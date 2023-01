Cristiano Ronaldo saapui polleana Saudi-Arabiaan – ”Rikoin kaikki ennätykset Euroopassa”

Cristiano Ronaldo piti lehdistötilaisuuden Saudi-Arabiassa.

Uraansa Saudi-Arabian liigan Al-Nassrissa jatkava Cristiano Ronaldo esiintyi tiistaina mediatilaisuudessa Riadissa totutun itsevarmana. Hänet esiteltiin tilaisuudessa ”maailman parhaana pelaajana”.

Portugalilainen teki joulukuussa Al-Nassrin kanssa sopimuksen, jonka on väitetty antavan hänelle jopa 200 miljoonan euron vuosipalkan. Summaa ei ole vahvistettu.

– Olen ainutlaatuinen pelaaja. Rikoin kaikki ennätykset Euroopassa ja haluan rikkoa ennätyksiä myös täällä. Sopimus on ainutlaatuinen, koska minäkin olen. Se on normaalia, Ronaldo sanoi tilaisuudessa Sportbiblen mukaan.

Ronaldolle sattui tilaisuudessa myös melkoinen kömmähdys. Hän puhui tulleensa Etelä-Afrikkaan (South Africa), vaikka tarkoitti Saudi-Arabiaa.

Cristiano Ronaldo vakuutti, ettei valinnut Saudi-Arabiaa alkaakseen jäähdytellä uraansa.

Ronaldo nousi supertähdeksi Manchester Unitedissa ja Real Madridissa. Hän – tietysti – hehkutti tuoretta seuravalintaansa.

– Olen hyvin ylpeä tehtyäni tämän elämääni ja uraani koskevan päätöksen. Työni Euroopassa on tehty. Pelasin tärkeimmissä seuroissa. Minulla oli vaihtoehtoja Euroopassa. Monet seurat (tekivät tarjouksen) BrasiIiassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja Portugalissa. Tämä (Al-Nassr) on hyvä mahdollisuus tietoni ja kokemukseni ansiosta, 37-vuotias Ronaldo sanoi tilaisuudessa Athleticin mukaan.

Hyökkääjä pyyhki nopeasti epäilyt siitä, että siirto olisi hänen urallaan askel taaksepäin.

– Monet ihmiset kertovat mielipiteensä, mutta he eivät tiedä paljon jalkapallosta. Joukkueet ovat valmiina. On monia yllättäjiä: Etelä-Koreassa, afrikkalaisjoukkueet, Costa Rica. En välitä siitä, mitä ihmiset puhuvat. Tiedän, että tämä (Saudi-Arabian) liiga on kilpailukykyinen. Tulin nauttimaan ja pelaamaan jalkapalloa, Ronaldo kertoi.

Ronaldo uudessa pelipaidassaan.

Ronaldon saapuminen oli iso tapaus Saudi-Arabiassa. Tähteä tervehdittiin Riadin kaduilla mm. isoin kyltein. Itse mediatilaisuuskin veti paljon väkeä. Tilaisuudessa esiintyi myös seuran päävalmentaja Rudi Garcia ja joukko seurajohtoa.

– Normaalisti ottelun jälkeen paikalla on kolme tai neljä toimittajaa. Jokainen on tervetullut jatkossa mukaan puhumaan Cristianon maalista, Rudi Garcia sanoi.

Virallisen lehdistötilaisuuden jälkeen Ronaldo vaihtoi harmaan pukunsa Al-Nassrin pelitamineisiin ja poseerasi kentällä fanien edessä. Hän myös tapasi uusia joukkuekavereitaan.

Al-Nassr pelaa seuraavan ottelunsa torstaina Al-Ta'eeta vastaan, mutta vielä ei vahvistettu, nähdäänkö Ronaldo silloin kentällä.

Aiemmin tiistaina Marca-lehti spekuloi sillä, että Ronaldo saattaisi siirtyä myöhemmin lainapelaajaksi saudiomisteiseen valioliigaseuraan Newcastleen, mutta ESPN:n mukaan pelaajan sopimuksessa ei ole sellaista pykälää.