseissa ole päässeet vakuuttamaan. Alla on neljä peräkkäistä selvää tappiota, mutta Wiganin puolustukseksi on todettava, että myös vastustajien taso on ollut keskimääräistä haastavampi.

Ero perustasossa menee Lutonin eduksi ja Wiganin voi olettaa priorisoivan avauskokoonpanonsa jaksamista sarjapeleihin isäntiä runsaammin. Luton ansaitsee noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt railakkaan 70 pinnan kannatuksen, joten kotivoittoa voi halutessaan varmistella vaihtomerkillä.

10 Ipswich T–Rotherham (1)

FA-cup: Ipswichin nousu kauden päätteeksi Championshipiin näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Cupissa vastaan on aikaisemmilla kierroksilla asettunut vain alempien sarjojen ryhmiä, mutta tekeminen Ykkösliigassa on ollut varsin vahvaa.

Rotherham puolestaan on tällä hetkellä yksi todennäköisimmistä putoajista Ykkösliigaan, vaikka se on edelleen niukasti putoamisviivan yläpuolella. Ennen maajoukkuetaukoakin nähdyt vaatimattomat otteet ovat heikentyneet kauden uudelleenkäynnistymisen jälkeen entisestään. Viimeksi tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 0–3-tappio Millwallin vieraana.

Ipswich haluaa todistaa olevansa valmis nousemaan Championshipiin ja sarjan tämän hetken heikoimman ryhmän kaataminen on hyvä mahdollisuus siihen. Ipswich on kotikentällä selkeä 60 prosentin suosikki surkeassa jamassa olevaa Rotherhamia vastaan, joka joutunee priorisoimaan sarjapelejä cup-kilpailun edelle. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

11 Shrewsbury–Sunderland (2)

FA-cup: Shrewsbury joutui taipumaan 0–3-tappioon kotona Fleetwoodia vastaan, kun se menetti otteen rangaistuspotkun ja ulosajon takia. Isossa kuvassa syyskauden tekeminen Ykkösliigassa on ollut kelvollista ja pisteitä olisi voinut kertyä hieman runsaamminkin.

Sunderland on kelpo vireessä ja viime aikojen vahvat otteet ovat nostaneet sen pelivoimassa samalle tasolle, jossa se oli hyvin sujuneen alkukauden aikana. Viimeksi Blackpoolin vieraana joukkue joutui tyytymään 1–1-pistejakoon, vaikka dominoi peliä täysin.

Sunderland on kiistatta laadukkaampi ja vähintään kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja rohkeimmat merkkaavat kerran kahdesta voittavan Sunderlandin varmaksi asti.

12 Fleetwood–QPR (X2)

FA-cup: Fleetwoodin taival cupissa on ollut toistaiseksi vastustajien tason puolesta suotuisa. Meno Ykkösliigassa on sujunut melko odotetusti keskikastin tuntumassa niin tulosten kuin peliesitystenkin valossa. Viimeksi 3–0-vierasvoitossa Shrewsburya vastaan miesylivoima hyödynnettiin varmoin ottein.

QPR hakee vielä askelmerkkejään uuden valmennuksen alaisuudessa. Viikolla pelatussa kotiottelussa kärkijoukkue Sheffield Unitedia vastaan pisteet tasattiin pelitapahtumien mukaisesti 1–1 ja esitys oli Ärriltä odotettua vahvempi. Myös edeltävän viikonlopun 0–3-tappio Lutonia vastaan oli melko selvästi loppulukemia parempi esitys.

Ykkösliigan ja Championshipin keskikastin välillä on luonnollisesti merkittävä tasoero. QPR haluaa nostattaa itseluottamustaan uuden valmennustiimin alaisuudessa ja ero perustasossa nostaa sen vieraissakin hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakiossa QPR on hivenen ylipelattu, mutta näistä asetelmista vierasvoittoa ei rohkene jättää pois riveistä.

13 Chesterfield–West Bromwich (2)

FA-cup: Chesterfield onnistui yllättämään cupin edeltävällä kierroksella sarjaporrasta korkeammalla pelaavan Wimbledonin vieraissa 2–0. Meno Kansallisliigassa on ollut vahvaa ja nousu on ainakin kevätkauden käynnistyessä varsin realistinen tavoite.

Uusi valmennustiimi päävalmentaja Carlos Corberan johdolla on saanut WBA:n viimein suorittamaan pelaajamateriaalinsa vaatimalla tasolla. Viidestä viime matsista on voitettu neljä ja näissä myös oma maali on säilynyt koskemattomana.

Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä ja WBA on -vieraskentälläkin hieman yli 60 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa WBA:n kannatus on kohdallaan ja selkeä ennakkosuosikki kelpaa oikein pelattuna riveihin varmaksi.