Vakio: Liverpool jättisuosikki Wolvesia vastaan – West Ham hakee revanssia cupissa

Vuoden ensimmäisellä kierroksella kupongilla on Englannin FA-cupin kolmannen kierroksen otteluita.

1 Liverpool–Wolverhampton (1)

FA-cup: Liverpool nappasi viimeksi 2–1-vierasvoiton Leicesteristä. Voitto oli ansaittu, vaikka kummatkin Liverpoolin maalit syntyivät Leicesterin puolustuksen avustuksella. Wolverhampton joutui taipumaan 0–1-tappioon kotikentällä Manchester Unitedia vastaan ja niukka tappio oli myös linjassa pelitapahtumien kulun kanssa. Liverpool lähtee otteluun suursuosikkina, vaikka tyypillistä avauskokoonpanoa kierrätettäisiinkin.

2 Brentford–West Ham (12)

FA-cup: West Ham pääsee hakemaan revanssia viime perjantain ottelusta, jonka Brentford vei nimiinsä 2–0. Hammers hallitsi näennäisesti peliä, mutta Brentford onnistui rankaisemaan vastustajan puolustusvirheistä kovalla tehokkuudella. Kumpikin haluaa varmasti edetä cupissa mahdollisimman pitkälle ja jalkeilla nähtäneen vahvat kokoonpanot, vaikka otteluruuhka painaakin. Brentford on kotiottelussa marginaalinen suosikki.

3 Sheffield W–Newcastle U (2)

FA-cup: Sheffield Wednesday pelaa vahvaa kautta Ykkösliigassa ja tavoittelee suoraa nousua takaisin Championshipiin. Newcastle joutui tyytymään 0–0-tasapeliin kotiottelussa Leedsiä vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Laatuero menee luonnollisesti selkeästi Newcastlelle, jolla on varaa kierrättää optimiavaustaan ja säilyttää silti selkeä vierassuosikkiasema.

4 Middlesbrough–Brighton (X2)

FA-cup: Boro on pelannut tauon jälkeen vahvasti. Viimeisin 2–1-vierasvoitto Blackburnitä oli neljäs tappioton ottelu. Brighton joutui taipumaan 2–4-tappioon kotikentällä Arsenalia vastaan ja oli selkeästi vieraitaan pelillisesti jäljessä. Ero perustasossa nostaa Brightonin optimikokoonpanollaan hieman yli 60 prosentin ennakkosuosikkiasemaan.

5 Bournemouth–Burnley (12)

FA-cup: Bournemouthin paluu maajoukkuetauolta on ollut haastava. Kotikentällä Crystal Palacea vastaan joukkue hävisi maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Burnley puolestaan on vahvassa vireessä ja napannut sarjapeleissä viisi peräkkäistä voittoa. Bournemouth lähtee otteluun kotiedun turvin 45 prosentin ennakkosuosikkina, mutta Burnley on iskukykyinen vieraissakin.

6 Blackpool FC–Nottingham (2)

FA-cup: Blackpool onnistui puristamaan 1–1-tasapelin kotikentällään Sunderlandia vastaan, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa selkeän tappion. Forest esiintyi jälleen kotikentällä odotuksiin nähden kelvollisesti, kun se nousi aikaisesta tappioasemasta 1–1-tasapeliin Chelseaa vastaan. Tasoero on Forestin eduksi selkeä ja vierasvoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

7 Hull–Fulham (2)

FA-cup: Hull palasi pitkästä aikaa voittokantaan, kun se onnistui kaatamaan Birminghamin vierasottelussa 1–0. Selvästi odotettua vahvempaa kautta Valioliigassa pelaava Fulham nappasi 2–1-voiton kotikentällä Southamptonia vastaan, mutta maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut kotivoittoa perustellumpi lopputulos. Ero perustasossa on Fulhamin eduksi kiistaton ja optimikokoonpanolla pelatessaan se on yli 60 prosentin vierassuosikki.

8 Millwall–Sheffield U (12)

FA-cup: Millwall jatkoi vahvoja otteita ja kaatoi heikomman Rotherhamin ilman suurempia vaikeuksia 3–0. Vahvaa on ollut myös The Bladesin meno. 2–1-vierasvoitto Blackpoolista oli jo viides peräkkäinen. Millwall on laatujoukkue ja erityisen vahva kotikentällään, mutta laatuero menee Sheffieldin eduksi selvällä marginaalilla. Sheffield on niukka 40 prosentin vierassuosikki.

9 Luton–Wigan (1)

FA-cup: Luton ei ole hätkähtänyt luottovalmentajan lähdöstä Valioliigaan. Viimeisin 2–1-vierasvoitto Huddersfieldistä oli kolmas peräkkäinen. Wigan romahti edellisessä sarjapelissä 1–4-tappioon Sunderlandia vastaan, eivätkä otteet muissakaan maajoukkuetauon jälkeisissä matseissa ole vakuuttaneet. Ero perustasossa menee Lutonin eduksi ja noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

10 Ipswich T–Rotherham (1X)

FA-cup: Ipswichin nousu Championshipiin näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä. Cupissa vastaan on aikaisemmilla kierroksilla asettunut vain alempien sarjojen ryhmiä. Rotherham on tällä hetkellä yksi todennäköisimmistä putoajista Ykkösliigaan, vaikka se on edelleen niukasti putoamisviivan yläpuolella. Ipswich haluaa todistaa olevansa valmis nousemaan ja on kotikentällä selkeä suosikki surkeassa jamassa olevaa Rotherhamia vastaan.

11 Shrewsbury–Sunderland (2)

FA-cup: Shrewsbury joutui taipumaan 0–3-tappioon kotona Fleetwoodia vastaan, kun se menetti otteen rangaistuspotkun ja ulosajon takia. Isossa kuvassa syyskauden tekeminen Ykkösliigassa on ollut kelvollista. Sunderland on kelpo vireessä. Viimeksi Blackpoolin vieraana se joutui kuitenkin tyytymään 1–1-pistejakoon, vaikka dominoi peliä täysin. Sunderland on luonnollisesti laadukkaampi ja kerran kahdesta voittava suosikki vieraskentälläkin.

12 Fleetwood–QPR (X2)

FA-cup: Fleetwoodin taival cupissa on ollut toistaiseksi vastustajien tason puolesta suotuisa. Meno Ykkösliigassa on sujunut melko odotetusti. Viimeksi 3–0-vierasvoitossa Shrewsburyä vastaan miesylivoima hyödynnettiin varmoin ottein. QPR hakee vielä askelmerkkejään uuden valmennuksen alaisuudessa, vaikka 0–3-tappio oli loppulukemia parempi esitys. Ero perustasossa nostaa QPR:n vieraissa hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvaan suosikkiasemaan.

13 Chesterfield–West Bromwich (2)

FA-cup: Chesterfield onnistui yllättämään cupin edeltävällä kierroksella sarjaporrasta korkeammalla pelaavan Wimbledonin vieraissa 2–0. Meno Kansallisliigassa on ollut vahvaa ja nousu on realistinen tavoite. Uusi valmennustiimi on saanut WBA:n viimein suorittamaan tasollaan. Viidestä viime matsista on voitettu neljä. Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä ja WBA on vieraskentälläkin yli 60 prosentin ennakkosuosikki.