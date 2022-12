Vakio: Tauko teki hyvää Chelsealle – Luton piristynyt valmentajan vaihdon jälkeen

Todennäköisyysarvioihin nähden liikaa kannatusta saaneista Coventrysta, Oxfordista ja Bristol Citystä otetaan ohipelit.

1 Tottenham–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Spursin paluu tositoimiin ei sujunut täysin odotetusti, kun Brentfordin vieraana pisteet tasattiin 2–2. Nousu kahden maalin takaa tasoihin oli kelpo osoitus Tottenhamin laadusta, mutta pelin ensimmäisen tunnin passiivisuus osaltaan alleviivasi tällä kaudella aikaisemminkin nähtyjä pelillisiä ongelmia.

Villa joutui taipumaan tapaninpäivänä 1–3-tappioon kotikentällä Liverpoolia vastaan, eikä se maalipaikkojen valossa juuri enempää olisi ansainnutkaan. Hieman ennen maajoukkuetaukoa Villan peräsimeen hypänneellä Unai Emeryllä riittää työnsarkaa, mutta työkalut ovat sarjan keskimääräistä laadukkaampia.

Spurs saanee vahvistuksia viimeksi puuttuneista MM-kisapelaajistaan ja on kotikentällä lähes 60 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on karannut reilusti päälle 70 pinnan ja kotivoiton rinnalle on syytä harkita vähintäänkin vaihtomerkkiä.

2 Nottingham–Chelsea (2)

Valioliiga: Forestin syyskausi on ollut vähintäänkin haastava, mutta ennen maajoukkuetaukoa nähtiin myös muutamia laadukkaita esityksiä. Paluu tositoimiin ei kuitenkaan sitä ollut, kun Manchester Unitedin vieraana tuli ruma 0–3-tappio.

Chelsean syyskausi on sekin jäänyt rajusti odotuksista, eivätkä otteet valmennusvaihdoksen jälkeenkään yltäneet läheskään aina odotusten mukaiselle tasolle. Maajoukkuetauko tuntui antaneen ainakin ensimmäisen ottelun perusteella Chelsealle aiempaa enemmän pelillistä selkärankaa, kun se esiintyi vahvasti ansaittuun 2–0-voittoon päättyneessä kotiottelussa Bournemouthia vastaan.

Maajoukkuetauko on antanut kummallekin aikaa valmistautua kevätkauden haasteisiin. Ero perustasossa on Chelsean eduksi merkittävä ja sillä on varmasti vielä enemmän laatua reservissään mitä syyskaudella on toistaiseksi saatu nähdä. Vierasvoitto toteutuu noin 60 prosentin todennäköisyydellä ja pelivalinta myös vakiossa selkeä.

3 Millwall–Rotherham (1)

Championship: Millwall pelasi yhden kauden parhaimmista otteluistaan, kun se kaatoi tapaninpäivänä Watfordin vieraskentällä ansaitusti 2–0. Viikolla peliesitys jäi puolestaan odotuksista, kun pisteet tasattiin kotikentällä Bristolia vastaan pelitapahtumien mukaisesti 0–0.

Rotherham keikkuu edelleen peliesityksiään korkeammilla sijoituksilla. Tapaninpäivän 2–2-tasapeli kotikentällä Stokea vastaan olisi kuulunut maalipaikkojen valossa hävitä selvällä marginaalilla. Viikolla Huddersfieldin vieraana kärsitystä 0–2-tappiosta Rotherham olisi sen sijaan ansainnut maalipaikkojen valossa enemmän.

Millwall on kiistatta laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu lähes 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isännät ovat kerännet odotetusti todennäköisyysarvioita runsaampaa kannatusta, mutta selkeää ennakkosuosikkia painotetaan riveissä hieman ylipelattunakin.

4 Huddersfield–Luton (2)

Championship: Sarjan hännille ennen joulua valahtanut Huddersfield vastasi yhdestä tapaninpäivän kierroksen yllätyksistä napattuaan täydet pisteet Prestonin vieraana 2–1-voitolla. Myös peliesitys oli selvästi odotuksia laadukkaampi. Hudds jatkoi voittojen tiellä, kun se kaatoi viikolla kotiottelussa samoista sijoista kamppailevan Rotherhamin 2–0. Voitto oli kuitenkin yläkanttiin tasaisesti jakautuneisiin maalipaikkoihin nähden.

Luton jatkoi väkeviä otteitaan viikkokierroksella, kun se kaatoi QPR:n vieraskentällä 3–0. Loppulukemat imartelevat Lutonin peliesityksen laatua, mutta toinen peräkkäinen voitto nostaa varmasti uuden valmennustiimin sekä koko joukkueen itseluottamusta. Edeltävän kierroksen 2–1-kotivoitto Norwichin kustannuksella oli yksi Lutonin parhaista tämän kauden esityksistä.

Ero perustasossa menee vieraiden eduksi ja Luton ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman vieraskentälläkin. Vieraiden kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja vierasvoitto merkitään rohkeasti varmaksi asti.

5 Coventry C–Bristol C (X2)

Championship: Coventryn syyskausi on sujunut selvästi alle odotusten. Kärkikuusikkoa hätyytellyt ryhmä on taantunut keskikastin harmauteen. Viikolla kotiottelu Cardiffia vastaan päättyi maalittomana, mutta Coventryn niukka voitto ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Edeltävällä kierroksella sen sijaan tuli maalipaikkojenkin valossa selkeä 1–3-tappio kärkijoukkue Sheffieldin vieraana.

Bristol pelasi viikkokierroksella vahvan pelin ja tasasi pisteet Millwallin vieraana 0–0. Pistejako on linjassa niukasti maalipaikkoja sisältäneiden pelitapahtumien kanssa, mutta Bristolin esitys ylitti selvästi odotukset, joissa se lähti otteluun selkeänä altavastaajana.

Isännät ovat pelivoimassa pykälän edellä ja kotikentällä hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittavia suosikkeja. Vakiossa Coventry on merkattu 60 pinnan suosikiksi, joten ohipeli isännistä on näillä peliprosenteilla looginen pelivalinta.

6 Blackpool FC–Sunderland (2)

Championship: Blackpool oli tapaninpäivän kierroksella lähellä täyttä pistesaalista, mutta joutui tyytymään lopulta 1–1-tasapeliin Hullin vieraana kärsittyään aikaisen johtomaalin lisäksi ulosajon. Viikkokierroksen kotiottelu Sheffieldiä vastaan hävittiin 1–2, mutta maalipaikkojen valossa Blackpool olisi ansainnut jopa pisteen laadukkaampaa vastustajaa vastaan.

Sunderland pelasi vahvan pelin, kun kotiottelu Blackburnia vastaan hoitui maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 2–1. Vahva tekeminen jatkui viikkokierroksella, kun Wigan kaatui vieraskentällä peräti 4–1.

Blackpool on hieman laadukkaampi mitä toteutuneet tulokset antavat ymmärtää, mutta ero perustasossa nostaa Sunderlandin marginaaliseksi suosikiksi vieraskentälläkin. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvioiden kanssa ja kohteessa on tyytyminen vierasvoittoon varmana.

7 Peterborough U–Wycombe (1)

Ykkösliiga: Peterborough palasi pitkästä aikaa voittojen tielle, kun viikkokierroksen kotiottelu heikompaa MK Donsia vastaan hoitui 2–0. Peterborough hallitsi myös pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla otteella. Pitkä voitoton jakso on sisältänyt epäonneakin ja Peterboroughta ei ole syytä jättää pois laskuista, kun mietitään potentiaalisia nousijaehdokkaita.

Wycombella puolestaan katkesi pitkä tappioton jakso, kun se hävisi viikolla Plymouthin vieraana 0–1. Maalipaikkojen valossa Wycombe olisi kuitenkin ansainnut ottelusta pisteen. Wycombe on kohentanut otteitaan tuntuvasti syyskauden lähestyessä loppuaan, mutta pelivoimassa sillä on vielä selkeä takamatka kärkijengeihin.

Kaksi kärkipään ryhmää vastakkain. Peterborough on pelivoimassa niukasti edellä, mutta ansaitsee kotiedusta huolimatta vain maltillisen 46 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja oikein pelattuun kotivoittoon on tyydyttävä varmana.

8 Shrewsbury–Fleetwood (1)

Ykkösliiga: Shrewsbury kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen kotimatsi Cheltenhamia vastaan hävittiin tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–1. Viime kierroksella Cambridgen vieraana kärsitty 1–2-tappio tuli sekin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Fleetwood operoi peliesitystensä mukaisesti alemassa keskikastissa. Alla on kaksi peräkkäistä 1–2-tappiota kärkikuusikkoon kuuluvia Barnsleytä sekä Sheffieldiä vastaan. Sheffieldiä vastaan kotikentällä peliesitys oli kuitenkin odotettua laadukkaampi.

Shrewsbury on pelivoimassa Fleetwoodia pykälän verran edellä ja kotikentällä noin 47 prosentin suosikki. Isäntien kannatus on vakiossa hieman koholla, mutta suosikkivarmojen ollessa kortilla on kotivoitto merkittävä pienissä järjestelmissä tolpaksi.

9 Portsmouth–Charlton (1)

Ykkösliiga: Portsmouth on jäänyt sarjapeleissä ilman voittoa hurjat kahdeksan kertaa peräkkäin. Peliesitykset eivät kuitenkaan ole olleet erityisen heikkoja ja runsaista tasapeleistä moni olisi voinut kääntyä paremmalla onnella Portsmouthin eduksi. Viikkokierroksen 2–2-tasapeli kotona kärkijoukkue Ipswichiä vastaan oli pelitapahtumiin nähden reilu ja linjassa odotusten kanssa.

Syyskauden päätös on ollut Charltonille vaikea. Edellisestä sarjavoitosta on vierähtänyt kaksi kuukautta. Viikolla tilanne synkkeni entisestään, kun Oxfordin vieraana tuli tyly mutta pelitapahtumien valossa ansaittu 1–3-tappio.

Kumpikin joukkue haluaisi varmasti päättää pitkän kuivan kauden ja napata voiton vuoden viimeisellä kierroksella. Portsmouth on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja kotikentällä hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Isäntien kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja kotivoitto merkitään riveihin varmaksi.

10 Oxford U–Exeter (X2)

Ykkösliiga: Oxford palasi viikkokierroksella voittokantaan kaadettuaan kotikentällä Charltonin 3–1. Oxford hallitsi myös pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Edeltävän kierroksen käsitty 0–3-tappio Ipswichiä vastaan osoitti Oxfordin olevan vahvasta syyskauden päätöksestään huolimatta vielä kaukana sarjan terävimmästä kärjestä.

Exeter palasi voittokantaan tyylilleen uskolliseen tapaan, kun se kaatoi vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen Bristolin vieraskentällä 4–3. Sarjanousija Exeter on ollut toistaiseksi yksi kauden isoimmista yllättäjistä ja ennakkoluuloton pelityyli ja tulivoimainen hyökkäys on tuottanut pahoja ongelmia selvästi laadukkaammillekin joukkueille.

Oxford on kotiedun turvin niukka 43 prosentin suosikki, mutta Exeter on osoittanut pystyvänsä haastamaan parhaimmillaan joukkueen kuin joukkueen tasaväkisesti. Vakiossa Oxford on kerännyt lähes 60 prosentin kannatuksen, joten ohipeli isännistä on kierroksen selkeimpiä peli-ideoita.

11 Morecambe–Burton Albion (12)

Ykkösliiga: Morecambe sai viikkokierrokselta pientä helpotusta tilanteeseensa sarjan hännillä, kun se onnistui kaatamaan kotikentällä Accringtonin 2–0. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut kotivoittoa perustellumpi skenaario.

Burton kohentelee asemiaan tasaväkisessä putoamiskamppailussa, kun viikolla napattu 2–1-vierasvoitto Forestin kustannuksella oli toinen peräkkäinen. Täysi pistesaalis tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Edeltävän kierroksen 3–0-kotivoitto Lincolnin kustannuksella oli sen sijaan niin pelillisesti kuin tuloksellisestikin vahva työnäyte.

Morecambe on niin sarjataulukossa kuin pelivoimassakin viimeisellä sijalla, eikä merkittävästä suosikkiasemasta voida puhua edes kotiottelussa Burtonia vastaan. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti, samoin vakion alustava pelijakauma. Runsas rastitus on ympäripyöreässä kohteessa paikallaan.

12 Forest Green–Port Vale (1X)

Ykkösliiga: Forest Green kärsi 0–1-tappion niin ikään putoamista vastaan taistelevan MK Donsin vieraana. Erityisen karvaaksi tappion teki se, että Forest hallitsi pelitapahtumia lähes voittoon oikeuttavalla tavalla. Vaikeudet saivat jatkoa viikkokierroksella, kun kotiottelu Burtonia vastaan hävittiin 1–2. Tälläkin kertaa Forest kirjautti maaliodottamat edukseen, mutta pisteet lähtivät vastustajan matkaan.

Port Vale kärsi viikkokierroksella odotetun 0–2-tappion kärkijoukkue Sheffieldin vieraana, mutta pystyi silti pitämään ennakkosuosikin kohtalaisen niukoilla maalipaikoilla. Edeltävän kierroksen 1-0-kotivoitto selvästi heikompaa Morecambea vastaan ei sen sijaa voitosta huolimatta yltänyt ennakko-odotusten mukaiselle tasolle.

Forest on petrannut viime aikoina otteitaan ja vastaavilla esityksillä myös pisteitä pitäisi alkaa ennemmin tai myöhemmin kertyä. Ero perustasossa nostaa Port Valen kuitenkin niukaksi 48 prosentin vierassuosikiksi. Vakiossa vieraat on pelattu lähes kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi, joten peli-idea on syytä rakentaa viime aikoina rajusti epäonnesta kärsineen kotijoukkueen varaan.

13 Bristol R–Cheltenham T (X2)

Ykkösliiga: Bristolin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen, kun se kärsi Wycomben vieraana tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–2-tappion. Viikkokierroksen kotiottelussa Exeteria vastaan Bristol taipui 3–4-tappioon. Myös Bristolin peliesitys jäi ottelussa jälkeen ennakko-odotuksia, eikä niukkaa tappiota voi pitää vääryytenä.

Cheltenham palasi torstaina voittokantaan, kun vierasottelu Shrewsburya vastaan onnistuttiin voittamaan haastavista ennakkoasetelmista huolimatta. Vierasvoitto oli kuitenkin tasaisissa merkeissä edenneisiin pelitapahtumiin nähden onnekas. Täyttä pistesaalista edelsi kaksi peräkkäistä tappiota, joissa kummassakin Cheltenham jäi myös itse maaleitta. Suoritustaso ei siis ole viime viikkoina häikäissyt.

Bristol on pelivoimassa vain niukasti Cheltenhamia edellä. Vain kahden päivän palautumisaika saattaa rasittaa vierasjoukkuetta isäntiä enemmän. Bristol ansaitsee lähinnä kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa rankasti yli todennäköisyysarvioiden, joten edullisimmat merkit löytyvät vieraiden venymisestä pisteille.