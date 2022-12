23-vuotias jalkapalloilija tapettiin yökerhossa – silminnäkijältä kylmäävä kuvaus hetkistä ennen veritekoa

Cody Fisher kuoli tapaninpäivänä.

Englantilainen jalkapalloilija Cody Fisher, 23, surmattiin tapaninpäivänä kylmästi birminghamilaisessa yökerhossa. Asiasta uutisoivat useat tiedotusvälineet Britanniassa.

Fisher oli viettämässä iltaa Crane-yökerhon tanssilattialla, kun hänen kimppuunsa käytiin hieman ennen puoltayötä. Kaoottiseksi kuvaillussa tapahtumasarjassa Fisheriä puukotettiin, ja hänet todettiin kuolleeksi puoli tuntia myöhemmin. Kuolinsyy oli pistohaava.

Yökerhossa oli tapahtumahetkellä satoja ihmisiä ja BBC:n mukaan poliisi uskoo, että Fisherin kimppuun on käyty joukolla. Poliisi on pidättänyt kolme henkilöä epäiltynä murhasta. Neljä muuta ihmistä on otettu kiinni epäiltynä avunannosta murhaan.

BBC:n mukaan tanssilattialta löytyi ”satoja pieniä huumepusseja ja nitropurkkeja”.

Sky Sportsin haastatteleman birminghamilaisen mukaan tunnelma yökerhossa oli kylmäävä jo ennen tapahtumia.

– Monet jätkäporukat näyttivät pahaenteisiltä. Monet eivät selvästi olleet paikalla nauttimassa musiikista vaan aiheuttamassa ongelmia, paikalla ollut yökerhokävijä kommentoi.

Toinen kuvaili yökehon turvatarkastusta puutteelliseksi ja sanoi että olisi voinut kuljettaa taskuissaan ”mitä vain”.

Yökerho on väliaikaisesti menettänyt toimintalisenssinsä.

Fisher oli amatöörijalkapalloilija ja edusti alasarjaseura Stratford Townia. Hän teki myös juniorivalmentajan ja liikunnanopettajan töitä.

Stratford Townin seuraava ottelu peruttiin pian suru-uutisen jälkeen.

– Codyn seurassa sinä iltana olleet pelaajat kokevat, etteivät voi pelata jalkapalloa lähitulevaisuudessa, mikä on täysin ymmärrettävää, seurapomo Jed McCrory sanoi Sky Sportsille.

Seura aikoo jäädyttää Fisherin pelinumeron 23 ja järjestää varainkeruuottelun Fisherin omaisille.

– Hän oli yksi mukavimmista ihmisistä, jonka voisi tavata. Hän teki mitä vain muiden puolesta, yksi Fisherin ystävistä kommentoi.

Fisher kuului aiemmin Birmingham Cityn akatemiaan. Mestaruussarjan joukkue kertoi Twitterissä pitävänsä hiljaisen hetken ennen seuraavaa otteluaan.